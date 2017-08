Velg fremtiden, Støre, ikke oljelobbyen!

Debatt Jonas Gahr Støre liker ikke at jeg kaller ham umoderne. Men her må jeg få være tydelig. Moderne politikere leter ikke etter mer fossil energi.

EVA JOLY, medlem av Europaparlamentet og stortingskandidat for De Grønne i Norge.

I Norge har Miljøpartiet De Grønne – som eneste parti – vært krystallklare på at vi ikke kan støtte en regjering som fortsetter å lete etter mer olje. Når Støre på dette grunnlaget sier nei til regjeringsforhandlinger med De Grønne, demonstrerer han tydelig at han og Ap sitter fast i en fossil fortid.

På fire år har 50.000 jobber blitt tapt i Norge. Ikke på grunn av De Grønnes politikk, men på grunn av at et fall i oljeprisen. Det kan skje igjen. Dagens Næringsliv skrev nylig på lederplass at det ville være svært fornuftig å vurdere denne oljerisikoen.

I Frankrike har den unge presidenten Emmanuel Macron allerede sagt nei til ny oljeleting, og oppfordret andre land til å følge etter. Støre velger likevel å avfeie De Grønnes krav om det samme. Dette er og blir umoderne. Men når Støre attpåtil åpner for å skrote Norges klimapakt med EU, svikter han Aps miljøambisjoner for å tekkes Senterpartiet. Ekstra skuffende blir det fordi Ap har gått inn for å skrote de norske klimamålene, nettopp til fordel for felles mål med EU.

Jeg sitter selv i EU-parlamentet for De Grønnes gruppe. Jeg kan love Støre at vi her er den fremste pådriveren for en ambisiøs klimapolitikk som kan ta oss videre inn i fremtiden. Jeg vet at EUs forpliktende rammeverk på klimafeltet er helt avgjørende for å få de resultatene vi trenger. Om Støres «drømmeregjering» bestående av Ap og et euroskeptisk Sp nå avlyser avtalene, kan det i verste fall bli et mareritt for miljøet. Skal vi løse miljøutfordringene trenger vi mer internasjonalt samarbeid. Ikke mindre.

Norges rolle i verden bør ikke under noen omstendigheter bagatelliseres. Norge er nå verdens syvende største eksportør av CO2. Kun Estland og Russland har høyere utslipp per innbygger i Europa. Ren norsk olje er en myte. Utslippene skapes ikke – som oljelobbyen liker å gi inntrykk av – når fossile brensler hentes opp, men når de brennes.

Ingen, absolutt ingen, er immune for klimakonsekvensene av dette. I Norge: økende flom, ras og ekstremnedbør. I Europa og verden: tørke, skogbranner, matmangel, sult og flyktningkrise. Norge og verden har ikke tid til enda en regjering som ikke tar klimaansvar.

Nettopp derfor har vi stilt ultimatum ved å ikke åpne nye oljefelt i Norge. Oljeproduksjon på nye felt vil jo først komme i produksjon om minst 10 år, om de da i det hele tatt blir lønnsomme. Fornybarrevolusjonen er i gang i Europa og Norge er i ferd med å havne i bakevja. En statsminister som ikke innser dette, bør ikke styre landet. Det gjelder Høyres Erna Solberg, så vel som Støre.

Det farligste vi gjør når verden rundt oss endrer seg, er å sitte stille, lukke øynene og late som det ikke skjer. Mens Støre garanterer at det skal bores etter mer olje i Lofoten, Vesterålen og Senja, vil vi heller trappe ned oljeutvinningen planmessig over 15 år. Å trykke på stoppknappen for oljeleting er å trykke på startknappen for hele det grønne skiftet som Norge og verden trenger.

Heldigvis er stadig flere er enige med oss. En fersk Dagbladet-undersøkelse viser at flertallet av Nordmenn vil la oljen ligge av hensyn til klima. Motstanden mot oljeboring i Lofoten har aldri vært høyere enn nå. Søkertallene til oljerelaterte utdanninger stuper, spesielt blant unge. At selv LOs største forbund, Fagforbundet, nå vil ha slutt på oljeinvesteringer innen 2050bør være et tydelig varsko for Ap-ledelsen.

Støre sier at klima og miljø en er en hovedsak for Ap i valget og at han som statsminister vil arbeide for offensive klima- og miljøløsninger. Hvorfor prioriterer han da fortsatt økt oljeproduksjon høyest? Skal Støre lykkes i høstens valg må han løfte Aps miljøambisjoner, ikke gå i knefall for den mektige oljelobbyen i Norge.

Et lite miljøhåp ble tent når Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, nylig åpnet for å endre milliardsubsidiene til oljeindustrien, den såkalte leterefusjonsordningen. Jeg vil gi Marthinsen honnør får å legge frem progressive tanker i tråd med Paris-avtalen. Håpet favnet dessverre hen allerede dagen etter.

Vi i De Grønne er i motsetning til Ap tydelige på at vi vil avvikle disse oljesubsidiene. Vi vil flytte oljeindustriens investeringer og skattefordeler over til nye, grønne næringer. Vi tror på Norge etter olja. Vi tror det er mulig å gjøre Norge til et grønt samfunn basert på ren energi og fornybare naturressurser. Men om ikke Norge skal tape i konkurransen om fremtidige inntekter trenges det fremtidsrettede, grønne jobber. Ikke flere usikre oljejobber.

Støre kan fortsette å påstå at han er moderne, men det blir ren retorikk så lenge han heller følger oljelobbyen enn oss. I en endringstid som dette, må Støre vekke til live den solidariteten og medmenneskeligheten som engang var arbeiderbevegelsen fremste varemerke. Norge trenger nå visjonære politikere som aldri før.