Retorikk og rettssikkerhet

Debatt Sylvi Listhaugs personifiserte og polariserende retorikk vanskeliggjør den norsk asyldebatten. Statsrådens «LIK og DEL»-retorikk om en politikk med svært alvorlige konsekvenser for barn og unge, må utfordres.

ANN-MAGRIT AUSTENÅ, generalsekretær i NOAS

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit skrev en kommentar om oss i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) sist lørdag. Vi deler Skartveits beskrivelse av at utformingen av asyl- og flyktningpolitikken ligger i det politiske sentrum og at det ikke er alle som kommer til landet som har beskyttelsesgrunnlag.

Men Skartveit tar grunnleggende feil når hun hevder at innvandringsminister Sylvi Listhaug er en gavepakke til Noas.

Tvert imot ser vi at Listhaugs forenklinger, personifiserte og polariserende retorikk vanskeliggjør en nødvendig debatt om konsekvenser av politiske vedtak og utviklingen i asylpraksis.

Rettssikkerhet i sentrum

Noas er ingen aktivistorganisasjon, men en uavhengig rettssikkerhetsorganisasjon med samarbeidsavtale med FNs Høykommissær for flyktninger, UNHCR.

Vårt veilednings- og rettshjelpsarbeid består i stor grad i å forklare mennesker konsekvensene av lange, tungt formulerte avslagsvedtak skrevet på norsk. Her har Noas, Skartveit og Listhaug felles virkelighetsforståelse: De som har fått et avslagsvedtak etter en rettssikker behandling av sin søknad, bør selv i størst grad returnere fra landet.

Men for at folk i skal velge assistert, frivillig retur, må de både ha forstått kriteriene de er blitt vurdert etter og oppleve at alle sider av deres sak har fått en rettssikker behandling.

Noas har aldri tatt til orde for åpne grenser. Vårt oppdrag er å bidra til best mulig rettssikkerhet og rettferdighet i behandlingen av mennesker som kommer til Norge for å søke beskyttelse. Det er mangler i asylsøkeres rettssikkerhet som er grunnlaget for Noas' engasjement og behov for penger til gratis rettshjelp.

En ny debatt

Her er tre viktige årsaker til at vi ønsker en annen politisk debatt om rettssikkerheten i dagens asylpraksis:

1. Statsråd Listhaug er ansvarlig for at mange hundre syriske flyktninger i over ett år har blitt nektet å få sin søknad om beskyttelse behandlet i Norge. Politisk ledelse i Justisdepartementet insisterer på at flyktninger som kom over Storskog i fjor kan returneres til Russland. Russerne nekter å ta dem imot og både Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og Politiets Utlendingsenhet (PU) oppfordrer statsråden til å omgjøre den politiske instruksen om å avvise disse sakene.

2. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan forverres, uten at det får noen innvirkning på norsk praksis i retur av barnefamilier til Afghanistan. Mens alle internasjonale rapporter viser en entydig negativ utvikling, ligger Norge i Europa-toppen når det gjelder retur av barn til internflukt i Kabul. I tråd med innstramning regjeringen fikk gjennom i Stortinget i juni, skal det fra oktober i år ikke lenger gjøres individuelle vurderinger av om det er rimelig å sende den enkelte familie til internflukt i Kabul.

3. UDI legger avgjørende vekt på omstridte medisinske undersøkelser i aldersvurderingen av enslige mindreårige asylsøkere. Medisinskfaglige miljøer kritiserer undersøkelsene, og Folkehelseinstituttet mener ordningen ikke er tilstrekkelig vitenskapelig basert. VG skrev nylig om en sak der barnevernet overtok omsorgen for en gutt, etter at UDI på bakgrunn av aldersundersøkelsen plasserte han på voksenmottak. I forrige uke ble mange afghanske ungdommer pågrepet og fengslet på Trandum utlendingsinternat etter at de ifølge den medisinske aldersundersøkelsen er overårige. Etter politisk påtrykk for økte returtall, fikk ungguttene først vite om avslaget fra UNE etter at de ble pågrepet av politiet. De fikk ikke mulighet til å søke rettshjelp eller gjøre en reell vurdering av frivillig retur.

Forventer mer av statsråden

For oss er dette eksempler på manglende rettssikkerhet i norsk asylprosedyre og forhold som krever en nyansert og åpen politisk diskusjon om konsekvenser av politikk og praksisutvikling.

Derfor utfordrer vi statsrådens valg av overforenklet LIK og DEL- retorikk om en politikk med svært alvorlige konsekvenser for barn og unge.

Et stort engasjement og nær fire millioner til Noas’ rettshjelpsarbeid viser oss at det langt inn i det politiske sentrum er mange som forventer mer av regjeringens ansvarlige statsråd enn personifisert polarisering på sosiale medier.