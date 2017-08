Ryktene om SVs død er overdrevne

Kommentar SV er i 2017 et langt mer politisk fokusert parti, med kampen mot ulikhet som den desidert viktigste saken. Det kan gi dem en fremgang få trodde var mulig.

Partipolitikk er en underlig bransje. Partiene flyter både opp- og nedstrøms på meningsmålingene, og både politikerne og «ekspertene» lanserer skråsikre forklaringer, uansett hvilken vei det bærer. Det handler gjerne om internasjonale trender, eller kanskje en partileder som gjør det godt (eller dårlig), eller om bevisst strategi. Og i ettertid gir det aller meste mening.

Sånn er det med nederlagsdømte SV nå. Man skulle tro at partiet som nær ble kvalt som lilleputtpartner i den rødgrønne regjeringen og som siden har slitt med å bryte gjennom i den politiske kakofonien, nå stod foran den endelige undergangen. Partilederen deres er en skikkelig fyr som tar oppgavene sine på alvor, men appellen hans utenfor hovedstadens gentrifiserte og hipsterskjeggete bydeler er relativt begrenset.

Iallfall har det vært fortellingen om Audun Lysbakken. Men nå, som vinden så smått har snudd, og Lysbakken er på hugget (han gjorde en strålende innsats i valgkampens første partilederdebatt), tenker vi rett som det er at Lysbakken er en av våre dyktigste retorikere, og har et prosjekt og en sak som nok velgere er i stand til å identifisere seg med.

Det er lett å glemme at SV var totalt i villrede for fire år siden, i 2013, og helt tømt for energi og selvtillit. En skadeskutt Lysbakken ble året før valgt til leder på et for ham og partiet katastrofalt tidspunkt, og veien videre var dekket av grøftesingel. Alt handlet om å karre seg over sperregrensen, noe de klarte med et såkalt nødskrik, men alle visste at kampen for å overleve ikke var over med den mikroskopiske oppturen kalt 4,1 prosent.

Dette var endog to år etter at VG-kollega Anders Giæver skrev en kommentar som mange i SV lo hånlig, men lett nervøst av. «Norsk venstreside døde natt til tirsdag», lød postulatet etter det miserable kommunevalgresultatet i 2011, og SVs leie fomling frem mot valget i 2013 tydet på at Giæver hadde mer rett enn det SV-erne i stille stunder turte å innrømme overfor seg selv. Var partiet i ferd med å forsvinne fra norsk politikk? Hadde SV overlevd seg selv?

Jeg skal innrømme at jeg trodde årets valgkamp ville bli blytung for SV. Jeg har tenkt: MDG tar dem på miljø, Rødt på arbeidslivspolitikk og uansvarlig venstrepopulisme, mens Ap soper inn resten. Lysbakken er yesterday's news, en halvoverlevning fra det rødgrønne prosjektets aller mørkeste stunder.

Men så skjer det som ofte skjer: Det snur.

Iallfall litt. SVs smule comeback tar ikke akkurat pusten fra en stakkar. Men tre uker før valget ser de ut til å ha stabilisert seg på fem-tallet, og partifolket melder om ny entusiasme og en følelse av å treffe tidsånden igjen, slik de ikke har gjort siden Kristin Halvorsens sprudlende storhetstid i årene før partiet gikk inn i regjering. I Oslo er partiet oppe på 9,6 prosent på siste måling, et svært solid velgerjafs for den dyktige toppkandidaten Kari Elisabeth Kaski.

Litt defensivt er det at Lysbakken, når han skal forklare den overraskende fremgangen, mener den skyldes Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støres flørt med sentrumspartiene, og spesielt KrF. Ikke fordi det ikke stemmer (det gjør det nok), men fordi han ikke helt tør å stole på at det er hans eget budskap som resonnerer ute blant velgerne. SVs oppslutning har riktignok alltid vært et resultat av Aps svingninger, men det får være måte på.

På den annen side har SV tradisjonelt hatt en uforliknelig evne til heller å snakke om seg selv enn om sakene sine. Heldigvis for partiet virker det som om de ørkesløse og energitappende «Hvor går venstresida?»-seminarene blir stadig færre. For når metadebattene avtar, blir det tid til kjernevirksomhet. I dag fremstår SV som et langt mer politisk fokusert parti, med kampen mot økende ulikhet som den desidert viktigste saken.

Sånn sett har SV kommet hjem etter flere år i klimakteriet (intendert ordspill): Som et et parti for de ikke-velbeslåtte, for de nederst på rangstigen – og ikke bare et naturlig tilholdssted for venstreorienterte gladlakser i identitetspolitikkens era. De har gjenoppdaget sosialismen, så å si, og treffer så rart det enn høres ut en nokså bred strømning der ute, sist observert i det franske presidentvalget, der ytrevenstrekandidaten Jean-Luc Melenchon gjorde det overraskende skarpt i første runde.

Internasjonale trender, ja, da – Jeremy Corbyn og Bernie Sanders kan også nevnes – og når Ap ikke helt vet om de skal lene seg på høyre eller venstre fot, så oppstår det som statsviterne kaller et «politisk rom», som nå fylles av SV, men også av partiets mindre sympatiske småsøsken i Rødt. SV har dessuten hatt en fin medlemstilvekst de siste årene, og fløykampene er mindre påtrengende enn noengang. Hvor dette ender? Trolig ikke særlig langt. Men et SV trygt over sperregrensen kan i det minste sikre at Jonas Gahr Støre får de nødvendige 85 mandatene bak seg som skal til for å bli landets neste statsminister.

Hva slags regjering det eventuelt blir er det kun fåglarna og Snåsamannen som (muligens) vet noe om, men fortsetter SV sin lille fremgang er det slettes ikke umulig at vi igjen kan få en rødgrønn trepartiregjering her i landet. Til overraskelse både for partiets egne folk – og for «ekspertisen», herunder undertegnede, som de siste årene kanskje har vært i overkant frisk i kjeften mot våre hjemlige venstresosialister.