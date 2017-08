Når han møter henne

Kommentar Den personlige statsministerduellen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kan avgjøre det jevneste valget på lenge.

Årets valg byr på en virkelig statsministerduell. En sånn som vi må en del år tilbake for å se maken til. Valget er nå så jevnt at den personlige kappestriden mellom Solberg og Støre kan avgjøre. Hvem av de to har størst appell hos flytvelgerne i midten? Den betydelige delen av den stadig større norske middelklassen som vaker mellom Høyre og Ap. Og kanskje Venstre?

I opptakten til valget har mye handlet om velgerbevegelsene litt lenger ut i Norge. De største rystelsene har Senterpartiet stått for. Med særdeles effektiv og retorisk sterk kommunikasjon fra partileder Trygve Slagsvold Vedum, klarte Sp å gjøre den klassiske tvekampen mellom sentrum og periferi til Norges viktigste politiske sak i tomrommet etter flyktningkrisen. Men nå tror jeg det er over, ingen lurer vel lenger på hva Sp og Vedum mener om norsk politikk. Partiet har nesten doblet sin oppslutning, det spørs om det nå er mer å hente.

I den korte valgkampen er det tradisjonelt de store partiene som opplever suksess eller fiasko. Det er en betydelig del av velgermassen som ikke bestemmer seg for hva de skal stemme på før de siste ukene. Mange bestemmer seg ikke før selve valgdagen.

Folk med så flytende politiske preferanser ender typisk opp hos de to egentlige sentrumspartiene i norsk politikk, H eller Ap. Og valget kan avgjøres av hvem de har størst tillit til som statsminister.

Derfor betyr duellen mellom Støre og Solberg mye i denne valgkampen. Mer enn på lenge. I 2013 var valget i realiteten avgjort før det begynte. I 2009 hadde ikke borgerlig side noen reell samlende statsministerkandidat. I 2005 var Kjell Magne Bondevik statsminister på valg, men stilte ikke til Stortinget og var i praksis avsatt av Carl I. Hagen før valget uansett.

I år er det annerledes. Valget står helt klart mellom Støre og Solberg, og bortsett fra Venstres kamp mot sperregrensen, kan det bli styrkeforholdet mellom Ap og H som avgjør hvem som vinner. Den suverent mest spennende velgergruppen er de som ennå ikke har bestemt seg, og som ligger mellom de to partiene. Lillavelgerne som noen har døpt dem.

Støre er partileder i Ap fordi han helt siden 2005 har hatt draget på denne gruppen. Slik som Stoltenberg hadde. Et maktfullkomment parti som Ap kan gjerne pynte sin proletære samvittighet med sluggere som Thorbjørn Berntsen, med det vet at veien til makt går gjennom den stadig mer dannede middelklassen. Derfor etterfulgte Støre Stoltenberg uten debatt i partiet. Støre er lillavelger personifisert. Han har til og med stemt Høyre selv, i 1981. Lillavelgere liker selvfølgelig Willoch.

Og de liker Erna Solberg. Kanskje den mest utpregede middelklassepolitikeren vi har hatt som norsk statsminister. «En vanlig dame fra Bergen» som A-magasinets bergenske journaliststjerne Helle Aarnes kalte henne i en reportasje fra 2013. Solbergs triumfferd fra nederlagsdømt Høyre-leder til valgvinner og statsminister gikk gjennom hennes grep om lillavelgerne. Hennes Høyre var pragmatisk og løsningsorientert og lite elitepreget. Solbergs ujålete folkelighet, paret med en fryktinngytende hukommelse og bergensk piskesnert i tungen er hennes mest fremtredende egenskaper i duellen.

Støre er en av Norges mest populære politikere de siste årene, en sånn som mange liker å se opp til. I en statsministermåling som VG publiserer i dag viser bakgrunnstallene at Støre er mest populær hos kvinner og de under 45 år, mens Solberg har et betydelig overtak hos pensjonister, og et noe mindre hos menn.

I et så jevnt løp kan de tv-sendte duellene mellom de to få større betydning enn på lenge. Det er interessant å se at Støre har lagt an til en relativt aggressiv og konfronterende stil i den første uken av valgkampen, der det han mener er negative trekk ved dagens regjering får en sentral plass. Hvordan Solberg skal kontre dette er spennende.

Det er også interessant å se hvilke saker som blir de store i valgkampen. Første uken har handlet mye om skatt og økonomi, på dette feltet er skillelinjene mellom H og Ap mest tydelige. Men dette saksfeltet har størst interesse for menn og den eldre halvdelen av befolkningen. Det er ikke garantert at en valgkamp som i stor grad handler om skatt og økonomi vil tjene et Ap som for tiden har mest drag på kvinner og yngre velgere.

Uansett er det noe forfriskende og ekte over en valgkamp som preges av duellen mellom to sannsynlige statsministerkandidater.

