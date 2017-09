KOMMENTAR: Umulig å slippe unna Frp

Kommentar Det er slutt mellom de blåblå og de småblå. Det «alle» har skjønt hele tiden, er endelig offisielt.

Den blågrønne drømmen er over. For endelig innrømmer KrF-leder Knut Arild Hareide det åpenbare. Det blir ingen borgerlig regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre.

Les mer: KrF forlater regjeringssamtalene

KrF og regjeringen skilles fordi Frp er umulig å bli kvitt. Hareide har i realiteten ingen annen mulighet enn å trekke seg fra regjeringsforhandlingene. Det var dette han lovet velgerne sine: KrF skal ikke sitte i en regjering med Frp.

Hareide ville ikke bryte det åttende bud, det om å lyve. Og ingen trodde egentlig på en borgerlig regjering uten Frp. Partiet gjorde et godt valg. De har avvist at de vil ut av regjeringen. Og ikke minst ønsker Erna Solberg å fortsette å samarbeide med dem.

Men det vil ikke KrF. Og dermed må partiet gå i opposisjon. Erna Solbergs drøm om en firepartiregjering er knust - på nytt. Som ventet.

Venstre fortsetter derimot forhandlingene med regjeringen. Enten for å bli med i regjering, eller for å lande en eller annen skriftlig eller muntlig avtale om borgerlig samarbeid.

Det siste utelukker heller ikke KrF helt. For selv om partiet går i opposisjon, sier de at de vil møtes igjen for å forhandle om politiske saker alt neste uke.

ERKJENNER SKILSMISSEN: KrF-leder Knut Arild Hareide tar partiet sitt i opposisjon på Stortinget. Foto: Trond Solberg , VG

Den parlamentariske situasjonen i Norge etter valget er dermed ikke uvanlig. Vi har en mindretallsregjering av Høyre og Fremskrittspartiet - akkurat som i de fire foregående årene. Om Venstre eventuelt blir med, vil det ikke endre den saken. De tre partiene har ikke flertall alene.

Les også: Hareide freder Erna selv om hun velger Frp

Det betyr at det er en risiko for at flertallet på Stortinget til enhver tid kan surne, slå seg sammen, lage kvalm og felle regjeringen. Og den risikoen er litt større enn i årene som har gått. Men det synes ikke å være noen umiddelbar fare, selv om den borgerlige regjeringen har et svakere mandat nå enn i de fire foregående årene.

At det er kontroversielt å samarbeide med Frp for sentrumspartiene, er tydelig. Men det som er enda mer kontroversielt, er å hoppe over til Jonas Gahr Støre. For KrF ble det med flørten. For Venstre er det utenkelig nå.

De har ikke noe å tjene på det. Om KrF og V med tiden skal kunne lokkes over til venstresiden for å felle Solberg-regjeringen, må det en svært stor og symbolsk viktig sak til. Erna Solberg vet hvor hun sitter. Hun vil naturligvis være forsiktig med å servere noe slikt.

Les også: Venstre vurderer å bli med i regjering

Det helt uvanlige med stortingsperioden som akkurat er over, var at regjeringen hadde en fast samarbeidsavtale med V og KrF. Nå er den avtalen sagt opp. Verken KrF og V vil forlenge. Og det er en mer normal parlamentarisk situasjon.

Men dette betyr ikke at det er helt slutt. For både Venstre og KrF har lovet å ikke felle en borgerlig regjering nå. De stiller seg bak Erna. De har altså avtale om å ha en ikke-avtale.

Og det må jo også kalles en slags avtale.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!