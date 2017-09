KOMMENTAR: Partiet som ikke mistet sjelen sin

Kommentar Frp er like store som da de gikk inn i regjering. Det er imponerende.

Frp ble smidd i hymens lenker for fire år siden. De mistet jomfrudommen, ble konfirmert og tatt opp i de voksnes rekker. Partiet debuterte i regjering.

Det var ikke gitt. De renslige folkene i Høyre hadde alltid Antibac'en klar. Jan Petersen (han som var før Erna), ville ikke ta i dem med hansker en gang.

Og Høyrefolk må ha tenkt «Hva i alle dager er det vi har gjort?!!» da Siv Jensen brølte «Morna Jeeeeeeeeeeeeens» og feiret seieren i den kjolen. Men nå fire år etter, er Erna hekta. I Møre og Romsdal, fylket Sylvi Listhaug står på valg, har Frp rekordhøy oppslutning på 22,4 prosent på den siste målingen i Sunnmørsposten. Også på landsbasis ligger partiet godt an. Noen måler dem til og med større enn ved forrige valg.

Det er uvanlig. Måten å tape et valg på, er vanligvis å ha vunnet det forrige. Det går som oftest dårlig med enhver sittende regjering. Velgere blir skuffet uansett hvor mange milliarder man deler ut. Det er ikke nok subsidier, forsvarsbaser og undersjøiske tunneler til alle.

Regjeringsslitasje kaller valgforskerne fenomenet. Og vi ser den også i år. Den borgerlige blokken med støttepartiene Venstre og KrF har gått tilbake. Men det spesielle er at også Arbeiderpartiet går tilbake. Og at Frp er så stort. Ytterst til høyre ser vi ingen regjeringsslitasje. Hvordan er det mulig?

For det var ikke dette vi spådde. Tvert om «advarte» eksperter og kommentatorer mot SV-fellen, samtidig som vi villig spente opp bøyen. Så var det også grunn til en viss skepsis til Frp i regjering. Partifolk har i ettertid fortalt hvor nervøse de var da de entret regjeringskontorene. Frp hadde ingen erfaring, ingen kø av kompetente folk til å sette inn i regjeringsapparatet. I tillegg er Frp et populistisk parti som lover bort i øst og vest. Slikt gir fallhøyde.

Og mange løfter er brutt. Frp har satt bompengerekord, byråkratirekord, avgiftsrekord og innvandringsrekord. Men det har ikke gitt utslag på målingene. Frp fikk ikke den samme, kraftige nedturen som da SV ble innkapslet i regjeringen Stoltenberg.

For det var nettopp det Jens gjorde. Han avvæpnet de irriterende venstrerabulistene ved å ta dem inn. Det fungerte for Ap. Men SVs velgere likte naturligvis ikke at Jens Stoltenberg tvang de gamle sosialistene til å bli med på sosialdemokratisk karneval. Plutselig satt SVs ministere der og gumlet Jaffa-appelsiner mens de ga tomlene opp for NATO-kriging.

Frp derimot, har ikke begynt å kjøre Tesla og snakke om den kulturelle kanon. De har selvsagt gitt seg på mye. Men hver gang de har måttet sluke en kamel, har de innrømmet nederlaget med ganske stor troverdighet. Stort sett har de klart å lempe skylden over på Venstre og KrF.

Og Erna Solberg har latt dem få holde på. Selv når egne partifeller har reagert. Antakelig er det fortsatt i de moderate kretsene i Høire Frp tåles dårligst. Men Solberg ser ikke ut til å bry seg. Når media ber henne slå ned på et oppsiktsvekkende Frp-utspill, gidder hun så vidt å kommentere, enda mindre kritisere. Om hun en sjelden gang velger å sette ned foten, er det med en førskolelærers myke Ekko-sko.

Jens derimot, godtok ingen skiveutglidninger i sin regjering. SV-leder Kristin Halvorsen skrev i sin bok «Gjennomslag» at SV-ere gikk rundt og omtalte Ap som «herrefolket» - altså en herskende klasse som holder undersåttene med tvang. Det Halvorsen var oppgitt over, var den strenge Ap-justisen internt i regjering. Da hun prøvde å kritisere Israel, endte det i flau retrett. Sps gamle leder Åslaug Haga skrev i «I de innerste sirkler» at statsrådene omtalte Finansdepartementet som «mausoleet – fornuftens og de gode ideers gravkammer». Jens Stoltenberg skriver selv i sin biografi om hvordan han satte juniorpartnerne på plass.

SV fikk ikke være seg selv. Frp derimot, er seg selv lik. De har en innvandringsminister som kritiserer eliten og en justisminister som foreslår kjemisk kastrering og fotlenke for overgrepsanmeldte. Også egen regjering får gjennomgå. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde kritiserte nylig Russland-politikken og her om dagen hørte jeg Hedmark-representanten til Frp som ville flytte miljøministeren sin over til SV.

SV ville ikke klart dette om Jens ga dem lov. Mye av æren for Frps solide posisjon før valget på mandag, har partiet selvsagt selv. Men det også noe med statsministeren. Erna har måttet tåle kritikk for å ikke ha kontroll på villstyringen Frp. Men det er ikke sikkert det er snakk om en unnlatelsessynd. Erna trives som kjent med å ha det rotete hjemme. Det kan være hun vil ha litt rot i regjering og.