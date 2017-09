Nazistene ønsker konfrontasjon

Debatt Nazistene i den såkalte Nordiske Motstandsbevegelsen har som mål å erobre gaten. Svensk politi har en tøff oppgave foran seg i dag.

ØYVIND STRØMMEN, forfatter og skribent

I dag har den såkalte Nordiske Motstandsbevegelsen (NMB) tillyst demonstrasjon i Göteborg. Den åpent nasjonalsosialistiske organisasjonen håper på å samle over tusen likesinnede, med tilreisende fra både resten av Sverige, fra Finland og fra Norge. De har fått politiets tillatelse, men en domstol har senere kortet ned på den godkjente ruten. Egentlig skulle nazistene marsjere forbi byens synagoge. De får de nå ikke lov til.

Øyvind Strømmen. Foto: Knut Erik Knudsen , VG

Om de gjør det likevel, og hvor mange de faktisk klarer å samle, er usikkert. Tidligere har organisasjonen på det meste klart å samle rundt 600 personer. Det skjedde i et demonstrasjonstog i Stockholm i november i fjor. Når man tar med i betraktningen at demonstrantene også den gang var trommet sammen fra både Sverige og nabolandene kan tallet synes lite. Helt til man tenker over hva slags organisasjon dette er.

NMBs røtterer å finne i gruppen Nationell Ungdom, og i miljøet rundt tidsskriftet Folktribunen, som ble grunnlagt i 1997. Sentralt stod Klas Lund, en draps- og ransdømt nynazist som før dette hadde vært aktiv i Vitt Ariskt Motstånd. Lund ledet organisasjonen frem til 2015. Da tok Simon Lindberg over, også han en mann med et rikholdig rulleblad. I NMB skiller de seg ikke ut. Da tidsskriftet Expo i fjor så nærmere på 159 identifiserte aktivister i organisasjonen fant de at over halvparten av dem var straffedømte.

Göteborgs-Posten nevner konkret en av organisasjonens lederfigurer, Emil Hagberg, som bare for et par uker siden ble dømt for å ha angrepet politi, mens han skrek «Heil Hitler!». Hvordan Hagberg selv har kommentert den aktuelle hendelsen på NMBs egen nettradio? «Kult at to snut havnet på sykehus, det var virkelig jævla bra». Også her hjemme kan det være verdt å legge merke til Hagberg. Han var en av dem som gikk fremst i demonstrasjonstoget da den nynazistiske organisasjonen i sommer demonstrerte i Kristiansand. Av de sytti demonstrantene i toget var flertallet svensker, mens anslagsvis 17 var nordmenn.

Gjennom hele sin historie har NMB vært knyttet til voldsbruk. Det begynner med drapet på syndikalisten Björn Söderberg i 1999, et drap tre menn senere ble dømt i forbindelse med. Alle tre hadde bånd til NMBs forgjengerorganisasjon Nationell Ungdom. Siden har det gått slag i slag, bokstavelig talt, med en knivstikking i Finland i 2013 og bombeangrep i Göteborg sist vinter som to av de grovere eksemplene på volden medlemmer av organisasjonen har stått bak.

Viktor Melin, Jimmy Jonasson og Anton Thulin er senere dømt i forbindelse med det ene av bombeangrepene, rettet mot en venstreradikal kafé, og i forbindelse med utplasseringen av en bombe som ikke gikk av ved et midlertidig flyktningmottak. Hovrätten – svensk lagmannsrett – fant ikke at det var tilstrekkelig med bevis mot dem i forbindelse med et tredje angrep, også det mot et flyktningmottak, der en person også kom alvorlig til skade.

Mens en del tyder på at de tre mennene har villet gå lenger i voldsbruk enn det organisasjonens ledelse ønsker, er bombeangrepene ikke en overraskelse. Nasjonalsosialismen er en voldsideologi. NMB er en organisasjon som i sin egen aktivisthåndbok sier at «den som tar till vapen och agerar har den eviga rätten på sin sida». Organisasjonens nettbutikk selger den beryktede rasistfabelen Turners dagbøker, en volds- og massedrapsfantasi som har inspirert flere terrorister, blant dem Oklahoma City-bomberen Timothy McVeigh.

Kort fortalt: Når hundrevis av mennesker demonstrerer under fanene til NMB, er det grunn til å se på det som et faresignal. Og selv om dette er og kommer til å forbli en marginal organisasjon i både Sverige, Norge og Finland, er det grunn å ta på alvor at organisasjonen ser ut til å være i vekst, både i Sverige og her til lands, der den teller flere dusin medlemmer.

Samtidig er det ikke bare nynazister Göteborg venter besøk av i helgen. I svenske media har det alt vært rapportert om at grupper ytterst på venstresiden planlegger å busse aktivister til byen. De nevner i den sammenheng Antifascistisk Aksjon, som egentlig er mer av en organisatorisk idé enn en egentlig organisasjon, og viser til bussturer satt opp fra både København og Oslo.

Aktivister som identifiserer seg med AFA har i betydelig grad vært knyttet til voldsbruk, særlig mot dem de oppfatter som sine politiske motpoler – en kategori som fort inkluderer flere enn nazister.

I tillegg, rapporterer Göteborgs-Posten, mobiliseres aktivister i nettverket ARNA – Autonomous Revolutionary Nordic Alliance. I sosiale medier omtaler ARNA seg selv som motstandere av «reformisme og parlamentarisme». En appell til sympatisører om å ikke snakke med politiet avsluttes med ordene: Från Tammerfors i norr til Köpenhamn i söder, fuck the police!

Nazistene i NMB ønsker konfrontasjon. Det finnes aktivister på ytterste venstrekant som er mer enn villige til å gi dem denne. Svensk politi har en tøff oppgave foran seg i dag. Det er grunn til å følge med, også her hjemme.