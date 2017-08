Norges tristeste statsminister

Kommentar Nedturen fortsetter for Støre og Ap. Strategien har raknet, men han kan fortsatt bli statsminister. Bare ikke slik han ville det.

Aps valgstrategi hviler på to forutsetninger: Folk skulle føle at Norge var på vei inn i en økonomisk nedtur, og partiet skulle bevege seg bort fra SV og inn mot sentrum (dvs. KrF) for å søke makt og flertall. Begge deler har slått feil.

Den økonomiske nedturen er så langt bare en teoretisk størrelse. Den økte arbeidsledigheten har ikke kommet, tvert imot. I næringslivet er det optimisme. Frykten for at fire nye år med de borgerlige skal koste folk jobb og trygghet finnes bare i stadig mer desperate utspill fra Ap-siden. Ingen kan vinne et valg på å løse et problem folk flest ikke opplever.

Den lange flørten med KrF ser ut til å være en politisk bommert. Støres mulige grunnlag for en ny regjering ser ut til å ligge til venstre for Ap. Stadig færre målinger viser at det ligger noe flertall på Stortinget for trioen Ap, Sp og KrF. Stadig flere målinger viser at det kan ligge et flertall i trioen Ap, Sp og SV, eventuelt med støtte fra MDG. Det politiske tyngdepunktet er på vei mot venstre, Støre og Aps ledelse har gamblet på at det skulle ligge i midten.

At Ap bommer på to så grunnleggende vurderinger forteller at partiet har svakere politiske instinkter enn på lenge. Taper Ap kampen om regjeringsmakt, vil et grunnleggende oppgjør om Aps sjel tvinge seg frem. Hvis det fortsatt finnes noe politisk kraft igjen i partiet.

Valgkampen så langt er en fiasko for Støre. Mens pilene for Norge peker oppover, peker alle piler nedover for Ap. Allikevel kan det ende med seier på valgnatten.

I skyggen av Aps dramatiske nedtur går det nemlig også dårlig for de borgerlige. Det solide flertallet på 96 mandater som de fire borgerlige partiene har på Stortinget har forvitret. Erna Solbergs eneste håp om fire nye år ser ut til å ligge i at MDG ikke kommer over sperregrensen, mens Venstre gjør det. Kommer begge over, er det kjørt for Solberg slik det ser ut nå. Både Frp og H taper oppslutning og mandater.

Valget ligger an til å gi flertall for en ny regjering i Norge. Med et svakt og utkjørt Ap i ledelsen. Støre kan bli Norges tristeste statsminister. En som må skru sammen en levedyktig regjering fra et resultat han ikke ønsket seg. Med støtte fra partier han avskrev som regjeringspartnere i det valgkampen begynte, og med et eget parti som vil se på ham med et kjølig blikk. Å lede Ap til et resultat under 30 prosent fra opposisjon er en marerittstart for en som skal styre landet.

