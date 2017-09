Suu Kyis taushet

Leder Hvis ikke fredsprisvinner Aung San Suu Kyi går i forsvar for Myanmars forfulgte muslimske minoritet står hennes livsverk i fare.

Når hun fornekter eller bortforklarer den brutale og kollektive avstraffelsen av Rohingya-folket taper hun moralsk autoritet og internasjonal støtte. Hun som skal være landets leder demonstrerer handlingslammelse i møte med de militæres maktmisbruk. Det er nedslående at Suu Kyi, som selv i flere tiår var utsatt for militærdiktaturets undertrykkelse, ikke forsvarer en utsatt minoritets menneskerettigheter.

Undertrykkelsen av rohingyaene, i et land der ni av ti er buddhister, har pågått i land tid. Konflikten er blitt trappet kraftig opp, etter at væpnede rohingya-opprørere i august angrep politistasjoner og drepte mange. Hæren svarte umiddelbart med en intens offensiv mot flere titalls landsbyer i en voldsom kollektiv avstraffelse. FN opplyser at 146 000 rohingyaer har flyktet over grensen til Bangladesh på under to uker. FNs generalsekretær Antonio Guterres sier vi står overfor en humanitær katastrofe og fare for etnisk rensning.

Onsdag kommenterte Aung San Suu Kyi for første gang situasjonen offentlig. Uten å nevne overgrep mot muslimer, snakket hun i stedet om påstått desinformasjon som tjener terroristenes interesser. Nå blir hun, med rette, skarpt kritisert utenfor landets grenser. Suu Kyi vant overlegent det første demokratiske valget for to år siden og ble landets faktiske leder. Men grunnloven er ikke blitt endret og den sikrer de militæres privilegier og maktutøvelse, blant annet over sikkerhetspolitikken. Det pågår en maktkamp i Myanmar mellom generalene og en folkevalgt regjering. Det er hærledelsen, ikke Suu Kyi, som fører krig mot rohingyaene. Dette er deres ansvar. Samtidig oppnår generalene å svekke Suu Kyis regjering, ikke minst internasjonalt.

Det er et trist paradoks at voldsbølgen kommer kort tid etter at en kommisjon ledet av FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, på Suu Kyis oppdrag, anbefalte at rohingyaene får statsborgerskap og at det gjøres store økonomiske investeringer i Rakhine, for å demme opp for radikalisering og vold. Suu Kyi sa tidligere at hun ville følge opp anbefalingene, men voldsbølgen har ødelagt for gode intensjoner.

Aung San Suu Kyi oppnådde en unik internasjonal anerkjennelse for sin kamp for demokrati og menneskerettigheter. Hvis hun verken kan fordømme eller stanse overgrepene i Rakhine vil både Suu Kyi og Myanmar lide smertelig nederlag.