Patriarkatets kulturrasisme!

Kommentar Ikke alt er endret i svensk innvandringsdebatt. Noen holder ennå fortet.

«Alt er forandret», sa den svenske journalisten som jeg nylig møtte over en kopp kaffe i Stockholm. Vi snakket selvsagt om svensk innvandringspolitikk og -debatt.

Etter den enorme flyktningkrisen sommeren og høsten 2015 innså Sveriges sosialdemokratiske regjering at noe drastisk måtte gjøres. I det ekstreme toppåret 2015 kom det over 160.000 asylsøkere til landet, i fjor drøye 30.000. I år tyder kurvene fra Migrationsverket, det svenske UDI, at tallet blir enda lavere (om enn ennå høyt i europeisk sammenheng).

Politikkendringene har også ført til en endret debatt, og en endret innstilling, både blant politikere og medier. Svenskene synes endelig å ha blitt enige om at det ikke lenger handler om å være den snilleste, mest humane jenta i klassen. Utfordringene hoper seg opp, og realpolitikken siger på.

Svenske medier har lenge blitt beskyldt for å lukke øynene for negative utslag av den historisk høye innvandringen til landet, av frykt for å bli beskyldt for rasisme og stigmatisering i den trange «åsiktskorridoren» i svensk offentlighet.

Også dette er endret, både på reportasjeplass og på kommentar- og debattplass. «Ingen tror at det igjen vil bli som det var», mente min svenske kollega.

Tirsdag sendte dokumentarprogrammet «Kalla Fakta» På TV4, der det ble dokumentert at den muslimske friskolen Al-Azhar i forstaden Vällingby i flere år har separert elevene etter kjønn på skolebussen.

– Dette er avskyelig, og hører ikke hjemme i Sverige, konkluderte statsminister Stefan Löfven på en måte som ville vært uhørt før paradigmeskiftet.

Nye tider, altså, men inn fra venstre kommer den nye lederen i partiet som virkelig gjør Sverige til Sverige, nemlig det lille Feministisk Initiativ.

Victoria Kawesa heter hun, og vil slettes ikke være med på at kjønnsinndelingen på bussen i Vällingby og de andre problemene i forstedene handler om ukultur og kjønnsdiskriminering i visse minoritetsmiljøer.

– Den patriarkalske undertrykkelsen finnes i hele samfunnet, men urimelig mye fokus rettes mot forstedene. Patriarkatet er globalt, og dets fellesnevner er menns undertrykkelse og dominans, lyder analysen.

Mens kritikerne av hendelser som inndelingen på bussen beskyldes for å stå for en «kulturrasistisk politikk».

Kulturrasisme og patriarkalske grunnstrukturer, altså, og det er så man hører de rareste ropene fra 70-tallets radikale bevegelser banke på igjen med krav om å bli tatt på dødsens alvor.

Jeg har forsøkt å forstå FI-lederens argumenter, men gir opp. De er ugjennomtrengelige. Mainstream-Sverige synes endelig å ha erkjent at innvandringen også har noen dystre skyggesider, men noen holder ennå fortet, nærmest som på trass.

Man hadde nær sagt heldigvis, hadde det ikke vært for at det er så tragisk.