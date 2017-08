Vanskelig å holde sin sti så ren

Kommentar Jonas Gahr Støres har ikke betalt folk svart for å pusse opp brygga.

Men vaktmesteren hans har kanskje gjort det. Det er likevel risikabelt for Arbeiderpartiets konkurrenter å gå ut og kritisere Støres bryggeoppussing. Partiene må i tilfelle velge noen som ikke har pusset opp på et par tiår.

For hvem av oss kan med sikkerhet si at den hyggelige, skattebetalende rørleggeren vi leide da vi pusset opp badet for tre år siden, ikke benyttet seg av hjelpere som kanskje ikke betalte skatt?

Ikke jeg, i alle fall. Og ikke alle politikere heller. Mange vil tvert om slite med en tilsvarende granskning.

Om svarte penger har skiftet hånd i denne saken, er det i tilfelle Støres vaktmester som er den skyldige, for det er klart at han ikke gjorde opp for seg på vanlig vis. Han fikk i oppdrag av Støre å fikse brygga på hytta, moms og skatt ble betalt av Støre, med faktura.

Men det Støre ikke visste, var at vaktmesteren fikk hjelp av to kolleger i bransjen. Og denne jobben betalte ikke vaktmesteren hvitt. Han benekter imidlertid at det dreier seg om svart betaling, men sier det er «gjenytelser som betaling.»

Det kan høres ut som en litt for bekvem forklaring fra den bransjen. Folk som er eksperter på å avdekke svart arbeid, kjenner disse triksene, og mange som er mye verre. Arbeidstilsynet og fagforeninger vet hvor utspekulert jukset kan bli. Det er ikke alltid nok at firmaet som vasker hos deg har alt på det tørre. Det holder ikke alltid om du betaler hvitt og alt foregår tilsynelatende skikkelig.

For når du ikke er hjemme, kan arbeidet tas av noen andre, som jobber svart. Dette er et kjempeproblem, og nettopp noe Arbeiderpartiet og Støre legger ned spesielt mye energi for å endre. Svart arbeid er så omfattende i Norge nå, at selv Slottet, politiet og skatteetaten er tatt for å ha underentreprenører som jobber svart.

Og derfor må man forvente mer av folk som Støre, som jobber med temaet og har inngående kjennskap til triksene.

Men brygga ble pusset opp for seks år siden. Det begynner å bli lenge siden. Svart arbeid er senere kommet høyere opp på dagsorden. Selvsagt blir dette en sak nå fordi det er valgkamp. Men Jonas Gahr Støre svarer godt for seg, blant annet i NRK i dag tidlig.

Han forklarer at da han fikk beskjed om at en konflikt var oppstått mellom vaktmesterens firma og firmaet som ansatte de to som hjalp til, tok han affære. Han kontaktet etter eget utsagn de kranglende parter, spurte om han skyldte noen penger og om alt ellers var i orden. Svaret fra alle tre var at alt var greit.

Det virker som han har forsøkt å ordne opp. Man kan være streng og si at han burde fulgt opp tettere. Men folk flest vil nok vært fornøyd med en slik forklaring.

Når dette er blitt en sak, handler det nok om at de to firmaene som har vært involvert i brygga, endte i krangel. Sjefen til de to medhjelperne er misfornøyd. Han visste ikke at hans utstyr ble brukt på Støres brygge.

Men det visste ikke Støre heller.

Derfor er ikke dette verdens største sak. Det mest overraskende er vel egentlig at Jonas Gahr Støre har vaktmester på hytta.