Støres pengeproblemer

Kommentar Jonas Gahr Støres formuesforvaltning foregår med ryggen mot veggen. Han har tenkt riktig om det meste, men handlet for sent.

Å arve en formue er noe de fleste av oss kan drømme om. Penger betyr frihet og muligheter. Det er veldig få anledninger i et liv der millioner på bok kan bli noe negativt. Men, de finnes. For eksempel hvis man vil bli statsminister, for Arbeiderpartiet, SV eller Rødt.

I det man søker Norges mektigste posisjon vil det meste i livet ditt bli gransket. Selvfølgelig også din personlige økonomi. En statsministerkandidat med en formue i øvre millionærsjikt vil selvfølgelig måtte svare for alle disposisjoner. Spesielt når man selv hatt tydelige meninger om hvordan Norge bør forvalte sin nasjonalformue i Oljefondet.

Det er spriket mellom Støres ord om Norges formuesforvaltning og sin egen som nå har gitt ham uønsket oppmerksomhet i valgkampinnspurten. Spriket er ikke stort, men det er der. Og det er naturlig at det får oppmerksomhet.

Når man har en formue av Støres størrelse må man velge hvordan den skal plasseres. Å ha alt i banken på høyrentekonto er det nesten ingen som gjør. Folk med formue investerer for å få høyere avkastning enn det banken kan gi. Jo større risiko, jo større mulighet for gevinst. Valgene Støre har tatt for sine penger har dukket opp med jevne mellomrom i hans politiske karriere.

I 2012 avslørte VG at han, gjennom familieselskapet Trestø, eide andeler i to norske gasstankskip. Disse andelene var ikke synlige i Stortingets register over økonomiske interesser. Da dette ble kjent, solgte Støre seg ut.

Tidligere i år avslørte Dagbladet at Støre hadde investeringer i et boligprosjekt i Oslo. På byggeplassen ble det utført arbeid som var langt unna de standardene AP vil ha i norsk byggebransje. Da dette ble kjent, solgte Støre seg ut.

Nå er det Støres valg av aksjefond som er i søkelyset. Dagens Næringsliv har avslørt at deler av formuen hans er plassert hos et fond i selskapet Egerton. Dette fondet investerer bredt i aksjemarkedet, men følger ikke det strenge etiske regelverket som gjelder for Oljefondet. Det betyr at deler av Støres formue til tider kan ha vært plassert i selskaper som Oljefondet ikke har lov å investere i. Det mest omtalte er et fransk selskap som er involvert i produksjon av atomvåpen. Da dette ble kjent, solgte Støre seg ut.

Når formueslivet kolliderer med politikerlæren, havner en Ap-leder i trøbbel. Dette må Støre selv ha innsett for en stund siden. For i et intervju med DN forrige uke sier han at han planla å gjøre noe med formuen hvis han blir statsminister. Da skulle han kun investere i fond som følger oljefondets, eller lignende, retningslinjer.

Det store spørsmålet er hvorfor han ville vente til han eventuelt vant valget. Spesielt når han fremskyndet denne omplasseringen i det DN skrev om saken. Formelt virker det som om alt er i orden, men den politiske vurderingen skjønner jeg lite av. Hvis Støre mente at han som statsminister måtte plassere pengene på en spesiell måte for å kunne stå med ryggen helt rak, er det merkelig at han mente en noe lavere standard var i orden så lenge han bare var kandidat.

En topp-politiker som selv har funnet frem til det han mener er en god etisk profil for en statsministers investeringer, bør vel følge den så fort som mulig. Han har jo selv sagt i flere måneder at han er Norges neste statsminister. Som de sier i USA: If you're going to talk the talk, you better walk the walk.

