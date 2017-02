Debatt Det var ingen tilfeldighet at Donald Trump nevnte Sverige i sin tale i Florida forrige helg. I nesten 100 år har Sverige vært et trumfkort i amerikansk innenrikspolitikk.

BJORN AF KLEEN, journalist og forfatter

Det er lenge siden vanlige amerikanere blandet sammen Sverige og Sveits. Sveits stemmer mot minoriteter, forbyr tiggere i visse områder og holder fortsatt på et system med lokalt selvstyre. Mens Sverige islamifiseres under sharialover og Stockholm forvandles til verdens voldtektshovedstad.

Det var neppe en tilfeldighet at Trump nevnte Sverige i talen sin i Florida på lørdagen. Hans velgerbase er besatt av Sverige - paradiset som har gått tapt.

Teori om seksuell underkastelse



Akkurat hvor politisk ladet Sverige er, innså jeg under en middag i Colorado rett før presidentvalget i november i fjor. Settingen var lettere absurd: En japansk grillrestaurant i småbyen Grand Junction, 8000 kilometer fra Stockholm, midt mellom Rocky Mountains og vidstrakte åkre.

Men den geografiske avstanden var betydningsløs. Da min vert for kvelden, en ung, veltalende gruvearbeider ved navn Dan Achter, innledet måltidet med bekymrede spørsmål om islamifiseringen av Sverige, stoppet hele restauranten opp.

Det liberale paret på nabobordet spisset ørene mens en kortklipt Trump-supporter ved inngangen ba om å flytte seg over til vårt bord. Da Dan Achter la frem sin teori - Midtøstens voldtektskultur tvinger de frie svenske kvinnene til sosial og seksuell underkastelse - ble mannen så berørt av det svenske eksempelet at han tømte ølen sin og gikk.

– Det blir for emosjonelt, sa han og ba adjø.

Min nye venn, gruvearbeideren, hentet sitt bilde av Sverige fra det høyreekstreme nettstedet Infowars. Han tok opp mobilen og klikket seg videre fra Infowars sin Sverige-artikkel til en lignende svensk nettside. Plutselig befant vi oss i en detaljert kriminalstatistikk over Borlänge i Dalarna, den flyktningtette industribyen som ligger nærme stedet jeg vokste opp.

Trump-fans behøvde nesten ikke å knytte presidentens uttalelse på lørdag til en særskilt hendelse. Mange var allerede så fulle av forestillinger om Sverige at å bare nevne landet utløste dramatiske indre bilder.

Slik er det også med svenske debattanter. Den konservative skribenten Annika Hernroth-Rothstein, som ble intervjuet i Sverige-reportasjen som Trump så på kanalen Fox, uttalte på tirsdag at videoen var sensasjonsartet på en på måte som hun ikke nødvendigvis kjente seg bekvem med. Men på Twitter takket hun samtidig Trump for at han satte søkelys på Sverige: Du har belyst et viktig emne, skrev hun til @realDonaldTrump.

Sverige-fascinasjonen startet på 30-tallet



I nesten 100 år har Sverige vært et trumfkort i den amerikanske innenrikspolitikken, sier Steven Kelman, professor ved Harvard Kennedy School.

– Det begynte allerede på 1930-tallet med den amerikanske journalisten Marquis Childs bok «Sweden: The Middle Way». Boken, som var innflytelsesrik, roser Sverige for å ha funnet en middelvei mellom kommunismen og kapitalismen. I etterid vendte Dwight Eisenhower (president fra 1953-1961) på perspektivet og forklarte at den paternalistiske velferdsstaten driver svensker til selvmord.

Det var starten på bruken av Sverige fra høyresiden, sier Steven Kelman.

– Det siste tiåret har artikler av typen «Trouble in paradise» kommet ganske regelmessig fra den amerikanske høyresiden. Utgangspunktet er at Sverige fremstilles som perfekt, men ser man nærmere på det, finner man masse problemer. I Trumps uttalelse fant man en undertone av «stakkars dere». Det var ikke noe angrep, ei heller en kritikk av Sverige, men et bilde av svenskene som ofre.

Brukt som et argument i den kalde krigen



Historieprofessor Lars Trägårdh, som har bodd i USA i 40 år, er enig i at Trumps uttalelser korresponderer med amerikanernes bilde av Sverige på 1960-tallet.

– Min gamle professor i historie pleide å si at samme Sverigeartikkel skrives om og om igjen i USA. Den har sine røtter i Eisenhowers narrativ - under den kalde krigen var det viktig for Republikanerne å eksponere at den sosialistisk velferdsstaten egentlig var mislykket.

I samtidens polarisering mellom globalisme og nasjonalisme, har Sverige på nytt blitt et politisk ladet argument, sier Trägårdh.

– Nok en gang har vi blitt et eksempel på høy moralsk holdning. Vi utgir oss for på samme tid å ha en velfungerende velferdspolitikk og en åpenhet rundt frihandel og migrasjon. Skulle det vise seg at Sverige-eksperimentet faktisk fungerer utgjør Sverige en alvorlig trussel mot det dogmaet som Trump og det republikanske partiet står for (innvandringsmotstand og proteksjonisme). Det er hva saken egentlig handler om: Skulle Sverige og Tyskland få orden på migrasjonen står enormt mye på spill for amerikanerne.

Trump har et poeng



Lars Trägårdh mener det er mer brennbart å referere til Sverige i dag enn på 1960-tallet.

– På den tiden kjente få svensker seg igjen i bildet av det syndige og selvmordsrammede Sverige. I dag svir betegnelsene mer: Det som skjedde i Rinkeby denne uken var ikke gøy, og i Malmö står det ganske dårlig til, helt uavhengig av sitt eget normative syn på flyktningpolitikken.

Trägårdh mener Trump har et underliggende poeng.

– Derfor skal vi være forsiktige med å le oss i hjel av Trump. Vi må innse at det som skjer i Sverige faktisk er reelt og at Trump, sine skamløse overtramp til tross, har et underliggende poeng som det er kjempeviktig at journalister, intellektuelle og sentrumsparti tar på alvor. Vi deler mye med USA: Både Sverige og USA har ligget langt fremme i spørsmålet om sosial mobilitet, åpenhet, demokrati og akkurat nå befinner vi oss ved samme veiskille. Jeg mener vi burde endre tonen i vår hjemlige debatt og forsøke å slutte oss til et kollektivt virkelighetsbilde. Vi er tross alt et land av ingeniører, framfor ideologer. Men det kan ende i katastrofe og derfor fortjener diskusjonen det største alvor.

Kronikken sto først på trykk i svenske Dagens Nyheter, og er oversatt og publisert i VG med avisens og forfatterens tillatelse.