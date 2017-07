Jeg er ikke ansvarlig for terror, bare fordi jeg er muslim

Debatt Det er i frustrasjon over uttalelser fra politiske ledere av Norge at jeg skriver dette.

ALI AL-JABRI, (18).

Jeg skriver dette som en ung muslimsk mann, som stadig finner seg selv som et tema av den offentlige debatten. Jeg skriver dette som et middel politikere har brukt for å skape fremmedfrykt.

La meg forklare.

Jeg er ikke medlem av noe politisk parti. Jeg har heller ikke noen politisk agenda med det jeg skriver nå. Jeg ønsker enkelt og greit å oppklare.

Venstres Abid Raja skriver et innlegg hvor han ber samfunnet gå hardt ut mot radikalisert muslimsk ungdom. Et innlegg som Sylvi Listhaug (Frp) finner seg veldig enig i. Sammen mener de at dette er en sak muslimene selv må ta ansvar for. Raja beskriver disse radikaliserte ungdommene som samfunnets «tapere». Ungdom som har vært mislykket i alle områder av livet, og som leter etter heder og ære i terror.

Altså føler de seg ekskludert, og Raja gir dem nettopp en grunn til dette. Han ber oss kalle dem tapere.

Hva betyr det for en som hater deg, at du kaller han en taper?

For det er også der Listhaug bommer kraftig på å inkludere og integrere disse ungdommene. Det burde være en selvfølge, men: Inkludering oppnås ikke gjennom verbal utestenging. Det jeg sier er absolutt ikke et forsøk på å bagatellisere eller å sympatisere med terror, tvert imot. Jeg tar selvfølgelig sterk avstand fra all terror.

Det jeg vil frem til er hvordan vi skal være overfor ungdom som ennå ikke er kriminelle, men som lokkes mot et slikt miljø.

Ungdom som ikke har begått en terrorhandling vil jeg heller omfavne og inkludere i aller høyeste grad. Ikke kalle dem tapere og støte dem ut i retning av en terrorist som tar dem imot med åpne armer i den andre enden. Spørsmålet er så hvem som har ansvaret for dette, og hvordan gjør vi det?

Integrering- og inkluderingsministeren sier følgende til VG: «Det hjelper ikke hva vi sier for å endre den kulturen der. Det hjelper ikke med dialog med disse kreftene. Det er de som er muslimer selv som må ta tak i dette. Vi kan ikke overbevise noen som har den troen. Det er de selv som har den troa, som må ta tak i det».

Les de siste setningene en gang til. «Det er de som er muslimer selv som må ta tak i dette. Vi kan ikke overbevise noen som har den troen. Det er de selv som har den troa, som må ta tak i det».

Det er helt hårreisende for meg å se et medlem av regjeringen omtale den muslimske troen som ekstremistisk og som fremmende av terror. Dessuten så er det meningsløst av inkluderingsministeren å be meg som muslim stå ansvarlig for at andre muslimer blir radikalisert. Er vi medskyldig fordi vår tro har samme tittel? Selv om vår forståelse av troen vår er fullstendig ulik?

Skal vi stille hverandre til ansvar for handlingene av trosfeller så blir debatten helt latterlig og usaklig. Om noe så bør Listhaug ta større ansvar enn oss muslimsk ungdom, for med hennes ekskluderende uttalelser bidrar hun til radikalisering.

En ting er når en fra allmennheten uttaler seg generaliserende om noen basert på enkel uvitenhet eller fordommer.

Det er likevel en helt annen ting når landets ledere kaller ungdom som meg, mennesker av en radikalisert tro fordi vi er muslimer. Det bidrar til polarisering av samfunnet og skaper fordommer.

Min mening er langt ifra å forkynne islam eller overbevise noen om at min tro er rett.

Det jeg vil få gjort krystallklart er at jeg ikke er skyldig eller ansvarlig i noen som helst form for terror, bare fordi jeg er muslim. Fordi for muslimer flest innebærer troen helt andre verdier. Verdier som kjærlighet, medlidenhet, måtehold og ikke minst fred.

Det er her jeg ønsker å sitere Franklin D. Roosevelt: «Det eneste vi har å frykte, er frykten selv».

Vi er norsk ungdom. Ikke ungdom som er predisponerte terrorister på grunn av vår tro.