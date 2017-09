God folkefest i Bergen

Leder Sykkelfesten i Bergen er en suksess.

Igjen har Vestlandets hovedstad vist hvordan denne byen ikke bare er i stand til å avvikle store arrangementer, men også mobilisere til folkelig festivitas.

Bergensere er kjent for å være «nåkke for seg sjøl», men sannelig er de dyktige til å være noe for andre også.

"Gjennom seks tiår har byen bygd arrangementskompetanse som savner sidestykke i Norge.

«Bergen har satt en helt ny standard», uttalte Tracey Gaudry, den australske visepresidenten i UCI, Det internasjonale sykkelforbundet, i går. «Det er spektakulært å se folkehavet og den stemningen […] Da Bergen fikk mesterskapet ønsket vi at alle skulle delta, men dette overgår alt», sa hun til Bergensavisen. Med OL-deltakelse i sommerlekene både i 1996 og 2000 vet den tidligere proffsyklisten hva hun snakker om.

Hvilke dimensjoner det er over Sykkel-VM 2017, må man antakelig være til stede i Bergen for å forstå. Isolert sett er det et av verdens største idrettsarrangementer, og for Norges del er det andre gang at vi er vertskapsnasjon for dette verdensmesterskapet på landevei. Forrige gang, i 1993, gikk det av stabelen i Oslo. Da var også VM i banesykling – som fant sted på Hamar – en del av arrangementet. Mesterskapet er angivelig det største sommeridrettsarrangement Norge kan være vertskap for.

Bergen har hatt sine internasjonale festspill, kulturlivets Champions League, siden 1953. Gjennom seks tiår har byen bygd arrangementskompetanse som savner sidestykke i Norge. En nærliggende parallell er olsokfesten på Stiklestad hvor man like lenge har avviklet Olavsdager og spel som gjennom årene er besøkt av ca. en million publikummere.

Et stikkord for alle disse arrangementene er folkelig delaktighet og et organisasjonsapparat bygd på frivillighet og dugnadsinnsats.

Dette er verdier vi gjenkjenner fra også andre suksessfulle idretts- og kulturarrangementer vi har avviklet her til lands. Fra vinter-OL til Melodi Grand Prix, via ski-VM som Norge har vært vertskap for hele seks ganger siden 1930, hvis vi regner med Oslo-OL i 1952. Lillehammer-lekene i 1994 står nesten i en særstilling, og er et referansepunkt i seg selv hva godt samarbeid mellom en profesjonell arrangørorganisasjon og frivillige dugnadshender angår.

Hvis man virkelig skal snakke om noe som er Den norske modellen, eller norske verdier, for den del, så er det nettopp dette sømløse samvirket mellom frivilligheten og profesjonelle når vi forener krefter på denne måten.

Denne medvirkningen innebærer eierskap til arrangementet, noe som også gir seg utslag i delaktighet i folkefesten. Med Sykkel-VM 2017 ser vi igjen hvor bra slike arrangementer er for folk flest. Det er et inkluderende lavterskeltilbud som injiserer oppbyggelig moro direkte inn i folkesjela.

Fortsatt god folkefest, Bergen!