VG kaster terningkast på duellene: Politisk toppmøte med temperatur

Kommentar Det gikk en kule varmt i duellene mellom Jonas, Siv og Erna. Men det var også et studium i utenatlærte replikker.

Her vurderer VGs kommentatorer duellene mellom Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Siv Jensen.

Jonas Gahr Støre vs Erna Solberg:

Når partilederne Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes til duell er vi sjelden i tvil om at det er Høyres og Arbeiderpartiets statsministerkandidater som møtes. Det kan vi være sikre på. Vi er ikke alltid like sikre på hvilke klare alternativer de står for.

Jonas gikk offensivt ut mot Erna i et forsøk på å erobre definisjonsmakten av hva et spleiselag er. Han appellerer til fellesskapstanken og angriper det han mener er Høyres manglende forståelse av fordelingspolitikk.

Erna parerer med prognoser om økonomisk vekst og at det skal kompensere for skattelette. Hennes argumentasjon om røde skatter og grønne avgifter gikk trolig over hodet på folk. Saklig debatt mellom to likeverdige og stødige duellanter.





Jonas Gahr Støre













Erna Solberg















Jonas Gahr Støre vs Siv Jensen:

Jonas Gahr Støre sier at man under den blåblå regjeringen har fått et kaldere samfunn. Siv Jensen kontrer med at samfunnet er blitt farligere. Støre sier at ordene er blitt hardere. Jensen sier at Støre bare er opptatt av retorikk og formuleringer.

Men på et tidspunkt klarte Jensen å hisse opp Støre på ordentlig, og debatten gikk fra innøvde bemerkninger til reell irritasjon og engasjement.

Siv Jensen har funnet seg en solid posisjon i denne typen debatter. Hun uttaler seg mindre provoserende enn Sylvi Listhaug, men er samtidig tydelig på hva Fremskrittspartiet og regjeringen står for.

Det er et ståsted som egentlig ikke er så veldig langt fra hva Arbeiderpartiet mener når det kommer til reell politikk. Dermed blir Støre først og fremst stående og argumentere mot ordbruken og ikke politikken, og det vinner Jensen på.





Siv Jensen













Jonas Gahr Støre





