Støre og den engelske finanseliten

Kommentar Jonas Gahr Støre nekter å snakke om sin investering i et eksklusivt hedgefond. Det reiser mange spørsmål. Som han bør besvare.

Forrige uke solgte Jonas Gahr Støre sin andel i det britiske fondet Egerton. Det har han selv oppgitt til pressen. Andelen var plassert i investeringsselskapet Femstø, som Støre eier sammen med sine tre sønner. Han er selv styreleder i selskapet.

Les saken: Her er Støres hemmelige hedgefond

Ifølge Støre var andelen i Egerton noe han hadde arvet. Etter at det ble kjent at han hadde den, valgte han å selge seg ut. Ifølge Støre var planen å selge den uansett, dersom han ble statsminister. I dag nekter han å svare på ytterligere spørsmål om investeringen i Egerton, fordi han mener den tilhører fortiden.

LES OGSÅ: Støre fikk hjelp fra meglervenn Knut Brundtland, melder NRK

Egerton Capital (UK) LLP, som er fondets fulle navn er ikke et vanlig aksjefond. Det har like lite til felles med de store fondene norske småsparere setter penger i, som en billigbillett på Ryan Air har å gjøre med et privatfly. Egerton beskrives som et hedgefond, og er forbeholdt noen få investorer. På sin egen hjemmeside beskriver de kundemassen (the client base) som blant andre legater, stiftelser, pensjonsfond og «high net worth individuals» som er engelsk finansspråk for svært rike personer. Fondets kontor i London ligger på en eksklusiv adresse i Mayfair.

I 2014 delte tolv partnere i Egerton et utbytte på 141 millioner pund, det vil si 1,5 milliarder norske kroner. I 2013 sa de nei til å slippe inn flere investorer i sitt hovedfond, etter at pågangen på å få investere hos de svært dyktige finansfolkene i selskapet hadde vært enorm.

LES OGSÅ: AP-veteran raser mot partiets avfalls-nei

Egerton tilbyr fem ulike fond til sine kunder. Det ser ut til at Støres andel lå i det som heter Egerton Capital Equity Fund, med forretningsadresse i Irland. To andre fond som Egerton forvalter er registrert på Cayman-øyene. Lenge et beryktet skatteparadis. I en melding til det amerikanske finanstilsynet SEC i 2015, beskriver Egerton Capital Equity Fund i Dublin seg om et hedgefond.

Egerton driver med svært aktiv forvaltning, det vil si at de går ut og inn av store aksjeposter i jakt på profitt. Evnen til å plukke de rette aksjene for kjøp og salg er det forvalterne tjener store penger på. For seg selv, og for dem som eier fondsandeler. Mens vanlige aksjesparefond som regel fordeler pengene etter en indeks, og i liten grad driver aktiv forvaltning, er hedgefond av Egertons type langt mer aktive, og går ut og inn av aksjer med store beløp. Alt for å oppnå maksimal avkastning.

LES OGSÅ: Endelig fikk Siv Jensen (Frp) møte Støre til duell

Selskapet oppgir også at de kan handle i såkalte derivater, det vil si avanserte finansielle instrumenter som vanlige norske aksjefond ligger langt unna. Så vidt jeg kan se er det misvisende å bruke ordet aksjefond om Egerton i det hele tatt. Et hedgefond er nemlig noe helt annet.

Noen pikante ting er det også med Egerton. For eksempel var fondets grunnlegger, John Armitage, en av de største bidragsyterne til det britiske konservative partiets valgkamp i 2017. I mai i år eide også Egerton 1,64 prosent av det svenske gamblingselskapet Betsson. Denne typen selskaper ønsker Ap å stenge ute fra Norge.

Jeg kan ikke huske at en norsk statsministerkandidat eller en statsråd har sittet med eiendeler i et hedgefond. Støre skal ha sittet med denne andelen også mens han satt i regjering, så vidt jeg forstår. Det betyr ikke at det er ulovlig, men å investere i et selskap som driver så aktiv aksjeplukking kan være problematisk. Et eksempel: I 2014 var Egerton største eier i legemiddelselskapet Gilead, som blant annet utvikler AIDS-medisin og vaksiner. Markedet for disse er tett koblet til politiske avgjørelser.

Fordi Støre nekter å svare på detaljene rundt andelen i Egerton, vet vi ikke hvor stor den var, hvor mye han har tjent på den, eller hvilke selskaper han gjennom dette hedgefondet har investert i. Det eneste som virker klart for meg er at Egerton på ingen måte kan omtales som et "nøytralt" aksjefond av den typen mange nordmenn velger å spare i.

Til Støre kommer med flere svar, vil vi sitte igjen og lure på hvordan denne delen av hans formue egentlig har vært forvaltet. Det tror jeg ikke tjener Støre politisk. Men det kan selvfølgelig ha tjent ham godt økonomisk. Siden 2007 har verdien av Egerton-fondet økt med 150 prosent.