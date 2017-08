Kulturkrig og valgkamp

Leder Årets valgkamp må være en av de mest spissede og polariserte i Norge siden andre verdenskrig. Beskyldninger og karakteristikker sitter løs. Temperaturen er høy.

Det er ikke nødvendigvis noe negativt. Vi har ofte ment at norske politikere kan bli flinkere til å tydeliggjøre forskjellene i politikken og våge å formulere seg friskere. Da stiger uvegerlig temperaturen også et par hakk. Man kan håpe at det gjør at flere blir engasjert i politikken i en tid hvor det er mye og sterk konkurranse om folks oppmerksomhet.

Den mest hissige delen av debatten har dreid seg om abstrakte begreper som verdier og hva disse består av. Hva skal til for å kunne kalle en verdi «norsk», hvordan kan vi best verne om disse verdiene, i hvilken grad de er under press, hvem er best til å forvalte disse, etc. Temperaturen fyres opp ytterligere via sosiale medier der det kan utvikle seg de rene stammekriger mellom forskjellige fraksjoner. Det er om å gjøre å få siste ordet.

Innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug har vært en stødig leverandør av spissformuleringer til disse debattene, enten det har dreiet seg om at lærere bør «angi» elever av flyktningforeldre som har vært på besøk i landet de flyktet fra i strid med forutsetningene for asyl, innreiseforbud for «hatpredikanter» eller oppgjør med imamer som kan mistenkes å snakke med to tunger. Listhaugs form og valg av ord gjør ofte at disse innspillene blir mer kontroversielle enn det strengt tatt er grunnlag for.

For de aller, aller fleste nordmenn kan nok enes om utgangspunktet for disse sakene. At asylinstituttet ikke skal misbrukes, at man skal følge nøye med på dem som sprer totalitære og ofte hatefulle budskap og at synspunkter som dødsstraff for blasfemi ikke har noe som helst med «norske verdier» å gjøre. Utfordringen er å kunne debattere disse temaene på en frisk måte, uten å skape en så stor grad av skyttergravskrig at det vanskeliggjør det viktige integreringsarbeidet som skal fortsette i mange år fremover.

