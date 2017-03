All grunn til å være på vakt

Debatt I Sverige er tre medlemmer mistenkt for ­bombeangrep, og i Finland vil politiet forby Den ­Nordiske Motstandsbevegelsen. Organisasjonen er ­mindre i Norge, men voldspotensialet er der.

ØYVIND STRØMMEN, forfatter.

I april 2016 ble Viktor Melin og Simon Engelin - to aktivister i den selverklærte Nordiske Motstandsbevegelsen - intervjuet i Aftenposten. «Hvor langt er dere villige til å gå for å nå målene deres?», spurte avisen.

«Vi går så langt som det trengs», var svaret.

«Omfatter det vold?», fortsatte journalisten.

«Hvor langt vil du gå for å verne familien din?»

Artikkelen gjenga de to mennenes påstand om at de ikke var dømt. Det ble snart rettet. I virkeligheten er Melin flere ganger dømt for voldsbruk, mens Engelin er bøtelagt for å ha vært i besittelse av tåregass. Det føyer seg inn i et mønster. På tampen av fjoråret kunne Expo legge frem data basert på 159 identifiserte medlemmer av Motstandsbevegelsen. 56 prosent av dem hadde dommer bak seg. Mange av dem hadde voldsdommer.

For dem som er kjent med organisasjonen er dette knapt en overraskelse. For det første: Dette er en åpent nasjonalsosialistisk organisasjon. For det andre: Det er en organisasjon som er uløselig knyttet til voldsbruk, og som har vært det helt siden tre aktivister i forgjengeren Nationell Ungdom ble dømt i forbindelse med drapet på den syndikalistiske fagforeningsmannen Björn Söderberg.

En kniv som ifølge det svenske tidsskriftet Expo tidligere ble solgt på nettsidene deres er i seg selv et illustrerende eksempel. På bladet finnes bevegelsens logo.

På skjeftet teksten «Kampen kräver mer än ord».

I januar i år ble Melin arrestert, mistenkt for å - nok en gang - ha brukt mer enn ord. Siden har også to andre aktivister i organisasjonen blitt arrestert i forbindelse med samme sak. Det dreier seg om bomber. En bombe mot et venstreradikal bokkafé i Göteborg. En bombe mot et flyktningsenter i forstaden Järnbrott. En bombe på en campingplass vest for byen, som også har blitt brukt til å huse flyktninger. Mens den siste bomben ikke gikk av og den første bare førte til materielle skader, ble en person alvorlig såret i bomben på flyktningsenteret. Både de tre mennene og organisasjonen de tilhører, har nektet å ha noe med det hele å gjøre.

Ønsker å forby gruppen



Ikke lenge etter arrestasjonene i Sverige lanserte det finske innenriksdepartementet en rapport om ekstremisme og radikalisering, der den Nordiske Motstandsbevegelsen ble omtalt. Rapporten pekte på en episode fra september 2016, da et medlem av naziorganisasjonen gikk til angrep på en mann under en demonstrasjon i Helsinki. «En disiplinær reaksjon», skrev Motstandsbevegelsen på sine nettsider, og viste til at offeret angivelig hadde ropt ukvemsord til dem. Noen dager senere døde offeret av en hjerneblødning.

Rapporten fra det finske innenriksdepartementet pekte på at nasjonalsosialistisk ideologi alltid har et voldspotensial. Finsk politi ønsker at organisasjonen rett og slett skal forbys. Det er ikke hverdagskost.

Etter at det såkalte Svenskarnas Parti ble lagt ned i mai 2015 har den selverklærte Motstandsbevegelsen vært den største og viktigste av svenske nynazistorganisasjoner, med kanskje et par hundre aktive medlemmer og dessuten et ikke ubetydelig antall sympatisører.

Da organisasjonen arrangerte 1. mai-tog i svenske Borlänge i fjor deltok omtrent 330 personer, 120 av dem i det organisasjonens egen «Aktivisthåndbok» omtaler som en uniform: hvite skjorter, svarte bukser, grønne slips. Dette inkluderte imidlertid tilreisende både fra Finland og Norge. I Finland har organisasjonen anslagsvis 70 medlemmer.

I Norge har NRK lykkes i å identifisere «30 norske aktivister og nære støttespillere». 17 av dem er dømt i alt 24 ganger i norske domstoler de siste ti årene; seks for grove voldshandlinger, tre for brudd på våpenloven. Mønsteret fra Sverige er til å kjenne igjen.

På et vis kan Den Nordiske Motstandsbevegelsens aktiviteter i Norge fremstå som direkte stusslige. De deler ut løpesedler i folks postkasser. De henger opp klistremerker. Nå og da får de et oppslag i en lokalavis, fordi folk reagerer på nazistpropaganda i postkassen.

På deres egne nettsider fremheves disse aksjonene, i tråd med den nevnte håndboken for aktivister, som «kamprapporter». Det har gitt grobunn for en del vitser i sosiale medier. Det norske miljøet er begrenset i omfang, og er også lite annet enn et haleheng til det svenske. Den norske lederen er bosatt i Sverige. En av de ledende skikkelsene her til lands er en svenske bosatt i Bærum.

Bekymret over rekruttering



Men norsk politi ser ikke på organisasjonen uten uro. Aktivitetsnivået har økt. Til NRK sier politikilder også at de er bekymret over rekruttering av «til dels svært unge personer».

Det er flere grunner til å være urolig. Det finske innenriksdepartementet har nemlig åpenbart rett. Nasjonalsosialistisk ideologi har alltid et voldspotensial. Når en gruppe åpent omfavner denne ideologien, er det grunn til å være på vakt. I tillegg vet vi altså at det finnes voldsdømte blant organisasjonens medlemmer i Norge, og at både den svenske og den finske avdelingen har vært knyttet til voldsbruk.

Det ville være grunnleggende naivt å avfeie muligheten for det samme her til lands. Det kan ramme tilfeldig. Eller det kan ramme politiske motpoler, som den såkalte Motstandsbevegelsen gjerne bevisst søker å provosere. Det siste har allerede skjedd i Norge. I 2012 marsjerte (i hovedsak svenske) medlemmer av organisasjonen i Trondheim.

De ble konfrontert av motdemonstranter, og det hele resulterte i et slagsmål i byens gater. Skulle lignende episoder skje oftere, kan det føre til en eskalerende konflikt mellom høyreekstreme og venstreekstreme aktivister, med stadig grovere voldsbruk.