– Rødgrønt kaos er aldri lurt

Debatt Høyresiden førte en fantastisk valgkamp, mens kaoset rådet på rødgrønn side, skriver tidligere statssekretær for SV, Ketil Raknes.

KETIL RAKNES, doktorgradsstipendiat for Høyskolen Kristiania

Her er min oppsummering av valget, i fem punkter:

Ketil Raknes.

1. HØYRE OG FRP HAR FØRT EN FANTASTISK VALGKAMP. Det er rett og slett imponerende hva de har fått til. Det vanlige ved valg i Norge de siste tiårene er at regjeringspartiene taper i snitt rundt åtte prosent ved valget, mens H og Frp taper nesten ingenting. De har rett og slett vært smartere og flinkere enn sine motstandere og fortjener honnør for det.

2. IT`S THE ELECTION SYSTEM, STUPID. Je g var med på å vinne to valg for de rødgrønne med 48 prosent av stemmene i 2005 og 47,8 prosent i 2009. I dette valget stemte 49,3 prosent av velgerne på andre partier enn KrF, V, H og Frp. Så kan man jo tenke seg til resten selv.

3. DEN TAPTE KAMPEN OM DAGSORDEN. Jeg har jobbet nesten alle valgkamper siden 1997 og det vanlige er at en sittende regjering får massevis av tyn for brutte løfter og mislykkede reformer. H og Frp har i denne valgkampen klart det kunsttykket å få valgkampen til å handle om alt annet enn de tingene de selv ikke har lykkes med (og her var det jo nok å ta av). Siden dette neppe kan skyldes at mediene ikke ønsket å kritisere dem så må man gi æren til regjeringens PR-apparat som har levert varene så det holder. Sylvi Listhaug stiller jo her i en helt egen klasse. Uten hverken terrorangrep, flyktningkrise, økt kriminalitet eller opptøyer klarte hun egenhendig å få store deler av valgkampen til å handle om Frps hovedsak.

4. VENSTRE OG KRFS SELVMORDSSTRATEGI. Regjeringen er heldig som har to samarbeidspartier som har bestemt seg for å ta livet av seg selv i sakte film. Det geniale for Frp ved å være i regjering er at alt de kan bruke KrF og Venstre som hoggestabbe for alt de ikke får til. I det strategiske spillet mellom disse to partiene og Frp har Frp vunnet utklassingsseier. V og KrF drar nå opp til Nydalen for å fortsette sitt politiske kamikaze-prosjekt. Jeg skjønner godt et Erna er rørt over at så små partier er villig til å ofre så mye for henne.

5. RØDGRØNT KAOS ER IKKE LURT

Hvis SV, Ap og Sp hadde stilt til valg på et avklart samarbeid med noen felles løfter tror jeg dette valget hadde gått i boks. Samarbeid er lurt fordi man da lettere kan styre dagsorden i valgkampen, koordinere angrepene på regjeringen og færre velgere som ønsker regjeringskifte sløser bort stemmen sin på tull. Jeg tror andre enn meg vil lufte den ideen etterhvert. I mellomtiden får vi nyte fire nye år med Frp i regjering.

