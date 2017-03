SVs fem punkter

Leder Det er mindre enn et halvt år til stortingsvalget, og norsk politikk er mer uoversiktlig enn på lenge.

De siste tre valgene har man hatt relativt avklarte samarbeid og forpliktende avtaler på forhånd. I 2005 gikk AP, SV og SP sammen til valg på et rødgrønt regjeringssamarbeid. I 2013 gikk Høyre, Frp, Venstre og KrF til valg på et felles løfte om å gi Norge en borgerlig regjering. I 2017 er det helt uavklart på begge sider. Ap-leder Jonas Gahr Støre går til valg for å bli Norges nye statsminister, men hvilket parlamentarisk grunnlag han tenker å gjøre det på får vi ikke vite. På borgerlig side virker firepartisamarbeidet til å vakle såpass at de som stemmer på KrF eller Venstre i praksis ikke vet hvilken statsministerkandidat de støtter.

Dette er en ny situasjon for mange velgere, selv om den ikke er ny i norsk politisk historie. Det kan bli spennende se hva velgerne mener om et valg der det mest sentrale spørsmålet, nemlig hva slags regjering Norge får, er så uavklart. Det er åpenbart at regjeringssamarbeid, enten ved å gå inn i regjering sammen, eller ved å inngå samarbeidsavtaler, legger viktige føringer for norsk politikk de neste fire årene. Det er for eksempel stor forskjell på en Ap-ledet regjering med støtte fra Sp og KrF, og en som har støtte fra Rødt, MDG, og SV i tillegg til Sp.

Vi mener velgerne burde fått klarere svar før de stemte, men når det ikke blir slik, så er det interessant å følge med på hva som skjer i de ulike partiene som kan avgjøre regjeringsspørsmålet etter valget. Ett av dem er SV, som hadde landsmøte i helgen. Her vedtok partiet fem punkter som defineres om kjernesakene. Vi må forvente at det er på disse punktene SV vil kreve gjennomslag for å støtte Jonas Gahr Støre som statsminister. Denne støtten kan Støre bli avhengig av, derfor er SVs fem kjernesaker interessante.

De fem punktene er klassiske SV- og venstresidesaker. Det er nei til oljevirksomhet i Lofoten og andre omstridte havområder, nei til private aktører i deler av det offentlige tjenestetilbudet, høyere barnetrygd, flere lærere i skolen og et krav om forbud mot atomvåpen. Flere av sakene ser vanskelige å få dagens Ap med på, men i en situasjon der SV står mellom Støre og statsministerstolen kan mye endre seg. SVs fem punkter kan ende som en tannløs markering fra et parti som mister reell betydning i norsk politikk, men kan like gjerne ende som det som definerer venstre side i et nytt regjeringssamarbeid. Det er interessant å se at SV holder seg til klassiske venstresidesaker som mer velferd og nei til private, samt kamp mot atomvåpen og NATO.