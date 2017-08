Vinn eller forsvinn for Jonas

Kommentar Jonas Gahr Støre er vant til å lykkes. Nå risikerer han å gå på sitt livs nederlag.

Slik det ligger an, drøyt tre uker før valget, kan Ap komme til å gjøre det nest dårligste stortingsvalget siden 1924. Bare valget i 2001, da Jens Stoltenberg mistet statsministerjobben, var dårligere enn mange av målingene gjennom sommeren varsler om.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sliter på meningsmålingene. Her forlater han Mesterfjellet skole i Larvik etter et valgkampbesøk. Foto: Jørgen Braastad , VG

Vi vet ikke så mye om hvordan Ap-leder Jonas Gahr Støre takler motgang. Alle tidligere Ap-ledere har måttet kjempe for jobben. Støre, derimot, ble nærmest kronet som ny leder av Arbeiderpartiet. Dette var en av de ytterst få gangene i Aps historie at den avtroppende lederen fikk den etterfølgeren han ønsket seg. Jens Stoltenberg banet veien for Støre. Og Støre tok jobben.

Da Gro Harlem Brundtland trakk seg som Ap-leder i 1992, ønsket hun seg Jens Stoltenberg som arvtager. Men landsmøtet valgte Thorbjørn Jagland. Og da Jagland ble presset ut som Ap-leder ti år senere, var det nettopp hans mangeårige rival, ja fiende, Jens Stoltenberg, som tok over partiet. Gro Harlem Brundtland ble kuppet inn som ny leder etter Reiulf Steen. Han tilga aldri det. Steen, på sin side, tok over etter Trygve Bratteli, mot Brattelis vilje. Og Bratteli var ikke ønsket av sin forgjenger, Einar Gerhardsen.

Arbeiderpartiets Landsmøte, 1965: Trygve Bratteli (t.v.) blir gratulert som ny Ap-formann av forgjenger Einar Gerhardsen Foto: Erik Thorberg , NTB scanpix

De møtte alle motbør i sitt eget parti. De har måttet bygge allianser og har spilt urene spill i krokene – eller latt støttespillerne gjøre det. Ap er ikke en søndagsskole. Lederne er blitt herdet gjennom tøffe maktkamper.

Et personvalg

Støre selv mangler bakgrunnen fra arbeiderbevegelsen – og fra dens maktkamper. Han har ikke vokst opp i AUF, har ikke vært på Utøya i ungdommen, har ikke vært i skoledebatter som ung mann. Hans vei inn i politikken har vært gjennom regjeringsapparatet. Han har ikke gått Ap-skolen, rett og slett. Han har ikke måttet bryne seg, svelge nederlag og kjempe for seire.

Før nå. Årets stortingsvalg er langt på vei et personvalg. Det står mellom Høyre-leder og statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Erna Solberg er vant til å kjempe. Folk vet at hun har hatt mye motgang i politikken. Hun har kjempet mot sine egne partifeller, mot dårlige meningsmålinger, mot strie samarbeidspartnere.

Velferd eller skattelette

Solberg oppleves som stødig og litt traust. Hun fremstår ansvarlig, på tross av at regjeringen under hennes ledelse har svidd av alt for mye penger. Her ligger en del av Aps problem. Med regjeringens massive pengebruk kjenner ikke folk flest seg igjen når Støre sier at valget står mellom velferd eller skattelette. Mange opplever at de har fått begge deler i denne perioden. Regjeringen har gitt skattekutt, samtidig som velferdssamfunnet ikke har blitt dårligere i løpet av de siste fire årene.

Statsminister Erna Solberg på Orrestranda, Klepp i Rogaland. Foto: Harald Henden , VG

Og selv om regjeringens egen perspektivmelding peker på behovene for kutt og innstramminger i årene fremover, blir det for teoretisk og fjernt. Folk stemmer ikke ut fra fagøkonomers fremskrivinger av norsk økonomi, de stemmer ut fra hva de ser rundt seg.

Ap vs Sp

Men det som kanskje er Aps hovedproblem er at partiet har blitt grått og uklart i de spørsmålene som nå splitter Norge – spørsmål der Aps tradisjonelt har vært tydelige. Som behovet for reformer og modernisering. Nå har Ap blitt konservative og konkurrerer med Sp i motstand mot kommunesammenslåinger og sentralisering.

Det er en kamp Ap aldri kan vinne. Her er det Sp som har overtaket, og som får velgerne, samtidig som de reformvennlige velgerne skremmes vekk av Aps allianse med Sp. Denne uklarheten svekker Aps profil som et styringsdyktig parti som evner å kjøre gjennom nødvendige reformer som er upopulære i øyeblikket, men som gir Norge store gevinster i det lange løp.

I tillegg kommer det at Ap har blitt vage i spørsmål som handler om forholdet mellom Norge og verden der ute. På sitt siste landsmøte fjernet Ap den tidligere formuleringen i sitt partiprogram om at medlemskap i EU ville være en fordel for Norge. Denne endringen svekker Ap som et internasjonalt orientert parti.

Karikaturstriden

Håndteringen av flyktningkrisen er også en del av dette bildet. Frp jobber hardt for å skape et inntrykk av at Ap er unnfallende i forhold til innvandring og integrering. Dette til tross for at Ap var med på de brede forlikene som strammet inn asyl – og flyktningpolitikken. Frps folk trekker stadig frem Støres forslag under Ap-landsmøtet våren 2015 om at Norge skulle ta imot 10.000 flere kvoteflyktninger fra Syria.

Inn mot flyktningkrisen den påfølgende høsten, forrykket dette utspillet fra Støre den hårfine balansen Ap har hatt i asyl – og flyktningpolitikken, som streng, rettferdig og human. Koblet opp mot Støres vankelmodige opptreden under karikaturstriden i 2006, nører dette opp under uroen mange føler over et Norge i forandring, og Aps håndtering av dette. Mange velgere husker hvordan Støre den gangen, som utenriksminister, nærmest ba den muslimske verden om unnskyldning for karikaturene, fremfor å forsvare ytringsfriheten.

Vebjørn Selbekk publiserte Muhammed-karikaturene, og ble stående alene da stormen kom. Han og familien var truet på livet. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Vinne? Eller forsvinne?

Skal Støre vinne dette valget, må han klare å overbevise velgerne om at han kan stå stødig, også når det blåser hardt. Og han må klare å fortelle tydelig hva Ap vil, ikke bare hva Ap ikke vil.

Det er fortsatt drøyt tre uker til valget. Den siste VG-målingen viser en liten vipp opp for Ap. Denne målingen er tatt opp etter Støres solide innsats i den første partilederdebatten i Arendal denne uken. Det kan bety at ting er i ferd med å snu. Hvis ikke, vil det være en katastrofe, både for Ap og for Støre personlig.

Taper Støre valget, er det vanskelig å se for seg at Ap vil gå til neste stortingsvalg, om fire år, med Støre som leder. Årets valg er helt åpent. Kan Støre vinne? Eller vil han forsvinne ut av Aps ledelse?

