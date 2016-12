Uten energi er vi i steinalderen

Kommentar Men vi ville antakelig hatt mer sex.

Tenk deg å leve uten strøm eller olje. Nå før jul ville det vært lite å få ut av dagen. Uten elektrisitet får man ikke sett «Farmen», vasket tøy eller hjulpet ungene med leksene etter solnedgang. Stearinlys ville antakelig vært mangelvare. Det ville nesten bare vært å legge seg og stå opp med dagslyset.

Les også: Norge må kutte CO₂-utslipp opptil ti ganger så raskt som EU

Og det gjorde oldemor og oldefar. Nordmenn levde slik i mange tusen år. Utviklingen sto nærmest stille i hundreår etter hundreår. Det var ingen årlig vekst å snakke om, annet enn i barnedødeligheten.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Slik forble kurven helt frem til slutten av 1800-tallet. Så begynte vi å raffinere olje. Og vi fant opp glødelampen. Snart begynte Norge å produsere strøm til å få lys i pærene. De første utbyggingene av norske fosser sto bygdefolk selv for. De skjønte hvor mye det ville bety å få lys.

Og energi endret oss for alltid. Vi gikk fra steinaldermåter å leve på og inn i moderniteten.

Les også: Miljøorganisasjoner saksøker staten

I går arrangerte Statoil sin årlige høstkonferanse i Oslo. Et av de store spørsmålene hvordan resten av verden skal få den samme tilgangen til energi. To tredeler av verdens befolkning lever fortsatt uten elektrisitet.

Statoils årlige konferanse er til forveksling mer og mer lik en miljøkonferanse. Men grunnen til at dette er et tema også på det som egentlig er en oljekonferanse, er at Statoil vil selge norsk gass.

Les også: Nå vil også håndverkere kjøre elbiler

Problemet er at Pakistan og Bangladesh bygger kullkraftverk for å gi flere av innbyggerne elektrisitet. Kull er billigst. Men om de hadde valgt norsk gass hadde utslippene vært bare halvparten.

India skal øke kullbruken fremover ifølge Det internasjonale energibyrået. Verdens nest mest folkerike land går i Kinas fotspor. Det er dystert fordi i 1990 var Kinas andel av de totale drivhusgassutslippene på bare åtte prosent. Nå nærmer de seg 30 prosent. Brenning av kull for å lage energi er hovedårsaken.

Kommentar: Kina har nøkkelen

Men problemer som lokal forurensing, har ført til at Kina vil kutte. Kina er i dag verdensledende på solenergi, vind og elbiler. For afrikanske og asiatiske land som skal løfte milliarder ut av fattigdom på samme måte, er det sentralt at de ikke gjør som Kina. De må hoppe over tiårene med ekstrem forurensning og velge ren kraft.

Og norsk gass er mye bedre enn kull. Men om Norge kan bistå med penger og kompetanse til å bygge ut fornybar energi, er det enda bedre.

Les også: Slik kan Norge nå utslippsmål uten å kutte i oljeproduksjon

På Zanzibar fulgte forskere med på hva som skjedde da folk fikk strøm i 1990 i forbindelse med et Norad-prosjekt.

Jentene begynte å gå mer på skole fordi de fikk innlagt vann og slapp å hente. Folk ble mer effektive. Sykehusene ble bedre. Lyset ble brukt til undervisning på skolen om kveldene.

Men selvsagt ble ikke alt bedre. Mennene klaget over at det ble mindre sex da strømmen kom. Man får en moralsk diskusjon hver gang en ny teknologi skal innføres.