Motbakkeløp for Støre

ARENDAL (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre er i form. Men partiet sliter.

Flere meningsmålinger viser nå at Arbeiderpartiet har fått en tung start på valgkampen. NRKs siste måling er dramatisk. Ap under 30 prosent vil være et enormt nederlag for Jonas Gahr Støre. I tillegg viser NRKs måling at planen om å bli statsminister ryker hvis dette blir resultatet. Oppturen etter den gode opptredenen på partilederdebatten mandag ble kort.

Når flere målinger på rad viser et markant fall på meningsmålingen, kalles det på politikernes fagspråk en «korreksjon». Det betyr at partiets reelle oppslutning stabiliserer seg på et nytt nivå. For Ap kan det nå se ut som om 30 blank er det korrigerte nivået knappe fire uker før valget. Det må bekymre partiet.

Allikevel hadde dette vært til å leve med, dersom oppslutningen hadde blitt på Støres side av streken. For han er det viktigere å bli statsminister enn at Ap gjør et knallvalg. Akkurat som det var for Erna Solberg i 2013. Hun tok det med ro når Høyre fikk sin korreksjon, fordi det borgerlige flertallet aldri var truet.

Slik er det ikke for Støre. Hans lille overtak i kampen om statsministerposten forsvinner hvis Ap gjør et dårlig valg.

Kommer det flere målinger under 30 prosent de neste dagene, kan usikkerhet rundt valgkampstrategien og saksvalgene begynne å feste seg i Ap. Å drive valgkamp i motbakke er tungt og frustrerende. Ekstra ille blir det hvis det som føles riktig, for eksempel gode debatter, ikke gir økt oppslutning men nedtur. Det lager tvil om taktikk og strategi, noe som kan forsterke problemene.

Valget i år ser uansett ut til å bli uhyre jevnt og spennende. Små utslag i byer og fylker kan avgjøre hvem som vinner regjeringsmakten. Temperaturen og konfliktnivået i den politiske debatten er også høyere enn på lenge. Om det er Solberg eller Støre som tjener på det vet vi ikke før det har vært flere debatter og målinger.

Fortsetter nedturen for Ap så kan det bety at Støre og hans lag brukte altfor lang tid til å finne formen på valgkampen. At tåken lettet for sent.