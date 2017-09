KOMMENTAR: Ja til svenske tilstander

Kommentar Sylvi Listhaug skremmer med Sverige. Men mens vår regjering har sløst bort penger på trygd og byråkrater, har svenskene ubemerket passert oss.

Nabolandet vårt ble en rekvisitt i den norske valgkampen. Akkurat som Trump, advarte også innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mot «svenske tilstander». Samtidig har det i en helt vanlig lunsjpause i regjeringskvartalet i Akersgata i Oslo høsten 2017 blitt stadig verre å få svensk sørvis. Nå kan man risikere å få sin soyamelk ristet av en nordmann. Partysvenskene har dratt. Sykepleierne, servitørene, bygningsarbeiderne tok med seg kaffegrädden og sa «hej då».

Og kanskje «nu, jävlar». For de dro tilbake til en suksess. Da den svenske regjeringen la frem sitt forslag til budsjett i forrige uke, var et av de mest bemerkelsesverdige tallene 44 milliarder kroner. Det er overskuddet regjeringen venter seg neste år. Sverige tjener mer penger enn de bruker.

Norge derimot, ligger an til et underskudd på 220 milliarder i år, dekket av oljepenger. I år tok vi for første gang ut mer av fondet enn vi satte inn. Om noen barnebarn skal se snurten av de pengene, må de snart fødes. Men det var neppe et argument for tenåringsgraviditet Erna Solberg og Siv Jensen mente å gi med sin ufattelige bruk av oljepenger.

Hva har egentlig kommet ut av pengebruken? En forvokst offentlig sektor og rekordmange på trygd. Snart er det nesten en tredel av oss som ikke jobber. I Sverige derimot, er andelen i jobb den høyeste på 25 år. Mens Norge har hatt nedgang i sysselsettingen de siste åtte årene. Hos oss går det til og med dårligere med menn i sin beste alder. I denne gruppen har så å si alle jobbet tidligere. Nå er flere av dem på trygd.

Sverige er best i EU her. Vi trenger altså ikke mindre, men mer svenske tilstander. Den enkle lærdommen fra Sverige er at det er mer lønnsomt å jobbe der. Og at det er dyrere å stå utenfor arbeidslivet. Svenskene begynte på flere viktige reformer i årene etter finanskrisen. Reinfeldt-regjeringen kuttet i offentlig sektor, noe Solberg-regjeringen også later som den driver med. I tillegg har svenskene gjort det mer lønnsomt for næringslivet å ansette folk og investere i nytt utstyr. Solberg-regjeringen får forsøke å døpe om formuesskatten. Svenskene har gjennomført reformer på velferd, og det hevder Solberg-regjeringen også at den gjør. Men mens svenskene har karensdager, har vi «inkluderende arbeidsliv», som gir meg assosiasjoner til «pay as you go». Svenskene har dessuten gjennomført mye privatisering, slik at færre oppgaver er på offentlige hender. Og der må Solberg-regjeringen se seg slått av de rødgrønne.

Her hjemme har vi vært fornøyd med at den tenkelige duoen «Johnsen&Jensen» brukte mye penger på hver sin krise. Og det er bra å holde hjulene i gang med offentlige penger når konkurser og arbeidsledighet rammer. Men det var ikke meningen å fortsette pengebruken etter krisen. Midlertidige tiltak skulle ikke bli faste. For det er ikke bærekraftig i lengden. Og når rapportene kommer inn fra Vestlandet om større optimisme i de hardt rammede oljebedriftene, er det ikke så beroligende som en skulle tro. For hva har de begynt med, bedriftene som har klart omstillingen og satt sine ingeniører og geologer til andre ting enn olje og gass? Mange jobber på oppdrag fra det offentlige med vei og tunnel. Men arkitekttegnede limtrebroer er neppe det vi skal leve av i fremtiden. Det er ingen stor overraskelse at folk er i jobb når regjeringen betaler for det.

Også i Sverige klages det over for høy pengebruk, og mange advarer mot at toppen er nådd. Nabolandet vårt kan få en smell etter høykonjunkturen. Valutafordel og internasjonal oppgang er ikke konstant. I tillegg har nabolandet vårt et stort problem med migrasjonskostnader, som i årets budsjett faktisk er prissatt. Sverige har svært mange arbeidsledige innvandrere. Men her har de en begynnende suksess med tiltaket «enkla jobb», som til tross for heftig motstand (på grunn av lave lønninger), har gitt flere uten utdannelse en inngang på arbeidsmarkedet.

Det stemmer at også Sverige har pumpet på med penger som fulle finansanalytikere. Men forskjellen var at svenskene ikke pøste pengene inn i offentlig sektor. Det svenskene sitter igjen med, er varige endringer. En rekke av de reformene den borgerlige Reinfeldt-regjeringen innførte, er beholdt av den sosialdemokratiske Löfven-regjeringen. Mens Norge snakker om sårbarhet og oljeavhengighet, er svensk økonomi «sterkt diversifisert», som det heter. De har det Norge trenger: Flere føtter å stå på.

Sverige er altså litt som et stort smørgåsbord. Den stående buffeten går det jo alltids an for nordmenn å forsyne seg av, og. Før den borgerlige regjeringen lykkes i å gjøre offentlig sektor av oss alle sammen, får vi dra til Gamla stan. De har ledige jobber der. Som barista. Vi må bare på smile-kurs først.