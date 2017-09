KOMMENTAR: Endelig har miljølobbyen et poeng

Kommentar Og det irriterer oljelobbyen. Men det er oljebransjen selv som har gitt miljøet det beste argumentet.

Miljøbevegelsen har lenge hatt verdens beste sak. Men de stadige kravene om subsidier, palmeolje på tanken, landing på månen og andre eventyr, har for min del slitt på tilliten. I den gode saks tjeneste virker det som smarte, idealistiske folk lar rådyre, dårlige tiltak passere uten å si fra.

Det kan føre til at man slutter å lytte. Eller avviser gode forslag, slik oljeminister Terje Søviknes (Frp) gjorde nylig, etter et uvanlig utspill fra Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen. Hun ønsket ifølge Aftenposten «å endre milliardstøtten til oljeindustrien». Mer presist: Hun ber om en utredning for å finne ut om Norge kan tape penger på oljeutbygging.

Det er nye toner fra oljepartiet. Oljeministeren svarte straks at «tusenvis av arbeidsplasser kan bli satt i fare». Tidligere fagforeningsleder og Ap'er Leif Sande «fikk bakoversveis». Men Ap har faktisk sagt at de ønsker en klimarisikoanalyse.

Det er miljøbevegelsen som har drevet frem dette. I flere år har de advart mot at investeringer kan bli ulønnsomme på grunn av klima. Når de sliter med å bli hørt, er det selvsagt fordi den økonomiske rådgivningen virker som fordekt aktivisme.

Men nå har de fått med seg finansbransjen, som Finans Norge, Storebrand, ja til og med sentralbanksjefen. I sin årstale sa Øystein Olsen at klimaforpliktelsene kan «gjøre vår produksjon mindre lønnsom.»

Kynikere vil avvise slikt som politisk korrekt miljøbabbel. At næringslivet bruker miljø i markedsføring er et velkjent triks. Men det er særlig tre utviklingstrekk som er nye: Det virker mer sannsynlig at oljeprisen forblir varig lav. Når prisen tipper 50 dollar fatet, setter amerikanske selskaper i gang skiferproduksjonen i en verden som flyter over av olje. For det andre sørger den teknologiske utviklingen for at verden skal over på elektrisitet, elbiler er bare starten. For det tredje kommer den skjøre Parisavtalen.

Klimapolitikk er ikke den mest sentrale driveren, tror jeg. Men til sammen kan utviklingen føre til at vi som stat tar for stor risiko når vi satser tungt på fossiler. I sommer har Statoil for eksempel hatt en letekampanje helt nordøst i Barentshavet hvor all infrastruktur mangler. Finner de noe, kommer betalingen i form av olje og gass først om et tiår eller to. Innen den tid kan kineserne drive med skiferteknologi. Kanskje lagrer vi store mengder solenergi. Da kan norsk olje og gass falle i verdi.

Derfor går det an å diskutere om Norge har et skattesystem som oppfordrer til ny oljevirksomhet som verden ikke vil trenge. Oljebransjens svar er at de er best på å vurdere risiko. Og det har de helt rett i. Men deres regnestykker har forutsetninger, som det norske skattesystemet.

Ap-Marthinsen rakk å nevne leterefusjonsordningen før hun ble tvunget i retrett. Men den er ingen subsidie, selv om miljøfolk mener det. At staten punger ut milliarder til selskap for å lete etter olje, har gitt oss mange flere milliarder tilbake.

Det norske oljeskatteregimet har tjent oss svært godt og sørger for at verdiene i bakken kommer folket til gode. Høy særskatt fungerer som om staten eier store deler av selskapene og tar mye av både inntekter og utgifter. Men kan staten i stor nok grad sette ned foten for urimelige investeringer? Det vil bransjen hevde. Men det kan diskuteres.

Før miljø ble et tema, påpekte Petroleumsskatteutvalget (2000) at skattesystemet ga investeringer som ellers ville vært ulønnsomme. Siden har vi gjort flere endringer. Det har skjedd til tross for velkjente innvendinger om at det gir usikre rammevilkår, som oljeministeren nå beskylder Marthinsen for.

Det virker vel sensitivt for en bransje som ellers opererer i verdens verste land. Behovet for langsiktighet er uansett ikke et argument for å beholde uheldige skatteinsentiver til evig tid.

Oljeprisen er umulig å spå. Men troen på en høy, varig oljepris er litt på hell. Mens det varte satset oljeselskapene på knalldyre felt som krevde oljepris opp mot 100 dollar for å gå rundt. Sløsingen i bransjen var enorm. Men de høye oljeprisene gjorde også nyvinning mulig. Bransjen fant opp fracking, som halverte oljeprisen og endret verdenspolitikken i samme slengen. Miljølobbyen kan sende en takk til oljeindustrien. Lavere oljepriser som kan løse klimanøtten.

Og da miljøaktivistene begynte å følge pengene, fikk de et skikkelig argument. Det styrkes desto mer argumentet renses for moralisme. I alle fall har det overbevist meg om noe så kjedelig som å ta til orde for en utredning av klimarisiko. Jeg tror det trengs, ikke minst for å sikre legitimiteten til det som antakelig er verdens mest vellykkede oljeeventyr. Og heller enn å stritte imot, bør oljeministeren og oljelobbyen si «ok.» De er jo ellers så begeistret for kunnskapsinnhentinger i området rundt Lofoten.