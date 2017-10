Misvisende fra Listhaug

Debatt Flyktningstrømmen i 2015 var varslet, ikke en følge av norsk signalpolitikk.

PÅL NESSE, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) antyder igjen i en kronikk i VG at det var Jonas Gahr Støres støtte til et forslag om å ta imot 10 000 kvoteflyktninger som var årsaken til det store antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015.

Pål Nesse. Foto: Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen har tidligere minnet Listhaug om at det var hennes eget departement som flere måneder før kvoteforliket fikk rapportene fra Frontex, EUs felles grensepoliti der Norge deltar, om at et svært høyt antall asylsøkere var på vei fra Tyrkia til Europa. Hennes egen regjering valgte også å sende en redningsskøyte til dette farvannet før kvoteforliket, nettopp av samme grunn – en god og livreddende avgjørelse.

Det er vanskelig å forstå hvorfor hennes departement trodde asylsøkerne ikke skulle søke beskyttelse i Norge, men bare reise til andre land i Europa.

Forliket om at 8000 kvoteflyktninger skulle hentes til Norge over tre år ble for øvrig støttet av seks av partiene på Stortinget, inklusive hennes tre borgerlige partnere. Dette var et konstruktivt samarbeid for å håndtere en voksende fluktkrise, og ga noen mennesker med behov for beskyttelse utenfor nærområdene et alternativ til båtsmuglerne. Frp var alene om ikke å ville ta imot flere kvoteflyktninger.

Det er riktig at signalpolitikk kan påvirke enkelte asylsøkeres valg av land der de søker beskyttelse. Men når det nå kommer svært få asylsøkere til Europa og Norge, er det primært fordi grensene til og i Europa er stengt.

Globalt trenger nå enda flere på flukt fra krig og forfølgelse at Norge er med å bidra til internasjonal ansvarsdeling og løsninger.