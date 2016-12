Nei, Listhaug, du prioriterer ikke folks følelser

Debatt Det største problemet er at Sylvi Listhaug og Fabian Stang forsøker å fortelle oss andre hva vi bør være opptatt av. Da går de milevis utenfor sine roller som minister og statssekretær.

GURI IDSØ VIKEN, skribent

Integreringsminister Sylvi Listhaug og hennes rådgiver Fabian Stang la i dag ut en video hvor de oppfordret folk til å gi penger til organisasjonen Åpne dører, en organisasjon som definerer seg som lemmer på Kristi legeme og som har, så vidt jeg kan se, som hovedaktivitet å spre bibler og kristen litteratur til folket, foruten å holde tv-programmer på Visjon Norge for å sette fokus på kristne på flukt.

Samtidig benytter Listhaug anledningen til å rakke ned på Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), som flere har gitt penger til i hennes navn.

Guri Idsø Viken.

Jeg skal ikke hevde at saken er noe dårligere eller bedre enn andre. Det er jo unektelig fint at integreringsministeren har oppdaget at folk på flukt trenger hjelp. Det er også bra at det fins en organisasjon som arbeider for å få fokus på kristnes situasjon. Men det er jo verdt å nevne at organisasjonen ifølge avisa Dagen har vært preget av store interne konflikter.

Hva pengene våre skal brukes til, er også høyst uklart. Ifølge Åpne dørers to siders lange årsrapport for 2015 har de gaveinntekter på 29,9 millioner kroner, hvorav 14 prosent har gått til administrasjon. De er ikke registrert i Innsamlingskontrollen, som ellers garanterer for forsvarlig innsamlingsvirksomhet, så her får vi bare stole på deres ord for at de hjelper disse kristne på flukt.

Stole skal vi sikkert også gjøre på at integreringsministeren har gått gjennom alle Norges over 100 000 frivillige organisasjoner for å finne ut nøyaktig hvilken organisasjon med tilhørende formål hun mener er viktigst.

Det langt større problemet er at Listhaug forsøker å fortelle oss andre hva vi bør være opptatt av. Da går hun milevis utenfor sin egen rolle som minister og politiker. Det er ikke hennes oppgave å styre folks samvittighet. Hun skal ikke fortelle folket hva de skal like og dele. Hun skal heller ikke fortelle oss hvilke oppgaver vi skal ta fordi staten ikke prioriterer dem selv. Og i demokratiets navn bør hun holde seg svært langt unna å fortelle folket hvilke private initiativ som er og ikke er velkomne.

Det er en grunn til at frivilligheten ikke er styrt av staten. Frivillige organisasjoner har alltid vært et tillegg til og et korrektiv til det offentlige. De består av folk som ser utfordringer i samfunnet som de ønsker å gjøre noe med, og som de ikke opplever at løses godt nok av det offentlige, enten det står på evne eller vilje.

Derfor har vi organisasjoner som deler ut mat til folk på gata, gir helsehjelp til papirløse migranter, tar imot flyktninger på stranda i Italia, opplyser utsatte grupper om livsstilsykdommer og besøker innsatte i fengslene. De tar verdifullt samfunnsansvar hver dag, men det er ingen andre enn dem selv som definerer hva som har mest verdi, og potensielle givere, medlemmer og frivillige bestemmer selv hva de vil bidra med hvor.

Som majoriteten av den norske befolkninga, har jeg urokkelig tro på organisasjonsfrihet og verdien av frivillige organisasjoner, enten de er små eller store, enten de hjelper flyktninger i Jordan eller arbeider for mindre gluten i norske lunsjkantiner. Jeg har også tro på folks evne til å velge selv hva de vil bry seg om og støtte. Man kan jo håpe at også de som styrer landet vårt, ser denne verdien. Det handler om folks følelser og overbevisninger, og dem er det ikke Sylvi Listhaug som prioriterer. Heldigvis, vil kanskje noen si.

Det er ikke noe nytt at organisasjoner krangler om pengene dine til å oppfylle formål, som de har stor tro på og trenger hjelp til. Det er de færreste som støtter alle organisasjonene i Norges saker, og vi trenger heller ikke å bli enige. Men det er forskjell på hva man gjør som privatperson og hva man gjør som minister. Vi bør ikke få en situasjon hvor en statsråd forteller oss hva det er greit og ikke greit å gi penger til.

Som minister har Sylvi Listhaug sine egne kanaler for å prioritere pengetildelinger, også kjent som poster på statsbudsjettet og annen offentlig tildeling av midler. Når folk likevel velger å gi penger direkte til spesifikke formål, er det fordi de selv vil prioritere annerledes. Fordi de selv har sett verden rundt seg og funnet ut hva som har mest betydning for dem akkurat nå. Fordi de selv har hatt personlige opplevelser som har trigget et behov for å bidra litt ekstra på bestemte felt. Eller fordi de ikke mener det offentlige gjør nok i en sak som opptar dem. Kort sagt har folk funnet ut hva de vil bruke egne penger til. Det vil si de pengene de ikke allerede har gitt til staten i form av skatter og avgifter for at politikere som Listhaug skal få prioritere bruken av dem.

Folk dør i Aleppo akkurat nå. Det er den verste humanitære krisen på mange tiår, men enn så lenge har ikke vår statsminister gjort så mye mer enn å stikke hodet ut av sin egen Henry Kissinger-boble for å skylde på Russland. Imens risikerer de humanitære organisasjoner livet for å være til stede og hjelpe og ikke minst rapportere om det. Der kan de være fordi de har eksistert lenge, har høy kompetanse og har velutviklede strukturer til å håndtere krisesituasjoner.

For meg er det ikke så stor tvil om hvor jeg vil gi pengene mine. Det er til dem som stiller opp der andre svikter. Men så er det opp til hver enkelt å definere hva det er.