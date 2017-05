Satsing på svømming

Leder Når både den poltiske viljen og bevilgningene er til stede bør man snart kunne forvente en dramatisk bedring i svømmedykltigheten blant barn og unge i Oslo.

Ungdommen i Sogn og Fjordane er best i landet til å svømme. Der oppgir over nitti prosent av gutter og jenter i vernepliktig alder at de kan svømme over 200 meter. Verst er det stelt i Oslo. Der oppgir 25 prosent at de ikke kan svømme den samme distansen, ifølge spørreundersøkelser 200 meter er Svømmeforbundets definisjon av svømmedyktighet. Opplysningen kommer et år etter at VG kunne avsløre at det har vært store budsjettøkninger til svømmeundervisning, men at pengene stopper opp i systemet og ikke kommer frem.

Det bør ikke være nødvendig å bruke stor plass på å understreke nødvendigheten av å lære å svømme. Svømmeferdigheter skaper trygget i vannet, ved vannet og på land. Det gir opplagte helsegevinster, ikke bare å kunne svømme, men å kunne trene på andre måter i vann. Og det skaper bevegelsesfrihet, virker inkluderende og integrerende. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slo tidligere i år fast at foreldre har plikt til å sende sine barn på svømmeundervisning på skolen, også når gutter og jenter er i vannet sammen, uavhengig av foreldrenes religion eller livssyn.

Det tar tid å bli svømmedyktig. Ifølge Norges Svømmeforbund, trenger elever i fjerde klasse i snitt 40 timers opplæring for å beherske grunnleggende svømmeegenskaper. Det er også ferdigheter som trenger et jevnt vedlikehold for å kunne opprettholdes. Selv om det er langt tettere mellom svømmebassengene i Oslo enn i Sogn og Fjordane, kreves det mye av logistikk og planlegging å holde kontinuerlig svømmeundervisning gående, ikke minst på skoler som ikke har egne fasiliteter.

Der det både er politisk vilje og bevilgninger, er det imidlertid også en vei. Det er viktig at barnehagene og skolene viser vilje og evne til å samarbeide med frivillige organisasjoner for å gjennomføre undervisningen. Så vil det ta flere år før satsingen vil gi utslag på statistikken. I mellomtiden er det viktig å holde det politiske presset oppe, slik at hovedstaden ikke ligger noe tilbake for resten av landet.