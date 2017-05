Når dørene åpnes for salafismen, tar dens tilhengere seg til rette

Debatt Skandinavias største moské skal åpnes i Malmø, finansiert av Qatar. Gulfstaten oppfattes sjelden som en trussel mot vestlige verdier, men også her er salafisme statsreligion.

NILS INGE GRAVEN, skribent.

Malmø er stadig i søkelyset i forbindelse med saker knyttet til byens integreringsutfordringer. Nylig ble det gjort kjent at Skandinavias største moské skal åpnes der, finansiert av Qatar. Allerede her burde varselklokkene kime, men interessen er laber. Kun Sydsvenskan har tatt seg bryet med å bedrive kritisk journalistikk. Noe merkelig, all den tid et så omfattende prosjekt kan sette et betydelig preg på byens og regionens utvikling fremover. Moskeens videre vei kan fort bli et symbol på hvor vellykket svensk integreringspolitikk har vært.

Stor bidragsyter til terror

Det er all grunn til å se med skepsis på at nettopp Qatar står bak, for den knøttlille gulfstaten er ingen fanebærer for demokrati og menneskerettigheter. Qatar oppfattes likevel sjelden som en trussel mot vestlige verdier, og har kunnet operere nokså uforstyrret i skyggen av Saudi Arabia. Men dette er de to eneste landene i verden hvor salafisme er statsreligion. Qatar har bare funnet en mer diskret måte å utøve sin innflytelse på. Saudi Arabia er mest kjent for å bidra til utbredelsen av radikal islam, men Qatar er minst like aktive på området. Finansieringen skjer via myndighetsnære NGOer, som gjerne støtter de mest ekstreme, og emirens egen veldedighetsorganisasjon, som nå vil finansiere 600 moskeer globalt.



Qatar har også klart kunststykket å passere Saudi Arabia som største bidragsyter til IS, Al Qaida og Hamas. Landet ble det første som lot Taliban åpne et utenrikskontor, og et medlem av landets kongefamilie var i sin tid ansvarlig for å beskytte og sponse Abu Mussab al-Zarqawi, som grunnla forløperen til IS. Likevel har emiratet klart å opparbeide seg et renommé som en slags progressiv reformkraft i regionen, og blitt belønnet med å få tildelt flere store idrettsarrangementer, som fotball-VM.



Det har også etablert seg en trend hvor vestlige politikere drar til emiren for å få finansiert antatt integreringsfremmende moskeer i europeiske storbyer. De har oppdaget en nærmest uuttømmelig pengekasse som synes å stå på vidt gap. Men emiren spytter kanskje inn enorme beløp uten baktanker, selv om han har lovet at Qatar vil gjøre alt i sin makt for å spre wahabisme over hele verden?

Svenske myndigheter har ikke lært

Frankrike er et av få land som har iverksatt tiltak for å hindre at Qatar sprer islamsk fundamentalisme gjennom å finansiere radikale moskeer og investere i muslimske butikker.



Dette blir ikke det første store prosjektet i Sverige for investorene i gulfstaten. Moskeen i Gävle, en av de mest ekstreme og beryktede i landet, ble også finansiert av emirens stiftelse. Umayr al-Nuaymi, tidligere president i Qatars fotballforbund, hadde hovedansvaret. Han er på terrorlisten til både USA, EU og FN og en absolutt versting innen terrorfinansiering. Lite tyder på at svenske myndigheter har lært noe av slike erfaringer.



Men hvilke krefter er det så i Malmø som har klart å vekke såpass begeistring at totalitære krefter igjen føler for å spytte inn titalls millioner? La oss vende blikket mot miljøet som har jobbet med å stable moskeen på beina.

