Støre er valgets største taper

Kommentar FOLKETS HUS, OSLO (VG) Ap gjorde et elendig valg. Regjeringsmakten glapp, og oppslutningen er den nest dårligste siden andre verdenskrig. Dette nederlaget kan Jonas Gahr Støre neppe overleve.

Nå er det tung politisk bakrus i Ap. Partiet har tapt to stortingsvalg på rad. Valgresultatet er en katastrofe for et parti som hater å ligge under 30 prosent. Og det verste er at ingen ser helt ut til å skjønne hvordan det kunne gå så galt.

Valgkampen har vært en sammenhengende nedtur. Da de første målingene viste oppslutning under 30 prosent, trodde Ap-ledelsen knapt det den så. På valgnatten kom fasit, et sted rundt 27.

De to andre partiene fra det rødgrønne regjeringssamarbeidet, SV og Senterpartiet, gjorde begge knallvalg. Det er Ap, og Ap alene, som har ansvaret for at Norge ikke har en ny regjering. Fra et svakt valg i 2013, gikk det ytterligere nedover.

Fra og med i dag vil det meste i Ap handle om Jonas Gahr Støres fremtid som partileder. Selv om det er et samlet Ap som har bommet på valgstrategi og politiske disposisjoner, er det han som sitter med det endelige ansvaret. Jeg klarer ikke å se at Ap kan gå til et nytt valg med han som statsministerkandidat. Jeg tror hans dager er talte.

I andre land ville et slikt nederlag ført til at han varslet sin avgang allerede på valgnatten. Da han talte til de som hadde giddet å være igjen så lange på Aps valgvake, sa han ikke en eneste gang at han personlig kom til å lede partiet de neste fire årene. Han brukte ord som «vi» og «Arbeiderpartiet», ikke «jeg». Var det noe han ikke kunne si, ettersom det fortsatt var en teoretisk sjanse for at han kunne bli statsminister?

Jeg tror han sitter på oppsigelse. Så brutalt er livet på toppen av Norges største parti. Støres oppdrag var å bli statsminister, det klarte han ikke. Han gjorde ingen dårlig figur i valgkampen isolert sett, Støres valgkamp var sannsynligvis den beste han hadde i seg. Jeg tror ikke han kan bedre enn det han viste Norge i disse ukene. Aps problemer stikker dypere enn mannen på toppen.

Partiet ser også i dette valget ut til å slite med å nå en del av sitt eget grunnfjell. Det kostet dem seieren i 2013, og denne gangen er det enda verre. At Ap fra opposisjon, mot en regjering med Frp inne, ender på rundt 27 prosent, vitner om at det er noe dagens Ap-ledelse ikke forstår ved det norske samfunnet og norske velgere.

Nå begynner oppvasken, og opprydningen. Hvem som skal ta ansvar for å gjenreise Ap til gamle høyder, er ikke lett å se. Den mest opplagte etterfølgeren, nestleder Trond Giske, hadde en sentral rolle i partiets valgkamp. Det gikk skeis.

Kanskje er tiden som det suverent største partiet i Norge over for Ap? Slik vi har sett for andre sosialdemokratiske partier i Europa.

Tiden for Støre virker i hvert fall å gå mot slutten. Jeg kan ikke forestille meg at han har tilliten i partiet som må til for å gjenreise det. Mannen som for ti år siden var Norges største politiske stjerne, «Super-Jonas» er nå en vanlig mann. En som prøvde, men ikke fikk det til. Han var ikke engang i nærheten. De få øyeblikkene NRKs prognoser viste borgerlig mindretall, og jubelen steg i taket noen sekunder, lå det an til at Støre kunne lede landet med Rødt og MDG på vippen. Det ville vært en triumf med sterk bismak.