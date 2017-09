Kommentar: Venstres veivalg

Kommentar For Venstre handler spørsmålet om regjeringsdeltakelse ikke bare om innflytelse. Det handler om hva Venstre skal stå for. Spørsmålet er eksistensielt.

Vurderingene som partiets sentralstyre blir nødt til å gjøre, vil nødvendigvis dreie seg om hva man tror man får mest igjen for. Både på kort og lang sikt. Ikke minst det siste. Det er bare fire år til neste stortingsvalg.

"... mange som før stemte Venstre med rent hjerte har forlatt partiet.

Det hele blir en avveining mellom den styringsbelastning som regjeringssamarbeid fører med seg, kontra utsiktene for å få profilert egen politikk. Få gjennom Venstre-saker, som partileder Trine Skei Grande gjerne uttrykker det. Innflytelse har en verdi. Men også sin pris.

Venstre må spørre seg: Hva er kostnadene ved regjeringssamarbeid? Og samarbeid med hvem? Kan Trine og Abid sitte i en regjering sammen med Sylvi og Per-Willy likevel?

I motsetning til FrP har Venstre lang, virkelig lang, erfaring i det å sitte i regjering og styre landet. Det var Venstre som fant opp hele greia. Riktig nok for noen år siden, og Norges eldste parti er selvfølgelig et annet i dag enn i 1884.

VG-kommentar: «Stemmer teller - Venstre avgjør»

Men noen fundamentale prinsipper utgjør selve spinalvæsken i Venstres politiske ryggrad. Kan Venstre anno 2017 gå på akkord med disse for å finne såkalte pragmatiske løsninger i et regjeringssamarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet?

Selv om begrepene fonetisk ligner på hverandre er det et Ginnungagap mellom sosialliberale verdier og liberalistisk politikk.

Det er ingen tvil om at Trine Skei Grandes Venstre har fått gjennom venstrepolitikk som støtteparti for Erna Solbergs regjering. Venstre, Frp, Høyre og KrF har sammen funnet kompromisser som i sum har bidratt til gjenvalg av denne konstellasjonen. Spørsmålet er likevel: Hva nå?

For selv om alle fire partier kan se frem til fortsatt fremmøte på Stortinget, har også alle gått tilbake. Det er valgordningen som har gitt dem fornyet tillit.

VG mener: «Olje på Venstres vann»

I oppslutning fikk den rødgrønne blokken over 10 000 flere stemmer enn de borgerlige partiene, men systemet med utjevningsmandater favoriserte ikke-sosialistisk side. Denne gangen.

Og det er valgsystemet som er Venstres tankekors i vurderingen de nå må gjøre seg. For hele partiledelsen vet at det er taktiske overskuddsstemmer fra særlig Høyre som berget dem over sperregrensen og sikret en stortingsgruppe på hele åtte delegater.

Det betyr at mange som før stemte Venstre med rent hjerte har forlatt partiet. Flere av dem som ga sin røst til Trine & co denne gang gjorde det ikke av annen ideologisk overbevisning enn at det ville gi borgerlige flertall og fortsatt Høyre-regjering.

Det er ikke bærekraftig for et politisk parti å overleve fra gang til gang på taktisk stemmegivning fra konkurrenter. Et parti er helt avhengig av egne kjernevelgere. Da blir utfordringen å finne en balanse mellom kjente venstresaker for å ta vare på grunnfjellet, og å søke politikkområder hvor det kan finnes potensial for fornyelse av velgermassen.

Dette valget viste for eksempel at partiets kjernepublikum ikke liker et rusliberalt Venstre med større sympati for ulvens ve og vel enn beitedyr og dem som forsøker å overleve av dyrehold i distriktene. Et bygde-Venstre som opplever at det urbane blikket har overtatt som partiets politiske grunnsyn vil etter hvert gå i oppløsning.

Men kanskje er Venstres fremtid nettopp å finne i byene. Kanskje er det nettopp å bli snakket om rundt cafébordene som gjør at partiet kan overleve helt på egen kjøl ved neste valg?

Det er også et valg.