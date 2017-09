Uforståelig fra Støre

Kommentar Både Knut Arild Hareide og Jonas Gahr Støre opptrer uklokt. I politikken er det farlig å være bastant om hvem man vil samarbeide med i fremtiden.

KrF-leder Hareide har rotet det til for seg og partiet med å si alt for mange ting på en gang. Han har gått i sin egen samarbeidsfelle, og uttalt seg så sprikende at ingen forstår hva han egentlig vil. Kanskje ikke en gang han selv.

Og Ap-leder Støre låser seg til å ikke ta KrF inn i regjering gjennom hele den neste stortingsperioden. Det er uforståelig. Hvis det er noe som er helt sikkert, så er det at en eventuell mindretallsregjering ledet av Jonas Gahr Støre vil være avhengig av å samarbeide med mange partier i Stortinget.

Og kanskje særlig med KrF. I Ap ønsker man ikke å gjøre seg avhengig av ytterpartiene Rødt og Miljøpartiet De Grønne for å få gjennom sine saker i Stortinget. Det naturlige for en Ap-ledet mindretallsregjering er å lene seg mot sentrum, særlig i den økonomiske politikken.

Støre er åpenbart rasende på Hareide. Ap-lederen har trodd at de to hadde noe på gang, og så blir han avvist av KrF-lederen. I all offentlighet. Det liker Støre dårlig. Men det er fullt mulig å reagere sterkt, og bli sint, uten å låse seg for all fremtid. Eller for de neste fire årene.

I overkant beregnende



Men det å avskrive KrF totalt, slik Støre nå gjør, kan komme til å hjemsøke ham. For dersom han blir statsminister, kommer han til å trenge KrF. Knapt noen har trodd at KrF vil gå inn i en Ap-ledet regjering med en gang. Det mange har sett for seg, er et tett samarbeid i Stortinget som vil sikre det parlamentariske grunnlaget for Støres mulige mindretallsregjering - et samarbeid som kanskje vil utvikle seg, og ende med at KrF etter hvert blir med. Slikt har skjedd før.

Eller kanskje ikke. Men uansett er underlig å avskrive muligheten for godt, før Støre vet noe som helst om hvordan Stortinget vil se ut de neste fire årene. Kloke politikere holder flere muligheter åpne, de ordlegger seg slik at de har mange alternativer for å få gjennomslag for sin politikk.

En av de råeste på dette var tidligere KrF-leder og statsminister Kjell Magne Bondevik. Han var beryktet for å opptre som reven, som alltid hadde en utgang. Mange syntes det ble i overkant beregnende. Det Støre nå gjør, er å gå til den motsatte ytterlighet, ved å frata seg selv mye av handlingsrommet for de neste fire årene.

Hareides krumspring



Hareides oppførsel de siste dagene er desperat, men på et vis forståelig. KrFs velgermasse har krympet dramatisk gjennom valgkampen. På noen av målingene har partiet ligget under sperregrensen. Det er grunn til å tro at de trofaste som fortsatt holder stand, er de mest konservative: De som alltid har stemt KrF, og som mener at partiet hører hjemme på borgerlig side. Hareides krumspring de siste dagene må leses i lys av dette, han har åpenbart opplevd et massivt press fra innsiden av partiet om å slutte å flørte med Ap.

Både Støre og Hareide har behov for å markere avstand til hverandre. Mange av velgerne deres, i begge partier, har mislikt flørten dem i mellom. Det skader hverken Ap eller KrF om klimaet dem i mellom er kaldt akkurat nå, i innspurten av en intens valgkamp.

Men Støre vet lite om hvem han vil trenge, og hvordan samarbeidet i Stortinget vil utvikle seg gjennom de neste fire årene. Derfor er det så vanskelig å forstå, det han nå gjør.