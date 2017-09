Sp er valgets vinner

Kommentar HÅNDVERKEREN (VG) Uansett hva som skjer og hvordan det fintelles er Sp valgets vinner.

Partiet, som i 1959 egentlig bestemte at de skulle kalle seg Norsk Folkestyreparti (Demokratene) – innen et ekstraordinært landsmøte senere samme år landet på Senterpartiet – er også kjent som ordførerpartiet.

De har omtrent en fjerdepart av landets ordførere, noe som sier noe om at Sp står sterkt rundt om i landet. Men det sier også noe om partiets evne til forhandlinger og vilje til makt.

Senterpartiets forholdsmessige fremgang syntes å overraske ganske mange i valgkampens innledende faser, da gode målinger ga partiet en stadig økende oppslutning i forhold til forrige Stortingsvalg. Da fikk Sp 5,5 prosent av stemmene, noe som ga ti stortingsrepresentanter.

Men sammenligninger vi årets resultat med kommune- og fylkestingsvalget for to år siden, er fremgangen mer moderat. I 2015 ga 8,5 prosent av velgerne sin tilslutning til Senterpartiet.

Dette er et nivå som vi også kan gjenkjenne fra både lokalvalg og stortingsvalg faktisk helt siden 1921 og 1928 da partiet første gang deltok i henholdsvis nasjonale og lokale valg.

Sp har så vidt snust på 16-tallet en eneste gang, det var etter EU-avstemmingen i 1993, ellers har de oftere ligget rundt 7 – 10 prosentpoeng enn lavere. Det er de dårlige valgene i 2001 og 2015 som er unntakene.

I årets valgkamp har det vært mange finter mot Sp og særlig partileder Trygve Slagsvold Vedum for at han og partiet lefler med populisme. Hovedsakelig fordi Sp angivelig har kastet seg på en folkelig motstand mot regjeringens allehånde reformer, især kommunesammenslåing og den såkalte nærpolitireformen. Det blir for enkelt.

Senterpartiet er som en stillestående klokke som viser riktig tid to ganger i døgnet. Sp har i så måte truffet en tidsånd.

Men egentlig sier ikke Trygve Slagsvold Vedum stort annet enn det som har vært vedtatt partipolitikk i hele etterkigstiden. Sp er mot sentralisering og ulv, men for HV og høyere kornpris. Det er ikke populistisk tale. Det står i Senterpartiets program. Og det har ganske mange velgere denne gang sagt seg enig i.