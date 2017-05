Kommentar: I skyggen av Sylvi

GARDERMOEN (VG) Det er flaks for Frp at Sylvi Listhaug ikke skal ha lenger mammapermisjon.

Sylvi Listhaug triller denne helgen rundt med barnevogn på Frps landsmøte. Sønnen Steffen er bare fem uker. Ektemannen Espen er med. Han skal snart ta over foreldrepermisjonen.

Og det er flaks for Frp, som har en valgkamp å vinne. For Sylvi er partiets fremste merkevare. Selv bøndene elsker Listhaug. De vil selvsagt ikke innrømme det. Men de har sjelden fått så mye oppmerksomhet som da hun var landbruksminister. Det er verdifullt å ha en slik fiende.

Men å ha Sylvi som venn, det kan være vanskeligere. For Frp-leder Siv Jensen synes naturligvis ikke det er noe stas at målingene VG presenterer i dag, viser at hun er mindre populær enn sin junior-minister. For Frp er jo partiet til Siv. Listhaug sitter ikke en gang i partiledelsen.

Men «problemet» for Siv Jensen er at hun for tiden er bundet på hender og finansminister-føtter, med ansvarlighet som oppgave, både for regjeringssamarbeidet og pengesekken. Partilederen er blitt usynlig. Listhaug, derimot, er over alt. Hun har ansvaret for partiets viktigste sak: Innvandring.

Frp øker oppslutningen når innvandring blir et tema. Da asylbølgen toppet seg i fjor vinter, toppet også Frps oppslutning seg. Men da ankomstene kom under kontroll, var det rett ned på det jevne, lave nivået partiet lå på før asylbølgen.

Det betyr ikke at Frp er blitt et en-saksparti. Det er særlig tre andre saksområder Frp profilerer seg på: Helse, skattelette og samferdsel. Men for tiden duger ikke de sakene. Vei leverer partiet bra på, men det er ingen stemmesanker. Folk blir aldri ferdig med å klage på veiene. Det er som med skatte- og avgifter, så uendelig mye å ta av. Og det gjør ikke saken enklere at på det tradisjonelt gode Frp-området helse og eldre, har Høyre satt inn sin mann Bent Høie som statsråd. Det koster Frp eierskap på feltet.

Når Sylvi kaster lange skygger, har det selvsagt også noe med hennes eget modus operandi å gjøre. For mens Siv kan bli sur og fornærmet på feil måte, klarer Listhaug alltid å snu kritikk til egen fordel. Ja, Sylvi tjener så mye på rasende hylekor, at hun tidvis forsøker å starte egne hylekor mot seg selv. Ved å komme med passe kontroversielle utspill som hun på forhånd vet fører til oppstyr, får hun oppmerksomhet og bygger merkevare. Når bråket har roet seg litt, bruker hun kritikken til å vise hvor slemme alle er, og hvor lav takhøyden er i dette landet.

Det er ganske kløktig, for ikke å si utspekulert. Det gjør Sylvi uangripelig, og fører til at folk enten elsker eller hater henne. Og avsky er greit det, så lenge ingen er likegyldige. Slik har Sylvi Listhaug plassert partileder Siv Jensen i sin egen skygge. Jo mer Sylvi skinner, desto mer Skybert blir Siv.