Oppfordret til drap på jøder

WAKF er en binasjonal moské med avdelinger i Danmark og Sverige. Det første som møter oss på en heller lite informativ hjemmeside er et bilde av ca. 70 menn, flere med solid skjeggpryd. Ingen kvinner å se. Det fremstår lite tillitsvekkende. Noe mer aktivitet på FB-siden, men igjen lite mingling mellom kjønnene. Ved markeringer er kvinnene konsekvent å finne bakerst eller på sidene. I selve moskeen er kvinner henvist til balkongene, en ordning som påstås fremheve kvinners mer guddommelige stilling ved å la dem se ned på mennene. «Att kvinner och män skils åt innebär inte att centrumet bidrar till segregation», insisterer en talsperson for moskeen. Men i realiteten er segregeringen nærmest total og samtlige kvinner tildekket. Selv den yngre garde er ofte sømmelig kledd.



En svipptur innom ungdomssiden til WAKF viser samme tendens på forsamlinger og bussreiser. Ingen Rosa Parks her i gården. Lite rom for individualitet eller interaksjon mellom kjønnene. Og hva er så de unge i miljøet rundt WAKF opptatt av? En titt på sidens «People also like»-segment forventes lede til Manchester United, Liverpool og MMA, men i stedet er det Abo Bilal som foreslås.



Det er ingen ringere enn imamen ved Grimhøj-moskeen i Aarhus. Beryktet for sine oppfordringer til drap på jøder og til å delta i hellig krig i Syria. En rekke muslimer med tilhørighet til denne moskeen følte seg kallet. Ellers er det standard ekstremistkost han forfekter. Kvinner som har sex utenfor ekteskapet og apostater må steines. Barn som ikke vil be må denges til fornuft. Utvilsomt en flott inspirasjonskilde for ungdommer.

Nektet innreise

Helhetsinntrykket er nedslående, så man får trøste seg med passende lektyre. Heldigvis har WAKF en egen bokhandel på nett hvor man finner litt åndelig føde. Utvalget er begrenset til 4 bøker, men da er man også garantert god kvalitetssikring. Det illustreres tydelig ved at selveste Bilal Philips er representert.



Norgesvennen Philips er ingen hvem som helst. Han er en av yndlingene til Islam Net, og deltok ved «fredskonferansen» deres i 2010, men noe mindre populær i Storbritannia, USA, Australia, Tyskland, Kenya, Bangladesh, Filippinene og Danmark, hvor han er nektet innreise grunnet sine ekstreme synspunkter og terrorismekoblinger. Han slo heller ikke an i Tsjekkia, hvor forleggeren av samme bok ble arrestert fordi den oppfordrer til hat og vold, og sprer både antisemittisme, rasisme og herrefolkstenkning.



WAKF er ingen fersk organisasjon, selv om moskeen i Malmø er splitter ny. Gruppen ble etablert på tidlig 90-tall, og grunnleggeren var ingen ringere enn Ahmad Abu Laban, et navn mange vil dra kjensel på etter striden om Muhammed-karikaturene. Han var nemlig toneangivende da en delegasjon av danske imamer dro til Midtøsten for å hisse opp stemningen, og utløste de voldsomme reaksjonene som førte til at flere menneskeliv gikk tapt. At mannen er kontroversiell er en understatement. Selv Egypt og Forente Arabiske Emirater erklærte Abu Laban til persona non grata for sine ekstreme synspunkter.



WAKF forhandlet allerede ved årtusenskiftet med den saudiske stiftelsen al-Haramain om finansiering av en stormoske. Til å lede forhandlingene hentet man inn Ismail Jalal, åndelig leder for terrordømte Ferman Abdullah. Stiftelsen har investert flere milliarder kroner i moskeer i over 50 land, men er nå totalforbudt over hele verden etter beslutning i FNs Sikkerhetsråd pga. koblinger til Al Qaida. Bejzat Becirov ble tilbudt 5 millioner dollar for å bli saudiernes nikkedukke, uten reell makt og innflytelse, men planene gikk i vasken. Senere kom altså Qatar på banen, samt investorer fra Kuwait, intet fyrtårn for humanisme det heller.

