Lavmål fra Jagland

Leder Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har denne uken kommet med lett forkledde anklager mot norsk presses dekning av valgkampen.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har denne uken kommet med lett forkledde anklager mot norsk presses dekning av valgkampen. I to innlegg på Facebook tar Jagland utgangspunkt i flere mediers saker om Jonas Gahr Støres forvaltning av sin formue, og spør retorisk: "Hvis det er slik at mediehus kjente til disse sakene lenge før valget, men ventet med å legge dem ut til valgkampen, blir det en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem." Han skriver også at dette er noe som bekymrer ham fra et demokratisk utgangspunkt.

Europarådet jobber med å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstaten i sine medlemsland. Når rådets generalsekretær uttrykker en demokratisk bekymring for norsk presses rolle i et stortingsvalg, og mer enn antyder skjulte agendaer og skittent spill, vil mange tillegge utsagnet stor vekt. Det er relativt alvorlige anklager mot norsk presse som helhet Jagland formulerer i sitt retoriske spørsmål. I samme posten knytter han denne bekymringen til fremveksten av "falske nyheter, vridde reportasjer og politisk beregnede reportasjer", noe som bekymrer Europarådet.

Med sine utsagn sår Jagland tvil om norsk presses objektivitet i nyhetsdekningen. Han skriver, riktignok med noen kosmetiske forbehold, at kritisk nyhetsjournalistikk om Ap-leder Jonas Gahr Støres økonomiske interesser er et ledd i en politisk kampanje mot Ap og Støre. At norsk presse seiler under falskt flagg når den hevder at nyhetsjournalistikken er basert på rene redaksjonelle vurderinger og etterstreber objektivet. Denne typen anklager rettes med jevne mellomrom mot norsk presse, fra alle sider av det politiske spekteret.

Pressekritikk er viktig, for samfunnet og pressen selv. At den frie pressen i et demokratisk land har tillit hos publikum er avgjørende. Særlig i en valgkamp, der kritisk nyhetsjournalistikk kan får politiske konsekvenser. At politiske partier og engasjerte velgere midt i en opphetet og jevn valgkamp kan lese underliggende politiske motiver inn i nyhetssaker, er forståelig. At Europarådets generalsekretær, med henvisning til institusjonene han leder, antyder at norsk presse "intervenerer" i valget og gjør ham bekymret for demokratiet, er noe helt annet. Jagland kommer ikke med noen bevis, konkrete eksempler eller fakta som underbygger denne relativt alvorlige påstanden. Det er en mildt sagt merkelig oppførsel fra en mann i hans verv. Hvis Jaglands bekymring for at norsk presse skader det norske demokratiet er Europarådets offisielle linje, så bør det meddeles norske myndigheter. Hvis han mener det er forenlig med sitt verv å bare slenge ut løse, udokumenterte påstander om sentrale spørsmål som pressefrihet og demokrati, påstander som kan svekke pressens tillit og troverdighet, så bør han vurdere om han er skikket til å ha et så viktig verv. Dette var lavmål fra Thorbjørn Jagland.