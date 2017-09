KOMMENTAR: Nå er alt i spill

Norge kan få ny politikk, billigere diesel, nedlagte sykehus og oljeboring i Lofoten.

Norsk politikk har de siste fire årene hatt sine «no-go»-soner. For eksempel oljeboring i Lofoten. Og når de blåblå har forsøkt å gjøre endringer i inntektssystemet til kommunene, stenge lokalsykehus og stramme inn på asyl, har de ofte blitt stoppet.

Nå etter valget kan de få flertall for slikt. For på Stortinget sitter Ap som er enig med regjeringen i mye mer enn Jonas Gahr Støre liker å innrømme. I forrige sesjon stemte Ap og Høyre sammen i halvparten av sakene. Det er ikke Ap, men KrF og V, som har fungert som bremseklosser på de blåblå.

Les mer: Flere Venstre-topper åpner for Frp-samarbeid

Men nå er bremsene skrudd av. De blåblå var bundet av den borgerlige samarbeidsavtalen, som er utløpt. Frp og Høyre kan danne mindretallsregjering uten en fast avtale med KrF og V. De kan kjøre slalåm i Stortinget og shoppe flertall fra sak til sak.

Og politisk partnerbytte kan gi store seire, som i Gro Harlem Brundtlands tid. Også i 2017 er det muligheter. Det var for eksempel Arbeiderpartiet som fant opp den aller strengeste regelen for å holde asylbarn lengst mulig unna norske grenser, den innvandringsministeren vil utvide. Ap er dessuten med på politireformen, de vil legge ned skattekontorene, de freder ikke lokalsykehusene og blir sikkert med på å skrote noe av den dyreste miljøpolitikken. I tillegg står Senterpartiet klar med ting som billigere drivstoff og stopp av trygdeeksport til utlandet.

Bakgrunn: Venstre vurderer å bli med i regjering

Der har du de beste argumentene for at KrF og Venstre bør fortsette det borgerlige samarbeidet. Og det er ikke tilfeldig at utspill om oljeboring kommer nå. Alt du hører om «krav» de neste ukene, handler om at partene prøver å skaffe seg «leverage» (handlingsrom) i forhandlingene. Frp og H slenger inn oljeboring slik at KrF og V får noe å forhandle bort.

For Frp og H vil gjerne ha småpartiene med inn i regjering. Alt på valgnatten sendte Siv Jensen ut en fredsbevarende styrke. Den nye bestevennstrategien handler om at både Siv og Erna ser fordelene med en flertallsregjering. Kranglingen tas internt, mens de kan valse over Stortinget etterpå. Går de i en ren mindretallsregjering, vil de også få vedtatt mange saker, men samtidig får Stortinget mye mer makt og de blåblå vil måtte akseptere store tap.

VGs valgsider: Få med deg siste nytt her

Slik det ser ut nå, er Venstre mest ivrig på regjeringssamarbeid, mens KrF er imot. Om målet er å få vedtatt mest mulig politikk de er for, tror jeg et fortsatt samarbeid vil gi dem størst gevinst. Til å være så små, fikk KrF og V mye i de fire foregående årene. Også i fortsettelsen kan de stoppe mange saker Ap, H og Frp har flertall for.

Og selv om de innimellom skjuler det godt, tilhører Venstre og KrF fortsatt borgerlig side. Det politiske gresset er ikke grønnere på den andre siden. Tvert om. I opposisjonen på Stortinget sitter det folk som er klare til å donere bort alle eggene i stamcellekurven sin, sette opp skattene, kutte ut K'en i KrF og eksperimentere med et tredje kjønn.

Les kommentaren: Venstres veivalg

Men mellompartienes vurdering handler om mer enn gjennomslag for politiske saker. I både Venstre og KrF vil mange føle det som et moralsk svik å sitte i regjering sammen med Frp. Et samarbeid gjør noe med ryktet deres. Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen vil hamre løs på dem.

I tillegg ligger det an til et strammere statsbudsjett i år, i alle fall om regjeringen holder løftene om lavere oljepengebruk. Tøffere prioriteringer og flere kutt er slikt mellompartiene alltid har hatt svake nerver for.

Stortingsvalget: Disse mister plassen sin

Når Venstre likevel snuser på regjering, handler det om få andre steder å gå. Og at det er gjevt å sitte i regjering. Fortsetter de som støtteparti, får de ansvar for upopulær politikk, uansett. Dessuten er de litt mer av den type glødende idealister som tror de kan fikse alt. Knut Arild Hareide i KrF, derimot, har vært statssekretær i Finansdepartementet. Han skjønner hva som kommer i oktober, og at han kan få skylden når en eller annen mister fysioterapien sin, eller må dekke skjermbriller og fyllinger selv.

Stortingsvalget: Sjekk vinnerne og taperne i ditt fylke.

Men for å slippe det ansvaret, må han gå i opposisjon. Og da vil Ernas begeistring for Venstre straks kjølne. For en trepartiregjering i mindretall er et elendig alternativ. Da vil hun først måtte forhandle internt i regjering, og etterpå skaffe flertall i Stortinget. Frp og H alene er da et langt bedre alternativ.

Det henger på KrF nå. Spørsmålet er om partiet våger å bli med i regjering. Men KrF sliter med det åttende budet. De lovet velgerne sine å unngå utuktig omgang med Frp. Samt å unngå Jonas og å beholde Erna.

Les mer: Krisemøte i KrF etter valgnederlaget

«It's complicated», som det heter på Facebook. Å forplikte seg til noe fast, er vrient. Men så må det naturligvis ikke bli så fast. Ingen har sagt at litt petting ikke er lov.