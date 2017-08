Ernas opplegg rakner

Kommentar Både Knut Arild Hareide og Sylvi Listhaug styrker seg når de angriper hverandre. Kan det ende med en Høyre-sentrumsregjering?

Denne uken toppet konflikten seg mellom KrF-leder Knut Arild Hareide og Frp-statsråd Sylvi Listhaug. Hareide beskyldte Listhaug for løgn. Listhaug beskyldte Hareide for å slikke imamer oppover ryggen.

Det er vanskelig å se for seg at de to kan samarbeide om noe som helst. Etter denne ukens drama er det ikke lenger helt usannsynlig at vi i løpet av neste stortingsperiode kan få en regjering med Høyre og de to sentrumspartiene – uten Frp.

Må bli felt

Det har lenge vært en vedtatt sannhet at KrFs og Venstres drøm om en Høyre-sentrumsregjering er helt urealistisk. Det kan komme til å snu. Om ikke rett etter valget, så litt ute i perioden. Det er i så fall en forutsetning at Venstre kommer over sperregrensen – og at Høyre, Venstre, KrF og Frp beholder flertallet i Stortinget.

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, kan bli nødt til å lede en mindretallsregjering Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Dersom de fire samarbeidspartiene bak dagens regjering mister sitt flertall, er saken klar. Da blir Ap-leder Jonas Gahr Støre ny statsminister. Han kan komme til å lede en mindretallsregjering dersom Rødt eller andre kommer på vippen. De kommer til å gjøre livet vanskelig for ham. Men de vil neppe kaste en Ap-ledet regjering til fordel for Erna Solberg. Og Støre vil i en slik situasjon lene seg mot sentrum, og samarbeide med KrF så mye han kan. Mye tyder på at han kan lykkes med det.

Men hvis dagens fire samarbeidspartier derimot beholder flertallet, stiller det seg annerledes. En ny samarbeidsavtale mellom de to småpartiene og en fortsatt blåblå regjering er svært lite sannsynlig. Men både Venstre og KrF ønsker i utgangspunktet en fortsatt borgerlig regjering. Dagens regjering vil ikke trekke seg dersom de fire partiene fortsatt har flertall. I så fall må den bli felt. Og det vil hverken Venstre eller KrF gjøre – i første omgang.

Kongens rolle

Spørsmålet er om de to små på et tidspunkt vil kaste en Høyre-Frp-regjering på en konkret sak. I så fall kan det mulige forløpet videre ende opp med det som er Venstres og KrFs drøm: en Høyre-sentrumsregjering med Erna Solberg som statsminister.

Med Hareide på laget? Erna Solberg og Knut Arild Hareide hjemme hos Hareides foreldre på Stord, tidligere i valgkampen. Foto: Harald Henden , VG

Hvordan? Mindretallsregjeringer var lenge det normale i Norge. Det er lett å glemme etter åtte år med rødgrønn flertallsregjering og fire år med en samarbeidsavtale som gir den blåblå regjeringen flertall i Stortinget. Vår statsskikk krever ikke at det er et erklært flertall i Stortinget for å danne regjering.

Kongen ber om råd hos partilederne, og på grunnlag av dette går han til den statsministerkandidaten han mener har størst mulighet til å danne en styringsdyktig regjering. Dersom KrF og Venstre etter å ha kastet en Høyre-Frp-regjering peker på Erna Solberg som fortsatt statsminister, så kan det bli en Høyre-sentrumsregjering.

Frp vil ikke støtte en regjering partiet ikke er med i. Men partiets leder Siv Jensen vil neppe peke på Jonas Gahr Støre i stedet. Hun vil motstrebende måtte godta en borgerlig regjering hun ikke er en del av.

I skyggen av Listhaug

Sylvi Listhaug er mye av årsaken til at det har blitt så anstrengt på borgerlig side. Listhaug er både Frps redningskvinne – og partileder Jensens store problem. Listhaugs språkbruk overfor KrF – og svært mange andre – har gjennom lang tid svekket samarbeidet mellom den blåblå regjeringen og de to støttepartiene. Hun har provosert begge partiene kraftig. Både i Venstre og i KrF opplever de at det er vanskelig å snakke med Listhaug. De når ikke inn.

Men samtidig har Listhaug sørget for at Frp har beholdt en tydelig populistisk profil, tidvis i strid med regjeringens egen politikk. Dette kan ha reddet Frp fra å bli spist opp, slik SV ble i den rødgrønne regjeringen. Både SV og Frp gikk inn i regjering helt uten erfaring, fra en tilværelse som garvede opposisjonspartier. SV mistet mye av sitt særpreg i posisjon. Partiet raste nedover på meningsmålingene, og kjemper fortsatt mot sperregrensen. Frp, derimot, gjør det overraskende godt på meningsmålingene, selv etter fire år i regjering.

Mest i Finansdepartementet: Siv Jensen er nesten usynlig i valgkampen, sammenlignet med Sylvi Listhaug Foto: Terje Bringedal , VG

Det ser ikke ut til at Listhaug har avklart sine mange utspill med sin egen partileder, Siv Jensen. Frp-lederen lever mer og mer i skyggen av Listhaug. Jensen er en politiker som liker å være i posisjon. Hun elsker jobben som finansminister, og samarbeider godt både med statsministeren og de andre partilederne, Hareide og Skei Grande. Siv Jensen ønsker å bevare det gode forholdet som Listhaug så effektivt undergraver. Der Listhaug søker konflikt, søker Jensen ofte samarbeid og dialog.

Tøff Hareide

Men Jensen trenger antagelig Listhaugs utspill for å holde Frp stort. Det er mange velgere som misliker Listhaug intenst. Men det er også mange som elsker henne like intenst, og stemmer Frp nettopp på grunn av henne.

Erna Solbergs regjeringsprosjekt svekkes ytterligere gjennom striden mellom Listhaug og Hareide, mens de to vinner. Jeg tror mange, også utenfor KrFs rekker, ble imponert over tøffheten til Hareide da han gikk til frontalangrep på Listhaug. Mens mange av Listhaugs tilhengere deler hennes syn på KrF. De ønsker ikke at Frp skal ha noe med KrF å gjøre, og heier på Listhaug når hun angriper Hareide. Hun blir enda sterkere i deres øyne.

Det sier sitt når KrF nå har vedtatt at Hareide ikke skal være med på noen felles valgkamparrangementer med de tre andre partilederne. Listhaug er trolig svært fornøyd. Mens Solberg nok skjærer tenner.

