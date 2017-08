Støre i krise

Kommentar Arbeiderpartiet ligger an til et elendig valg. Et valgresultat under 30 prosent er krise, og kan koste dem regjeringsmakten.

30 prosent er en hellig grense for Ap.

I valgkampen 2013 skjønte så å si alle, inkludert Jens Stoltenberg, at kampen om regjeringsmakten var tapt. Allikevel sloss han og de andre som besatt for å komme over 30 prosents oppslutning. Et valgresultat under det ville vært så tungt at partiet kunne blitt lammet.

Krisetall i Ap-bastionene: Verste tall siden krigen for Støre

Nå viser snittet av målingene, ifølge guru Bernt Aardal, 28,9 prosent. På Dagens Næringslivs siste måling får Støre og Ap usle 27 prosents oppslutning. Det er krise.

En god valgkampåpning har ikke hjulpet. Heller ikke Støres seier i to viktige debatter med Erna Solberg. Aps grunnfjell er lunkent. To og en halv uke før valget sliter partiet blytungt med å mobilisere velgerne som stemte på dem i 2013 og 2015.

Lykkes ikke Støre med dette blir han den store taperen på valgnatten. Med Ap under 30 er også regjeringsmakten usikker. Støre kan gå på det verste dobbeltnederlaget i Aps moderne historie. Det tror jeg ikke hans politiske karriere overlever. Det er ikke sikkert den bør det heller.

Taper han både statsministerduellen og leder Ap til et resultat under 30 prosent, så er han en fiasko som Ap-leder. Så brutalt er livet på toppen av det partiet.

Hadde de svake målingene hatt en åpenbar forklaring, så kunne dette vært håndterbart. Men mitt inntrykk er at Ap ikke har noen enkel forklaring på det som skjer.

Mange bruker nedturen til å fremme egne kjepphester i partiets interne politiske strid. Noen mener man har lagt seg for langt inn mot sentrum, noen mener man går for langt mot venstre. Andre mener det er vedtaket om økte skatter som koster dem dyrt, og som alltid er det noen som mener Støres bakgrunn som rik mann fra Oslo Vest er problemet.

Støre åpnet valgkampen: Stengte døren for MDG og Rødt, åpnet for KrF og Venstre

Jeg tror ingen av disse forklaringene er gode nok. Problemet for Ap ser ut til å være at de ikke har noe godt svar på hvorfor Norge trenger en ny regjering nå. De klarer ikke å få engasjert den lunkne delen av sitt eget grunnfjell sterkt nok til at de tar med seg familie, venner og kjente for å hive Erna Solberg ut at statsministerboligen.

Dette kan skyldes at grunnlaget for Aps strategi var at folk skulle føle økonomiske nedgangstider på kroppen. At den borgerlige regjeringen skulle felles av nedlagte arbeidsplasser og økonomisk pessimisme utløst av det kraftige fallet i oljeprisen. Den følelsen har ikke kommet, og nå må Ap lete desperat etter en ny fortelling om hvorfor Norge trenger en ny regjering. En fortelling som deres egne velgere forstår og blir engasjert av. Så langt i valgkampen er det ingenting som tyder på at Støre har funnet den.

Nå går dagene fort, og for hver eneste nye måling som begynner med totallet, blir det tyngre for Støre. Så langt virker partiet samlet bak ham, men fortsetter denne nedturen kan også det forvitre. Ingen partier klarer å holde hodet helt kaldt når trusselen om et stort nederlag blir stadig mer påtrengende. Politikere med fremtidsambisjoner forlater alltid et synkende skip, og Støre tar inn vann. Han har noen ekstremt krevende dager foran seg.