Nå er det opp til Jonas

Kommentar Ap er nå, to og en halv uke før valget, et lag på vei mot et svært overraskende og ydmykende nederlag. Hvilke grep tar sjefen for å snu kampen?

Valgkampen går fra vondt til verre for den vingestekkete ørnen blant partiene. Ap basker godt under den magiske 30-prosent-grensen på farlig mange målinger, og lekker velgere i alle ender. Det er to og en halv uke igjen, og krisestemningen siger på. Dette var valget partiet skulle, måtte, vinne – et tap, og fortsatt blåblå regjering – var og er en utenkelig tanke for Ap-folket.

Stemningen kan minne om garderoben i pausen i en fotballkamp mellom to ujevne lag, der underdogen, mot alle odds, har tatt ledelsen, både én og to ganger. Storlaget har stanget og stanget, men ikke maktet å bryte gjennom motstanderens forsvarsrekke. Frustrasjonen har bredt seg: spillerne har begynt å se ned på skoa, noen tar hoftefest. Spillerne lider av idétørke og mismot. Dette skulle gå helt greit, ja, det var nesten avgjort på forhånd. Motstanderlaget hadde ikke en sjanse.

Atmosfæren er betuttet, spillerne forsøker, halvhjertet, å skylde på hverandre, men ingen har særlig tro på at dette er mulig å snu.

Så strener manageren inn i garderoben. Alle venter på det han skal si. Har han et ess i ermet, en mesterplan som gir dem ny giv, en psykologisk innsikt som får alle til å vende de negative tankene til noe positivt?

Manageren heter Jonas Gahr Støre. Nå er alt opp til ham.

Arbeiderpartiets plan A har feilet. Fortellingen, analysen, om økt arbeidsledighet, stagnasjon og blåblå dyrtid holdt ikke vann. Indikatorene tyder på at vi er på vei inn i en ny vekstperiode, og ledigheten går ned. Den økonomiske fimbulvinteren kom aldri, i stedet er det ny giv og optimisme, og folk biter ikke på lovnaden om at et regjeringsskifte vil gjøre livsbetingelsene deres bedre.

Aps hovedfortelling er ikke tilpasset virkeligheten, den er ikke basert på folks reelle utfordringer. Fiendebildene er ikke skarpe nok. Skattedebatten har potensial. Men så langt har det mest vært en politisk kruttlapp. At verken LO eller partiets internett-tropper er lett å få øye på, bidrar også til inntrykket av et parti og en bevegelse som har bommet med sesongopplegget.

Som en Ap-kilde sier: «Å drive valgkamp i opposisjon er jævlig vanskelig. Det går stort sett bra med alt her i landet.» At Ap under Støre har gitt potensielle samarbeidspartnere store innrømmelser, ikke minst Senterpartiet, og flørtet på flere fronter, har dessuten etterlatt et inntrykk av at regjeringsmakten er det viktigste, ikke politikken.

I 2008, da daværende utenriksminister Støre for alvor gikk inn i partipolitikken, var motstanden betydelig. Ikke minst i Oslo Ap, der han etter en omfattende kamp ble oppført på sikker plass på stortingslisten. Støre ble sett som en parti-outsider, i unge år en slags høyremann, og med intellektuell bagasje fra et fransk eliteuniversitet vanlige Ap-slitere ikke en gang klarte å uttale navnet på. En «fremmed fugl», som sosialdemokratiets hustrubadur Åge Aleksandersen synger.

Motstanden mot ham gjorde dypt inntrykk på Støre. Etter at Stoltenberg rett som det var dro til Nato, og Ap-landsmøtet nærmest i befippelsen valgte Støre ved akklamasjon, brukte han mye tid på å motbevise kritikernes oppfatning av ham som en «fransk» internasjonalist uten disiplinerende Utøya- og gå-fra-dør-til-dør-erfaring eller klassemessig forankring. Han allierte seg med venstrefløyen i arbeidslivsspørsmål og førte dialog med LO-miljøer som Stoltenberg knapt ofret en tanke. Samtidig var det liksom aldri tvil om at Støre tilhørte Gro- og Jens-fløyen, som helst ser at Ap lener seg mot midten og lar venstresiden bale med sitt. Han er en brobyggingspolitiker med nese for gode kompromisser, og han nyter stor respekt i de fleste miljøer. Han er åpenbart en svært intelligent politiker, men heller ikke internt blir folk helt kloke på ham: Hva er det han egentlig mener og står for?

Nå må den egentlige Støre tre frem og være manageren som evner å snu stemningen i Ap-garderoben. For usikkerheten har slått rot i laget. Det er en handlingslammet gjeng. Alt smått blir stort. Energinivået er dalende. Noen tenker kanskje på det som kommer etter det ennå unevnelige, men høyst mulige nederlaget. For spillerne på dette nivået har nese for vaktskifter.

Hva skal han si? Hvilke knapper må han trykke på? Har han en troverdig plan B og C? Et systemendring? Fra 4-5-1 til 3-5-2, eller det frekke 3-4-3? Kommer han til å gå til frontalangrep på motstanderen, eller velger han, som en Pep Guardiola på sitt mest stabeisaktige, å holde seg til planen og male på? Men hva skjer hvis motstanderlaget scorer ett til?

Arbeiderpartiet har blikket stivt festet på de nødvendige 85 stortingsplassene som sikrer dem regjeringsmakt. Den magiske 30-prosentgrensen er i realiteten underordnet. Alt handler om at Støre skal overta nøklene til statsministerboligen. Ryker det, vil partiet med ett befinne seg i en like stor krise som i de bekmørke dagene etter Stoltenberg I-regjeringens brutale nederlag i 2001. Som Jens Stoltenberg skriver i sine memoarer: «Jeg var langt nede. I flere år var jeg blitt framstilt som en politisk wonderboy. Nå hadde jeg mislyktes.»

Vi står midt i et lignende drama nå. En smådøsen valgkamp ble plutselig nervepirrende.