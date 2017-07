Et hjerte til helsevesenet

Kommentar Jeg er oppdratt til å tenke at man skal betale skatten sin med glede. Men det var først da jeg fikk en sykdom at jeg forsto hva ordene virkelig betydde.

– Da trodde jeg du skulle dø, sa mamma. Vi kjørte forbi sykehuset hvor legene for tretten år siden lette etter døden eller livet i meg, kartla kroppen min i detalj, dag etter dag i tre uker.

Ja, jeg hadde møtt noen leger som ikke tok smertene mine på alvor. Ja, jeg måtte nærmest bæres inn på akutten før de innså at jeg virkelig, virkelig var syk. Men fra da av gjorde de alt. Og de var så snille, så flinke, så engasjerte og ga seg ikke før de fant det som var galt, men også det som var livet i meg. Jeg skulle ikke dø, for det fantes medisiner som kunne kontrollere det spinnville immunforsvaret mitt.

KOMMENTERER: VGs Kari Spets. Foto: FRODE HANSEN

Jeg var en 23 år gammel student og fikk en sykdom som vanligvis rammer middelaldrende menn. Ingen vet hvorfor. Jeg bare fikk den. Av og til må jeg på sykehuset, og der står de klare, de snille, de dyktige. De som gjør alt. De som sender pasientene gjennom dyre maskiner, de som lytter på hjertene våre, de som dytter sengene gjennom korridorer, de som kommer med gul saft eller sprøyter smertestillende rett inn i blodårene våre, de som holder oss i hånden hvis noe er ekstra vondt.

I fjor sommer tilbrakte jeg en av nettene på gangen fordi det ikke fantes ledig plass på det sykehuset jeg var innom akkurat det døgnet. Men jeg ble ikke sur, jeg puttet sov-i-ro i ørene og la en genser over øynene. Jeg får meg ikke til å klage over at jeg må dele rom med en annen pasient. Jeg ser på sykehusmaten og tenker at jeg ikke har lov til å sukke over pølsene i brun saus. Jeg lytter til noen som kjefter fordi fjernkontrollen ikke virker, fordi legevisitten er forsinket, fordi de ikke får reise hjem i dag likevel, fordi legen snakker med islandsk eller svensk eller polsk aksent, fordi sykepleieren ikke kommer med én gang de har dratt i den røde snoren. Jo da, jeg kan sutre til mannen min. Jo da, jeg kan tenke mitt. Jo da, jeg kan bli muggen. Men det skal være viktig eller nødvendig for at jeg skal si ifra, og det skal være så konstruktivt som mulig. Jeg velger mine kamper i stedet for å klage på hverdagslige småting.

Til en viss grad stemmer det at man må være frisk for å være syk. Selvsagt er jeg utrolig heldig som stort sett føler meg frisk (uten at legene kan forklare hvorfor), jeg kan leve et helt vanlig liv, jobbe 100 prosent, gå i fjellet og på fest, ja, egentlig ha en hverdag helt lik den som friske mennesker har. Kanskje ligger det også et snev av flaks i det faktum at jeg har en sjelden sykdom som leger sikkert synes er «spennende». Men det største lykketreffet er at jeg bor i Norge. Jeg er oppdratt til å tenke at man skal betale skatten sin med glede. For meg var det naturlig. Men det var først da jeg ble syk at jeg forsto hva ordene virkelig betydde. Hva jeg fikk. Og hva det gjør for livet mitt, denne tryggheten velferdsstaten gir – noen står klare og tar imot meg hvis jeg faller. Alt dette gjør at jeg sjelden tenker på sykdommen min, at jeg synes det er gørrkjedelig å snakke om den og at den eneste grunnen til at jeg skriver dette er at vi i pressen ikke fokuserer så mye på de fine tingene ved norsk helsevesen.

Pressens oppgave er å være kritisk til det som ikke fungerer, og det skal vi selvsagt være. Men en subjektiv hyllest fra en takknemlig pasient – jeg vet det er mange, mange, mange av oss – fortjener helsevesenet også. Så dette er mitt hjerte som jeg gir til sykepleierne og legene på St. Olavs, Ullevål, Oslo legevakt, Lovisenberg og Rikshospitalet, og ikke minst til fastlegen min som legger ved gule heia-lapper når hun sender sykmelding i posten. Et bitte lite hjerte i den store sammenhengen, et tidvis gjenstridig hjerte som trenger intravenøs hjelp, men like fullt et hjerte.

Skatt. Tenk på ordet. Det er en skatt. Perler og diamanter i form av blå resepter, pølser i brun saus, en hånd du kan holde når nålen går inn i ryggen din for å hente ut spinalvæske, rent sengetøy når du har svettet hele natten, det er portører, leger, vaskepersonell, kokker, sykepleiere, det er blodprøver, kontrolltimer og en ekstra CT-undersøkelse sånn for sikkerhets skyld. Og skatt er snille stemmer som sier: «Du skal ikke dø».