Nå kan de høyreekstreme få noe å si også i Sverige

Kommentar Med mindre enn to år til neste riksdagsvalg, handler det meste om det nasjonalistiske Sverigedemokraterna.

Hvordan skal de andre partiene, først og fremst de borgerlige, forholde seg til et parti som bare vokser, og som i september-gallupen noterte 19 prosent – samtidig som Moderaterne hadde 24.

Etter siste valg var samtlige andre partier enige om at de ikke ville ta i Sverigedemokraterna, om det så var med ildtang.

Nå ser det ut til å være annerledes. 61 prosent av Moderaternas velgere sier i en meningsmåling at de ønsker at partiet deres skal samarbeide med Sverigedemokraterna. Blant Kristdemokraterna er andelen 56 prosent, mens Centerns velgere er delt på midten.

Og så skjer det fortsatt sånne ting som dukket opp her om dagen: da ble det lagt ut en video på Facebook fra en fyllefest hos Sverigedemokraterna – angivelig fra 2011. Der forteller partiets svært fremtredende politiker Oscar Sjöstedt om tyske nazister han jobbet sammen med på Island – og hvordan de moret seg med å sparke sauer og lot som om dyrene var jøder.

Noen dager tidligere hadde samme Sjöstedt presentert Sverigedemokraternas alternative budsjett – som var til forveksling lik det som Moderaterna-lederen Anna Kinberg Batra la fram.

Moderaterna – svenskenes svar på Høyre - og Sverigedemokraterna har den siste tiden også nærmet seg hverandre når det gjelder innvandring og integrasjon.

Etter siste valg har på mange måter svensk politikk hatt et system med tre blokker, mot tidligere to. Om Sverigedemokraterna fortsetter å vokse i samme takt som til nå, kan de bli landets største parti, om ikke allerede ved valget i 2018, så i hvert fall i 2022.

Moderaterna-leder Anna Kinberg Batra blir flakkende i blikket når hun blir spurt om de kan tenke seg å danne regjering med støtte fra Sverigedemokraterna. Centern-leder Annie Lööf liker ikke det. Hun mener det er utelukket å samarbeide med det sterkt nasjonalistiske partiet.

Alliansen (Moderaterna, Centern, Liberalerna og Kristdemokraterna) er altså splittet over Sverigedemokraterna, men det er ingen tvil om at stadig flere snakker for et samarbeid med det omdiskuterte partiet.

Moderaterna har utvilsomt nærmet seg Sverigedemokraterna i innvandringsspørsmål – for å lokke til seg tidligere Moderaterna-velgere som har søkt seg til SD.

Samtidig: Moderaterna kan selvfølgelig aldri «konkurrere» med Sverigedemokraterna om å være mest mulig innvandrerfiendtlig. Og derfor kan justeringen i retning SDs meninger være rent ut ødeleggende for Moderaterna.

Det er flere som har brent seg på det. For eksempel har den tidligere franske presidenten Nicolas Sarkozy kjørt en mer fremmedfiendtlig retorikk – i håp om å ta velgere fra Marine Le Pen og hennes Front National, uten å lykkes noe særlig med det. Det samme er tilfellet i Danmark der de andre partiene har prøvd å nærme seg høyrepopulistiske Dansk Folkeparti, uten at det har hjulpet dem særlig.

En skulle tro at Sverigedemokraternas røtter i nynazismen skulle gjøre det særdeles vrient for de andre partiene å samarbeide med dem. Samtidig: det går an å innvende at Sverigedemokraterna har endret seg kraftig siden den gang. Men fortsatt kryr det av rasistiske uttalelser fra SD-sympatisører, særlig i kommentarfeltene på nettet naturligvis. Også i partiledelsen finnes det fortsatt svært omdiskuterte folk, som den justispolitiske talsmannen Kent Ekeroth, som i sin tid fikk sparken ved den svenske ambassaden i Israel på grunn av sine innvandrerkritiske meninger på bloggen sin og sitt engasjement i SD (oppsigelsen ble senere erklært ugyldig).

Partileder Jimmie Åkesson har heller ikke sluppet helt unna. På youtube finnes det en video der han og noen kompiser synger en nidvise om drapet på daværende statsminister Olof Palme.

For øvrig kan det virke som om Sverigedemokraterna, i likhet med flere andre høyreekstreme partier i Europa, finner inspirasjon i Vladimir Putin; et passe autoritært regime som ikke legger noe imellom.

Den voldsomme strømmen av asylsøkere til Sverige de siste par årene gjør dagens politiske situasjon spesiell. I løpet av 2014 og 2015 kom en kvart million asylsøkere til vårt naboland (det er mer enn fem ganger så mange som kom til Norge). Det er et klart politisk flertall for å skru igjen nå. Sverige har hatt blant de mest liberale reglene, nå har svenskene fått blant de strengeste asylreglene i hele EU. Riktignok er det meningen av de nye reglene bare skal gjelde i tre år, fram til 2019, men for eksempel Moderaterna legger ikke skjul på at målet er å gjøre dette permanent.

Tilsynelatende har Sverige vært et land der integreringen har gått så det suser. Det er nok ikke sånn lenger. Svenskene sliter i dag med stor arbeidsledighet blant dem har kommet til landet som asylsøkere. Forskjellen i arbeidsledighet mellom dem som er født i Sverige og dem som er født utenlands, er på hele 16,5 prosentenheter, og verst er det for dem som kommer fra land utenfor Europa.

Og så lenge det knirker i integreringen, kan Sverigedemokraterna fortsette å håve inn stemmer.