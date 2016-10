Replikk: Regjeringen stigmatiserer ungdommen vår

Debatt Unga på Grønland er ikke kriminelle, de er svikta: først av det forrige byrådet, og nå regjeringen som stempler ungdommen på Grønland og Tøyen som kriminelle. Vi ba om et løft for Grønland, ikke at våre ungdommer skal dras ned i søla.

LINE OMA, BU-leder Bydel Gamle Oslo

Vi på Grønland/Tøyen kjenner oss ikke igjen i integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug og politimester Hans Sverre Sjøvolds beskrivelse av området.

Sannheten er det er en stø nedgang i ungdomskriminaliteten over hele Oslo, også i Gamle Oslo. Politimesteren sier situasjonen på Tøyen og Grønland er dramatisk.

Vet han noe ikke vi vet? Eller løper han ærend for Listhaug? Politimesteren «observerer» og er «bekymret», og det virker ikke som tall og fakta er så viktig når politimesteren deler sine betraktninger om innvandrere med FrPs integreringsminister. Som leder for Bydelutvalget i Gamle Oslo har jeg kontaktet politimesteren, og jeg vil nå invitere politimesteren til å dokumentere påstandene sine for bydelsutvalget.

Vi vet at det selges narkotika i området. Dette er den samme dealinga vi før så på Plata. Det er sentrumsproblematikk og det dreier seg om mennesker fra hele Oslo, fra hele landet, fra inn- og utland. Det er folk som Listhaug og det forrige byrådet jaga fra Plata for å skåne turistene. Listhaug og det forrige byrådet mente det var bedre at dealinga skjedde i vårt nabolag. Det er et dobbelt svik fra Listhaug når hun med forrige byråd sviktet oppvekstmiljøet til ungdommene våre, og deretter henger dem ut i nasjonale medier.

Vi har bedt om et løft for Grønland for å skape samme engasjement og tilhørighet som vi har klart i fellesskap på Tøyen. For å ruste opp nabolaget, nærmiljøet, oppvekstmiljøet. For å sikre at de unge får delta i sunne fritidsaktiviteter, har steder å være, har ressursene de trenger for å fullføre skole og ruste seg for arbeidslivet. Listhaug virker til å ha en annen agenda: svartmaling av mangfoldet i bydelen vår for å skape fremmedfrykt. Det er mulig sånt noe gir fin oppslutning for Frp på meningsmålingene. Oslos politimester sier at han er opptatt av at minoritetsbefolkningen ikke må miste tilliten til Politiet. Et godt råd da er å slutte å stigmatisere ungdom i vår bydel.