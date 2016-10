Derfor må Listhaug være streng

Neste år tror myndighetene det kommer dobbelt så mange asylsøkere som i år. Antallet kommer helt an på hva Listhaug og regjeringen sier og gjør.

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at vi får så få asylsøkere som mulig neste år, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug til VG.

Det høres brutalt ut. Men hun har rett.

Hva lederne sier betyr mye



For Norge er ikke bare prisgitt krig langt hjemmefra. Det skal mer til enn konflikt for å skape menneskestrømmer.

Antallet som søker asyl her hjemme henger nært sammen med hva slags beskjed Norge sender ut.

Minst 25 millioner mennesker er på flukt i verden. Men langt flere – ofte anslås det tallet til å være rundt en milliard – ønsker å emigrere til et rikere land.

I en globalisert verden med billige flybilletter, sosiale medier og smarttelefoner får folk med seg ting

som at Norge er strengest i klassen mot afghanere og at vi sender nesten alle irakere tilbake til hjemlandet.

Slikt er avgjørende for hvor folk reiser.

Angela sa velkommen

Og Listhaug vokter seg vel for å ikke ta en Angela Merkel.

Nå ble rett nok Tysklands forbundskansler hyllet da hun i 2015 åpnet de tyske grensene. Da Merkel sa Tyskland skulle klare det, fikk hun kjærlighetserklæringer i sosiale medier, ikke minst fra migranter selv.

Men så kom det en million mennesker. Kapasiteten var sprengt. Tysklands innvandringspolitikk er for lengst strammet inn.

I mellomtiden hadde rosenrøde og overdrevne forestillinger om Tyskland blitt spredt i sosiale medier verden over. Det ble påstått at Tyskland ønsket alle slags flyktninger velkommen. Og det ble lagt ut snutter av lykkelige flyktninger som ble ønsket velkommen på tyske togstasjoner med blomster. Merkel selv hadde latt seg avbilde på selfier sammen med flyktninger hjemme i Tyskland. Merkel-selfiene var snart spredt rundt om i Afrika og Midtøsten, og fikk skylden for at flere reiste til Tyskland.

I forrige uke reiste Merkel på statsbesøk til flere afrikanske land. Det er ikke mye «velkommen» lenger. Merkel advarte mot å dra til Europa, og snakket om hvor vanskelig det er å få asyl og hvor farlig reisen er.

Hun advarte særlig mot at Afrika skal miste sine beste hoder.

Endelig en forsker på laget

Merkel har muligens begynt å høre på en av verdens fremste migrasjonsforskere, Paul Collier, som sa det samme på en konferanse i regi av Norges Handelshøyskole i Oslo i går.

Han fortalte at det jobber flere sudanske leger i London enn i hele Sudan. Og at en tredel av alle rumenske leger er dratt til EU. Det nyter særlig franskmennene godt av. Men det gjør ikke Romania.

Krig går over, den gjør alltid det. Problemet er at de flinkeste trengs i hjemlandet når landet skal bygges opp igjen. Jo flere som er dratt til Europa, desto dårligere går det med landene de forlot. Det er dårlig nytt, for når folk lever trøstesløse liv vil ønsket om å reise vekk bestå.

Ekte nærområde-satsing

Collier er i flere år blitt omfavnet av høyresiden. Her har de endelig funnet en spiselig type som argumenterer for at Norge nærmest skal stenge grensene, og at hjelpen skal gå til nærområdene.

Problemet for Frp er at vi ikke har trodd på partiet. Argumentene har virket mest som en unnskyldning for å strupe innvandringen. Mistanken har blitt styrket fordi hjelpen til nærområdene har uteblitt.

Collier derimot, har et oppriktig engasjement for nærområdene. Han er tilsvarende lite opptatt av det alle her hjemme stresser med, nemlig rike lands utgifter og bærekraften til nordeuropeiske velferdsstater.

Forskeren har vært rådgiver for Jordans myndigheter for å finne bedre løsninger der flyktningene bor. De forblir flyktninger i snitt i 10 år. Og det de jakter på er ikke mat og telt. Folk trenger skole og jobb, og det bør de få så nært det gamle hjemlandet sitt som mulig.

For det blir fred en gang. Det blir det alltid. Og da må de reise tilbake og bli med på å bygge opp landet.

Collier mener den store katastrofen er at Afrika blør både folk og kapital til det rike nord. Det samme kan man ikke si er hovedbekymringen til Listhaug og Frp.

Men den strenge politikken deres er likevel fornuftig.

Human argumentasjon



For Collier har selvsagt rett i at migrasjon ikke er løsningen på verdens fattigdom. Det forverrer problemene om de unge og flinke syrerne blir værende i Norge. Syria trenger dem selv når myndighetsorganer skal settes opp og næringslivet etableres på nytt.

Mindre økonomisk ulikhet er det som skal til for å forhindre at folk migrerer. Og det rike nord (og Frp) må hjelpe med (mye mer) penger, samt annen bistand. Men de fattige og krigsherjede landene må redde seg selv.

Og det er derfor Listhaug må være streng. Det er mulig partiet hennes har vært mest opptatt av sin egen nesetipp. Men det ødelegger ikke resultatet. Collier sier det slik: Det hodeløse hjertet kan være verre enn det hjerteløse hodet.

