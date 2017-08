Innvandringsminister Sylvi Listhaugs reise til den svenske forstaden Rinkeby har skapt engasjement. Frp-kandidaten som står på liste i Møre og Romsdal, dro etter eget utsagn til Sverige for å lære, og for å advare mot «svenske tilstander».

Vi ser ikke helt behovet, ettersom ingen av våre politikere ønsker «svenske tilstander». Tvert om er det ganske innlysende at dette dreier seg om et rent valgkampstunt fra Listhaug.

Likevel er reaksjonene på begge sider noe overspent. Stockholms byrådsleder vil ha en unnskyldning fra Listhaug som «sprer løgner», Sveriges innvandringsminister Helene Fritzon mener Listhaug snakker «rent nonsens» og Moderaternas gamle leder Carl Bildt avviser Listhaugs virkelighetsbeskrivelse.

Og utviklingen i en bydel utenfor Stockholm kommer nok ganske langt ned på listen over viktige saker for Listhaugs velgere på Vestlandet. Men et spørsmål Listhaug faktisk kunne stilt på vegne av velgerne, er hva som skal til for å skape svenske tilstander på arbeidsmarkedet. For her har vi faktisk mye å lære av svenskene som har en andel av befolkningen i arbeid som ligger skyhøyt over Norge.

Men å gå etter Listhaug ved å skjønnmale problemene i bydeler som Rinkeby, virker også vel taktisk. Den svensk-kurdiske økonomen Tino Sanandaji, som har skrevet boken «Masseutfordring» møtte Listhaug. Han mener hun overdriver, at besøket var et sirkus. Men også at det er useriøst å kreve unnskyldninger. Sanandaji etterlyser flere tall. For Rinkebys del viser han til at en stor andel av ungdommen verken studerer eller jobber, at svært mange faller ut av skolesystemet og at innbyggerne oppgir at de er utrygge. Han legger til at krangler om definisjon ikke kan skjule at det faktisk finnes flere farlige områder folk flest ikke går i.

Og det er fakta som dette som må på bordet. I Norge er heldigvis debatten temmelig faktadrevet, noe vi håper den forblir. Men et problem med polariseringen, er at vi ender opp med å se på hvem som sier noe, ikke hva de sier. Og denne debatten er for viktig til å skulle styres av om man misliker eller liker politikerne som deltar. Heller enn en debatt som handler om for og imot, må vi snakke om hvordan vi best kan løse utfordringene til det beste for alle nordmenn - uavhengig av hvor de har sin opprinnelse.

