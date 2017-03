SV og omskjæring

Leder Vi vil advare SV mot å vedta forbud mot rituell omskjæring av gutter under 15 år. Et absolutt forbud, slik mindretallet i SVs programkomité går inn for, vil i praksis gripe inn i religionsfriheten.

Denne helgen holder SV sitt landsmøte. Der skal partiets program for neste stortingsperiode vedtas. Et punkt på programmet der det er ventet strid i partiet er spørsmålet om omskjæring av gutter. Et mindretall i programkomiteen som inkluderer partisekretær Kari Elisabeth Kaski vil forby all omskjæring av barn under 15 år. Både partileder Audun Lysbakken og nestleder Snorre Valen advarer mot å vedta noe slikt. Men, hvor landsmøtet ender på dette punktet er ikke avklart.

Vi vil advare SV mot å vedta forbud mot rituell omskjæring av gutter under 15 år. Et absolutt forbud, slik mindretallet i SVs programkomité går inn for, vil i praksis gripe inn i religionsfriheten. Kaski og mindretallet fremholder den prinsipielle retten til å bestemme over egen kropp. Det er et greit argument, men i denne saken må det veies mot religioners rett til å praktisere tradisjoner med lang historie. For norske jøder spesielt er saken av stor betydning. Hvis Norge skal nekte dem muligheten til å utføre tradisjonen med omskjæring, praktisert i forsvarlige medisinske former, så vil det bli enda vanskeligere å være jøde i Norge.

Omskjæring av guttebarn foregår over hele verden, Også utenfor religiøs praksis. På små barn er det i våre dager et lite inngrep som ikke er forbundet med noen særlig fare eller utilbørlig smerte. Det finnes en del fysiske inngrep barn blir utsatt for med utgangspunkt i religion eller kultur som i praksis er mishandling. Omskjæring etter jødisk tradisjon, utført i forsvarlige medisinske omgivelser er ikke et av dem.

Prinsippet om at alle mennesker skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp, og at barnekropper skal slippe inngrep som er religiøst motivert er det lett å være enig i prinsippet. Men politikk som skal regulere menneskers atferd må se saker fra flere sider, og tenke over konsekvensene av å forfølge prinsipper helt ut. Det er først når politikk gjør dette at den er virkelig god. Kampen mot kjønnslemlestelse av barn er viktig. Norge skal ikke akseptere inngrep mot jenters kjønnsorganer som har til hensikt å frarøve dem seksualitet eller frihet. Men, denne kampen krever ikke at vi sidestiller groteske omskjæringstradisjoner i for eksempel Somalia med en flere tusen år gammel jødisk tradisjon. Det er vesentlige forskjeller på de to inngrepene.

Vedtar man er absolutt forbud risikerer man også at omskjæringen av gutter foregår utenfor de trygge og medisinsk forsvarlige rammene som norsk helsevesen kan bidra med. Vi håper SVs landsmøte tenker seg grundig om i denne saken, og ikke ender med et vedtak som har sitt utspring i gode forsetter, men som i praksis vil være diskriminerende mot en religion som har det tøft nok i dagens Europa.