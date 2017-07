Styrk forskningen på lederskap under ekstreme kontekster

Debatt Forskningen på lederskap under ekstreme hendelser må økes.

RUNE GLOMSETH, førsteamanuensis ved politihøyskolen

MAGNE AARSET, førsteamanuensis NTNU



Politiet i flere land og aktører i ulike organisasjoner har den siste tiden måttet håndtere en rekke ekstreme hendelser. Slike vil trolig ramme i tiden som kommer, også i Norge. Derfor har det verdi å diskutere ledelse av ekstreme hendelser for flere virksomheter enn politi, forsvar, brann og helse.

Forskningen om ledelse er omfattende, kriseledelse et eget fagfelt. Lederdyktighet og ledelseskraft er høyt etterspurt i de fleste organisasjoner. Ved ekstreme hendelser er det en kritisk ressurs.

Forskerne Hannah, Uhl-Bien, Avolio og Careretta publiserte i 2009 en artikkel i The Leadership Quarterly. De gjennomgikk forskningslitteraturen om ledelse med spesielt fokus på ledelse av ekstreme hendelser.

Ekstreme kontekster

Forfatterne definerer ekstreme hendelser som en hendelse der de fysiske, psykologiske og det materielle skadeomfanget knyttet til organisasjonen og dens medlemmer har et utålelig omfang. Ekstreme kontekster kjennetegnes av at organisasjonen ikke har nok kapasitet til å forhindre betydelige fysiske, psykologiske eller materielle konsekvenser for organisasjonens medlemmer. Disse konsekvensene kan oppstå som en følge av det miljøet hendelsen forekommer i eller at en eller flere hendelser har et omfang som ikke kan håndteres.

Det forutsettes at ledelse av ekstreme hendelser er koblet til den organisasjonen som skal håndtere den. Organisasjoner har forskjellig evne og tiltak for å dempe ekstreme hendelser og ulike forutsetninger for å takle forsterkende faktorer ved slike hendelser. De hevder at måten ledere utøver lederskap på individuelt og kollektivt påvirkes sterkt av kulturen i organisasjonen. Vi støtter dette synet. Kultur og ledelse er to sider av samme sak.



Den klassifiserer ulike organisasjoner på en praktisk måte:

1. Trauma organizations. Eksempler er ambulansetjenester og akuttmottak på sykehus. Her oppstår ekstreme hendelser ofte. Både sannsynlighet for og hyppighet av slike situasjoner gjør at disse organisasjonene er forberedt, trent og godt i stand til å takle dem.

2. Critical action organizations. Eksempler er stridende militære enheter, spesielle politienheter som Beredskapstroppen. Disse organisasjonene opererer i kritiske kontekster og skal håndtere ekstreme hendelser. Frekvensen er lavere enn for «trauma organizations». Men ekstreme hendelser som disse typer organisasjoner møter, kan ha mer omfattende konsekvenser. Personell i denne kategorien kan også utsettes for større personlig risiko, jfr. hva som skjedde med politifolkene under terrorangrepene i København i februar 2015 og i London i mars i år.

3. High reliable organizations. Eksempler er politi og brannvesen. Denne type organisasjoner vil møte ekstreme situasjoner sjeldnere enn over nevnte. Likevel vil politifolk i Norge uansett organisasjonsmessig tilhørighet i praksis kunne stå overfor ekstreme situasjoner med omfattende konsekvenser og stor personlig risiko. Første politienhet på stedet vil ofte ikke være en spesialutdannet og utrustet enhet. Disse må derfor håndtere ekstreme hendelser. Lensmannsbetjentene på Vinstra som i november 2014 ble skutt med hagle da de skulle pågripe en person viser det. For mannskaper fra brannvesenet er det en rekke illustrerende eksempler de siste årene.

4. Naive organizations. Eksempler er hoteller, skoler; kirker, kommuner, konsertarrangører og andre. De to-tre siste årene har også slike organisasjoner blitt utsatt for ekstreme hendelser. Her er generelt sett fokus, tiltak, trening og ledelseskapasitet lavere enn i organisasjoner i de tre første kategoriene.

Forskning

Artikkelen viser en modell for lederskap under ekstreme omstendigheter. Fem faktorer karakteriserer dem: trusselens karakter, orientering i tid, sannsynlighet for konsekvenser, omfang av konsekvenser og nærhet. I tillegg viser modellen faktorer som kan dempe og intensivere en ekstrem hendelse. Hendelsens grad av ekstremitet er sentral i modellen. Den siste faktoren i modellen kalles tilpasset lederskap. Lederskap blir påvirket av utfordringene hendelsen representerer, den ekstreme konteksten og av kulturen i organisasjonen.

Forskning kan tilby noe, men begrenset kunnskap om lederskap i ekstreme kontekster. Klassifiseringen av ulike organisasjoner kan bidra til økt bevissthet om beredskap i alle typer organisasjoner. Modellen i artikkelen kan være et verktøy for å styrke ledelsesbevissthet og ledelseskapasitet i organisasjoner som må håndtere ekstreme hendelser og fungere i ekstreme kontekster. Det kan også være et hjelpemiddel for forskning om lederskap på dette feltet.

Vi anbefaler å øke forskningen på lederskap under ekstreme kontekster. Dette er et politisk ansvar. Denne bør prioriteres i politi, brann, helsevesenet og forsvaret. Forskningen vil gi et bidrag til å forstå ledelse bedre. Den praktiske nytten er viktig ved at den kan bidra til å styrke organisasjoners kompetanse til å takle ekstreme hendelser, og øke deres ledelseskapasitet. Det er avgjørende for å kunne håndtere hendelsene på en effektiv måte. Det vil være viktig for disse organisasjonenes legitimitet og bety en styrking av samfunnssikkerhet i vår tid.