Kunnskapsløst av Listhaug

Debatt Feilaktige påstander blir ikke sannere av at de gjentas igjen og igjen.

HILDE FRAFJORD JOHNSON, generalsekretær i KrF

I et innlegg i VG 20. juli hevder FrPs Sylvi Listhaug at det har vært utallige avsløringer om at norsk bistand er «uten effekt», og gjentar påstanden fra 14. juli om at KrF er mer opptatt av hvor mye penger som gis til bistand enn resultatene.

Det er lett å motbevise disse påstandene hvis man holder seg til fakta. Feilaktige påstander blir ikke sannere av at de gjentas igjen og igjen.

FrPs markedstenkning

Verdens statsledere satte seg ved tusenårsskiftet ambisiøse mål i kampen mot fattigdom. Innen 2015 er antallet ekstremt fattige, antall barn uten skolegang og antall personer uten tilgang til rent drikkevann halvert. Også barnedødeligheten er halvert.

Selvsagt er økonomisk vekst, handel og investeringer viktig, men disse fantastiske resultatene hadde ikke vært mulig uten økt bistand, også fra Norge. Dette er både Det Internasjonale Pengefondet (IMF), Verdensbanken, OECD og FN enige om. De tilrår alle mer internasjonal bistand for å nå de nye bærekraftsmålene.

FrPs sterke tro på at markedet alene skal redusere fattigdom har altså minimal støtte internasjonalt, og er i realiteten gammeldags og virkelighetsfjernt.

En god sannhet som svir

Samtidig er alle disse institusjonene enige om at internasjonal bistand må gjøres mer effektiv. Også her har vi noen interessante fakta: Norsk bistand, med sitt sterke fokus på bekjempelse av fattigdom, har vist seg å være blant de aller mest effektive. I en stor studie gjort av IMF sammenlignes norsk bistand med bistandspolitikken ført av land som Frankrike og USA der egeninteressen har vært mer styrende for prioriteringene. Studien viste at effekten av bistanden fra for eksempel USA var mye mindre enn fra Skandinavia, der fattigdomsorienteringen har vært sentral.

Denne sannheten må svi for FrP og andre som ikke tror at bistand nytter. Også OECD har gjennom årene gitt positive evalueringer av norsk bistand. Når Listhaug sier det motsatte, har hun svært lite belegg for påstandene.

Reformer i bistanden

Få har imidlertid satt reformer i bistanden høyere på dagsorden enn nettopp KrF. Da jeg var utviklingsminister gjennomførte vi en betydelig opprydding for å gjøre den mer fattigdomsorientert, effektiv og målrettet.

Nå er det tid for å gjøre dette igjen. Derfor la KrF fram en egen alternativ utviklingsmelding i september i fjor, der vi foretok en omfattende gjennomgang av norsk bistand og hvilke reformer som nå må gjennomføres. Sylvi Listhaugs påstand om at KrF er mest opptatt av hvor mye bistandspenger som brukes uten å sette fokus på innholdet er faktisk feil. Hun burde dessuten vite at KrF fikk gjennomslag i Stortinget for viktige reformer i bistandspolitikken senest nå i vår.

Tar Norge ansvar?

Under denne regjeringen har Norge vært den største bistandsmottakeren gjennom finansieringen av norske asylmottak. Det er neppe effektiv bruk av bistandsmidler. I lang tid har også FrP snakket om å «hjelpe folk i nærområdene», uten at partiet har gjort så mye mer enn å fremme useriøse forslag som å opprette norske asylmottak i andre land.

Italia skriker etter hjelp for å håndtere de store asylankomstene i 2017 og frykter at hele EU-systemet kollapser med den konsekvens at man får papirløse desperate mennesker på vandring i Europa.

Hvor lenge skal man lukke øynene og håpe på det beste? Det er bare gjennom å samarbeide med resten av Europa og få til felles løsninger at slike scenarier kan unngås. For oss stopper ikke nestekjærligheten ved svenskegrensen. Norge må ta sin del av ansvaret. Ja, vi har et globalt ansvar for å stille opp, enten det gjelder verdens fattige, eller de som er tvunget på flukt av krig og forfølgelse. Mer enn noen gang trenger verden et «godhetstyranni».