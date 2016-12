Her går Sylvi for langt

Kommentar Nå lager hun politikk av julen også.

En venninne fra hjembygda, langt utenfor medieboblen, tok kontakt. Hun sa hjertet hamret. Hun ba meg om å se Sylvi Listhaugs og statssekretær Fabian Stangs julevideo på Facebook.

Sylvi oppfordrer her til å gi penger til «dem som virkelig trenger det». Ikke NOAS, som bruker penger på byråkrater i Norge. Nei, Sylvi vil samle inn til de forfulgte kristne som hun mener er dem som virkelig fortjener hjelp.

– Å hjelpe forfulgte kristne, tommel opp, men du må bare lese hva hun skrev, hun er bare helt. (emotikons). For et kvinnemenneske!

– Hva er folk sure for?

– At hun sa «Gi til dem som virkelig trenger det». Har Fabian blitt lurt til å bli med på dette?

– Nei, altså ... Hvem vet, det virker som han er blitt halt foran kamera.

– Fabian må svare for seg! Sjekk på Facebook, folk er rasende! Også på Listhaugs side.

– Men det er vanskelig å vinne mot Listhaug. Hun er så lur. Jeg taper og får tyn. Frp er litt som en sekt.

– Ok? Men jeg forstår ikke livsfilosofien hennes. Jeg blir bare trist. Det blir så ironisk og støtende, for min del, disse store korsene hun går rundt med.

– Jeg tror hun liker å provosere.

– Hvorfor liker noen å provosere?

– Fordi veldig mange liker det hun sier, ikke sant. Hun gjør politikk av alt. Her polariser hun med vilje. Frp-folk føler seg litt harry og utstøtt av det gode selskap. Som offer ingen har hører på.

– Men nå er de jo i regjering?

– Ja, men de klarer å kjøre offerrollen fortsatt. Listhaug er jo ikke i kultureliten.

– Helt utrolig!

– Men altså ... Listhaug får bare mer støtte desto surere aviskommentatorer blir.

– Forstår ...

- Også er jeg ikke så uenig i Sylvi i politikk heller, men fremtoningen ...

– Nei, politikken hennes kan vel være bra, jeg er vel både enig og uenig, men fremtoningen er RÆVA.

– Vi kan jo prøve humor?

- ?

– Hvem er det egentlig som fortjener penger aller mest? Bilistene, som Frp har kjempet så hardt for denne høsten?

– Folk med gamle campingvogner, som Frp rettet opp uretten for i statsbudsjettet!

– Nei, ingen av dem.

– Hvem da?

– Det er stortingsrepresentantene. Frp kjempet for at de skal få etterlønn i to år. Men nå får de bare ett år etter at Ap snudde. Politikerne er årets mest verdige trengende.

– Sånne som Sylvi? Cry me a river!

– Hjerteskjærende. Men du, jeg tror kanskje Sylvi gikk for langt denne gangen.

– Enig. Dramaturgien hennes er å provosere, så skal media kritisere, så skal hun si «stakkars meg, jeg mente det bare godt». Men det ble for synlig her. Det virker som helt vanlige folk, som deg, reagerer? Kanskje du kan si det da, du som ikke er i media?

– Sylvi gikk for lagt ja!!!!!!

- Ok, det var godt du sa det. Hun lytter jo til folk flest.