Inspirert ekstremister

Ammar Daoud, lærling av ekstremisten Abu Laban, mente at en moske styrt av al-Haramain ville styrke identiteten til muslimene i Malmø med sitt «klare budskap». 2 år senere var det medlemmer av hans Islamiska Kulturförening og deres sympatisører som startet voldsomme opptøyer i Rosengård, etter tvangsutkastelse fra en kjellermoske. Daoud er en gammel kjenning av Siv Jensen, som i 2009 fikk passet sitt påskrevet da han klaget sin nød hos VG. Når moskeen i Malmø nå endelig åpnes, er det samme mann som uttaler seg på vegne av WAKF. Han påstår å være mot innføring av sharia, for fritt klesvalg hos kvinner og ukjent med noe moralpoliti, men Daoud er ingen demokrat og likestillingsforkjemper.



En annen kjent imam hos WAKF er Shahid Mehdi, også han en av de mest beryktede religiøse lederne i Norden. Ikke bare pga. utspill som at kvinner uten hijab ber om å bli voldtatt, men også for en episode hvor ereksjonen hans plutselig havnet utenfor buksesmekken da han snakket med en kvinne i Malmø. Mehdi fulgte etter kvinnen da hun forsøkte å flykte. Han ble domfelt for et par måneder siden.



Noe mindre amorøst gikk det nok for seg da Europas verste hatpredikant, Anjem Choudary, talte i den danske moskeen. Choudary er bl.a. kjent som mentor til norske Profetens Ummah, og har inspirert utallige ekstremister. Han sitter nå fengslet i Storbritannia, dømt for sin støtte til IS. Kanskje var det besøket den berømte dråpen, for danske myndigheter fikk åpenbart nok og brøt samarbeidet med moskeen noe senere.



Litt av en jobb å gjøre fremover for WAKFs leder Khalil Assi altså. «Det där är gammalt nu», slo Assi fast da han ble konfrontert med Abu Labans holdninger, så da er vel det ekstreme tankegodset forlatt forlengst? Dessverre lite som tyder på det. På styrets presentasjonsside skrytes det av at Assi var «en av Sheikh Abou Labans flitigaste elever och en av grundarna til skandinaviska Wakf». Også to av de andre styremedlemmene hos WAKF har vært tett på Abu Laban, den ene siden begynnelsen av 90-tallet.

Salafismen tar seg til rette

Assi var også delaktig i «Istanbul declaration», hvor en rekke fremtredende islamister oppfordret til jihad mot Israel og deres støttespillere. Lederen for de danske sosialdemokratene Helle Thorning-Schmidt var ikke nådig mot Assi: «Hele erklæringen er krigerisk, ekstremistisk og indeholder en potentiel opfordring til terrorisme. Det er fuldstændig uhørt, og hvis Islamisk Trossamfund vil beholde nogen som helst troværdighed, bør de tage skarpt afstand og ekskludere vedkommende». Men noen ekskludering fant aldri sted. Assi har forblitt en sentral skikkelse i miljøet.



Sporene til ekstreme krefter slutter heller ikke der, for WAKF overlapper i stor grad med Salsabil, en ikke fullt så lystelig forening som navnet skulle tilsi. Det var i kjellermoskeen deres at Salman al-Ouda, mentoren til Osama Bin Laden, dukket opp i fjor.

Nei, det er vanskelig å dele optimismen til Ayoub Chibli, men så er da også han mest kjent for å stemple homofili som «onda begär» og ta til orde for at homovennlige imamer bør kjeppjages. Mens jeg skriver på denne teksten får vi vite at svenske salafister bygger en moské også i Karlstad, så her er det sannelig ikke lett å henge med i svingene. Det er bare å spenne fast sikkerhetsbeltene, for når dørene åpnes for salafismen, tar dens tilhengere seg til rette, og det er definitivt ingen god nyhet for integreringen.