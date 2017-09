Mangeårig Ap-ordfører går til SV i protest mot høyredreining i partiet

Kommentar SKARNSUNDET (VG) Han er den inkarnerte sosialdemokrat. Men Arbeiderpartiets mangeårige ordfører i en av Norges minste kommuner i Nord-Trøndelag har tatt farvel med moderpartiet.

Distriktsopprøret så mange snakker om har i stor grad handlet om Sp. Som en stillestående klokke som likevel viser riktig tid to ganger i døgnet, har Senterpartiet truffet en tidsånd.

Trygve Slagsvold Vedum kalles populist, men sier ikke særlig annet enn det bønder i byen har sagt siden den første Borten viste trusa. At Sp er mot sentralisering og ulv, men for HV og fraktutjamningstilskott er ikke leilighetspopulisme. Det er programfestet Senterpartipolitikk.

Ap lekker distriktsvelgere til et Sp som har blankpusset den iboende motsetningen mellom sentrum og periferi. Men det andre lokaloppgjøret, det med Ap sentralt, synes å ha gått under radaren. Hvorfor øker SV i fylker der Arbeiderpartiet går tilbake?

Senest fredag kunne SV-leder Audun Lysbakken notere en stigning i så vel prosentpoeng som terningkast. Gammelordfører Arne Aasans nye venner gjør det stadig bedre på målingene, men det er på bekostning av bevegelsen han vokste opp i.

Det var med tungt hjerte Aasan tok beslutningen om å bryte med partiet han har vært medlem av siden ungdommen. Men «det var nødvendig», som Trygve Bratteli skal ha sagt da han avsatte Reidar Hirsti som Arbeiderbladets redaktør.

I dag er den tidligere tømmerhuggeren og linjemontøren 81 spreke år, og før helgen møtte han sine gamle velgere på stand. For Inderøy SV.

Hvilke fond eller formuer Jonas Gahr Støre disponerer, opprører ikke Aasan. Han er uansett ikke en som snakker nedsettende om folk. Hovedproblemet er at han, som kjernevelger, ikke kjenner igjen partiet sitt. Sosialdemokraten med flere tiårs fartstid som tillitsvalgt mener at Ap har beveget seg så langt til høyre at partiledelsen har mistet kontakt med hjertesakene.

Faktisk hadde Aasan håpet at Støre var den som skulle klare å koble partiet til disse verdiene igjen.

Mange har nok tenkt det samme; at en som med overbevisning har valgt sosialdemokratiet – uten selv å ha oppstått i det, som Gro og Jens – også kunne klare å ta partiet tilbake til hjerterøttene. Finne hjem. Nå undrer Aasan hvor Ap tar veien.

– Første gang jeg tenkte at nå skjer det noe i partiet som bryter med alt vi står for, var da Jens sa at de «vurderte sykelønnsordningen». Da stakk det i meg. Prinsippet med sykelønn er så grunnleggende i arbeiderbevegelsen at den kan ikke en sittende Ap-statsminister tukle med, sier Aasan, og repeterer resonnementet. Han vil det skal gjengis ordrett.

For han husker hvem som fredet sykelønnen i denne valgkampen. Det var Erna Solberg.

– Solidaritet er ikke et slagord. Det er aktiv handling. Jonas er neppe uenig i det. Men han kan ikke tjene alle herrer. Ap kan ikke imøtekomme både høyre- og venstresiden samtidig.

I partiapparatet må det gjøre inntrykk når en grunnpillar av Arne Aasans kaliber forsvinner.

Han er bokstavelig talt født inn i arbeiderbevegelsen. Faren var Nord-Trøndelags første LO-sekretær. Også han var tømmerhugger. Arne vokste opp i Ogndal ved Steinkjer, fikk etter hvert jobb i Televerket og i e-verket, begge steder med å rydde skog for kabler og master.

Arbeidet med å føre frem telefon og strøm i landet på tidlig 1960-tall brakte ham til kraftkommunen Mosvik, der han et tiår senere også kom inn i lokalpolitikken og var ordfører og varaordfører i flere perioder.

Da Aasan i løpet av 1990-tallet avsluttet sin gjerning som folkevalgt, fikk han gleden av å sluttføre regionens største byggeprosjekt. Han er nøye med å poengtere at den ideen oppsto før hans tid, og at mange skal ha ære for at det ble realisert.

Men det var han som var ordfører og tok imot kong Harald da den 1010 meter lange Skarnsundbrua ble åpnet, og han var styreformann i broselskapet helt til det ble avviklet ved bompengeperiodens slutt i 2007.

HØYTIDELIG: Arne Aasan (t.h.) var ordfører i Mosvik da kong Harald i desember 1991 åpnet Skarnsundbrua. Foto: Thor Nielsen , VG

Den monumentale forbindelsen mellom Mosvik og Inderøy er verdens lengste skråkabelbro i betong og la på sitt vis også et grunnlag for sammenslåingen mellom de to kommunene i 2012. En selvbestemt fusjon Aasan mener var nødvendig.

Han synes også det er riktig av Ap å lande på Sps linje om frivillighet i spørsmålet om kommunesammenslåinger.

– Men det er ikke troverdig når dette kommer i valgkampen. Hvorfor ble det ikke kommunisert tidligere? spør han.

Så mange ting har gått skeis for Ap de siste ukene at selv partistrategene antakelig tenker at det er vanskelig å rette dem opp en for en. Metoden blir derfor stø kurs.

Samtidig må det slå noen hver at «noen» også har glemt å forankre denne valgkampen i solide allianser. Har det noen gang før hendt at LO-folk går ut mot en statsministerkandidat fra Ap midt i en valgkamp? Det virker som at Ap har vært for sen på ballen i nesten alle saker.

En sak Ap kan ha bommet på fordi man har tenkt at andre partier uansett har større troverdighet innen feltet, er klima og miljø.

Aasan er en av dem som tenker at et tydeligere og mer progressivt standpunkt i klimasaken kunne ha fått ham til å bli. For klarer vi ikke å bekjempe den globale oppvarmingen, blir selv spørsmålet om sykelønn underordnet. Klima og miljø handler om klodens overlevelse. Arne Aasan mener Ap-ledelsen burde ha blåst støvet av Brundtland-kommisjonens rapport om bærekraftig utvikling.

– Var ikke du kraftsosialist av den gamle skole?

– Jo, og det var riktig å bygge ut vannkraften. Men nå er det nok. Vi må satse fornybart på sol, vind og bølger.

– Jeg husker deg også som glødende EU-tilhenger?

– Det er jeg ikke lenger. Men jeg er for EØS.

– Mot NATO?

– Nei. Vi trenger en forsvarsallianse. Det er en lærdom fra krigen og tiden etterpå. Men vi behøver ikke gjøre knefall for USA i ett og alt.

– Du er sikker på at du er SV-er?

– Jeg er sikker på at jeg er sosialdemokrat. Hjertet er på venstre side. Med mindre Ap legger om kursen, er SV mitt hjem. Vi er mange som har det slik for tiden.

